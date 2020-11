Rekordman mezi Evropany. Ramos dorovnal Buffona v počtu startů v reprezentaci

Španělský obránce nastoupil ve středečním přípravném zápase v Nizozemsku (1:1) ke 176. duelu za národní tým, čímž se dotáhl k evropskému rekordu italského brankáře Gianluigiho Buffona.

„Je mi ctí, že s tebou tento rekord můžu sdílet, Gianluigi,“ vyťukal Ramos ke společné fotce na Instagramu.



Reprezentační rekordmani fotbalisté s nejvíce starty 1. Ahmed Hassan (Egypt) 184 2. Ahmed Mubarak (Omán) 179 3. Mohamed Al-Deayea (Saúdská Arábie), Bader Al-Mutawa (Kuvajt) 178 5. Claudio Suárez (Mexiko) 177 6. Gianluigi Buffon (Itálie), Hossam Hassan (Egypt), Sergio Ramos (Španělsko) 176 9. Amer Shafi (Jordánsko) 173 10. Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Iván Hurtado (Ekvádor) 168

...

135. Petr Čech (ČR) 124 (tučně vyznačení hráči jsou stále aktivní)

K absolutnímu maximu chybí čtyřiatřicetiletému obránci odehrát už jen osm utkání. Drží jej Egypťan Ahmed Hassan, někdejší záložník, jenž za svou zemi nastupoval mezi roky 1995 až 2012.

„ Sergio je unikátní hráč , je na úplně jiné úrovni než ostatní. Takového počtu reprezentačních startů dosáhnou jen mimořádně talentovaní fotbalisté,“ smekl španělský trenér Luis Enrique.

Ramos debutoval v národním týmu v roce 2005. Bylo mu 18 let a 361 dní, když nastoupil do přípravného utkání s Čínou. V té době byl jedním z nejmladších španělských reprezentantů vůbec, rozhodně nejmladším za pětapadesát let.

Tento primát ve Španělsku drží Ángel Zubieta, jenž v roce 1936 (!) za svou vlast proti Československu nastoupil ve věku 17 let a 283 dní.

Jenže Zubieta to i kvůli krvavé občanské válce v letech 1936 až 1939 dotáhl jen na dva starty, zatímco Ramos je dvojnásobným mistrem Evropy, světovým šampionem a atakuje dvě stovky.



Navíc se 23 vstřelenými góly patří k nejlepším střelcům, v žebříčku se dělí o osmou příčku s Alfredem Di Stefanem.



Mírnou kaňkou pro něj může být, že Nizozemci mu ve středu nedopřáli jubilejní 130. vítězství v národním týmu. Na gól Sergia Canalese z 19. minuty zareagovali krátce po poločase vyrovnáním Donnyho van de Beeka. Z posledních sedmi vzájemných duelů „Oranjes“ pětkrát zvítězili, prohráli jen ve finále mistrovství světa v roce 2010 (0:1 v prodloužení).

Ramos se bude moci osamostatnit v čele pořadí evropských hráčů už v sobotu, kdy Španělé hrají v rámci Ligy národů ve Švýcarsku. Skupinu A4 pak v úterý zakončí prestižním duelem proti Německu.