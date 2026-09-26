Španělé v Lize národů přemohli Anglii, Lucembursko nečekaně skolilo Bulhary

Španělé vykročili za triumfem v anglické metropoli rychlým vedením, kdy chybu v rozehrávce stopera Guéhiho potrestal už po dvou minutách hry Yamal. V 19 letech a 75 dnech se stal křídelník Barcelony nejmladším hráčem za posledních 20 let, který proti Anglii na jejím národním stadionu v soutěžním duelu skóroval.
Domácí sice ještě do poločasu stav otočili po brankách Gordona a Kanea, ale po změně stran zářil střídající Baena. Záložník Atlétika Madrid nejprve po hodině hry sám vyrovnal a v 74. minutě připravil vítězný gól pro Oyarzabala.
Šest minut před vyrovnávací brankou Španělů mohl navýšit vedení domácích Kane, ale z penalty trefil jen břevno. Angličané nezvítězili ani ve třetím soutěžním zápase ve Wembley v tomto kalendářním roce.
Oba týmy se v nadcházejících dnech utkají s Českem. Angličané se v Praze představí v úterý a o týden později přivítají tým trenéra Santiho Denii ve Wembley. Ve Španělsku nastoupí Češi v sobotu.
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Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry
V Lize B Švýcarsko vyhrálo 3:0 v Severní Makedonii. Ve Skopje zařídili poločasové vedení favorita záložník Freuler a útočník Amdouni, který čtvrt hodiny před koncem ještě uzavřel skóre. Balkánský celek po postupu do vyšší ligy prohrál na domácím hřišti po 11 zápasech.
V Lize C podle očekávání zvítězili i Slováci, kteří v Prešově porazili 2:0 Moldavsko. Rozhodli už úvodním dějství. Skóre otevřel po půlhodině slávista Schranz a pět minut před přestávkou zvýšil Duda.
Lucembursko vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2:1 v Bulharsku, poprvé uspělo v 18. vzájemném utkání. Domácí poslal do vedení záložník Čandarov, který zakončil k bližší tyči přízemní centr z levé strany. Hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Leandra Barreira z Benfiky Lisabon a obrat dokonal po hodině hry útočník Mannheimu ze třetí německé ligy Vincent Thill, mladší bratr reprezentačního spoluhráče Sébastiena.
San Marino při debutu v Lize C utrpělo debakl 0:7 od Finska. Při kanonádě zazářil útočník Pohjanpalo, který otevřel skóre už po pěti minutách a další dvě branky přidal v závěru zápasu. Potvrdil formu z druhé italské ligy, kde se od začátku sezony podílel v dresu Palerma v sedmi utkáních na šesti gólech. Dvakrát skóroval záložník Walta, po jedné trefě přidali křídelníci Svanbäck a Källman.
Island doma remizoval 1:1 s Estonskem a nedokázal zvítězit už v sedmém zápase za sebou a po sestupu do Ligy C nečekaně ztratil. Těsně před přestávkou sice ostrovní tým poslal do vedení útočník Gudjohnsen, Estonsko ale vyrovnalo gólem obránce Paskotšiho v 64. minutě. Krátce po poločase ještě neproměnil penaltu hostující Palumets.
54. Karabec
47. Modrić
77. P. Sučić
Horníček – Coufal (C), Hranáč, Chaloupek, Sláma (83. Zmrzlý) – Červ (67. Král), Šulc (83. Sejk), Sadílek – Karabec (74. Šubert), Hložek, Ambros (67. Radosta).
Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić (C) (76. Mišić), Kovačić – L. Sučić (63. Mario Pašalić), P. Sučić (88. Vlašić), F. Ivanović (63. Marco Pašalić) – Matanović (63. Budimir).
Kinský, Kovář – Kričfaluši, Vitík, Bucha, Macek, Sáček.
Pandur, Kotarski – Smolčić, Šutalo, Majer, Kramarić, Beljo.
37. Červ, 90+5. Král
67. Vušković
Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Imperiale (vš. ITA)Přejít na online reportáž
36. Gordon
40. Kane
2. Yamal
60. Baena
74. Oyarzabal
Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi (89. Branthwaite), O'Reilly – Anderson, Lewis-Skelly (70. Garner) – Saka (83. Gibbs-White), Bellingham, Gordon (70. Rogers) – Kane (C) (83. Calvert-Lewin).
Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (70. Pedri), Rodri (C) – Yamal, Olmo (82. Merino), Nico Williams (54. Baena) – Torres (54. Oyarzabal).
Steele, Pickford – Chalobah, Scott, Hall, Eze, Trent.
Martínez, Raya – Huijsen, Grimaldo, López, Pino, Zubimendi.
67. O'Reilly, 69. Guéhi, 81. Bellingham
Rozhodčí: Massa – Meli, Berti
22. Freuler
41. Amdouni
74. Amdouni
Dimitrievski – Ilievski (75. Stojčevski), Zajkov (56. Meliqi), Musliu, Herrera – Kostadinov (46. Mitrovski), Gaštarov, Bardhi (C), Elmas – Rastoder (46. Elezi), Miovski (56. Omeragić).
Kobel – Athekame, Elvedi, Akanji (C), Rodríguez (63. Britschgi) – A. Jashari, Freuler – Rieder (75. Sanches), Manzambi (63. Sow), Ndoye (75. Aebischer) – Amdouni (86. Boteli).
Taleski, Šiškovski – Alioski, Mladenovski, Doriev, Atanasov, Maleski.
Mvogo, Keller – Bajrami, Sierro, Monteiro, Itten, Cömert.
36. Ilievski, 43. Bardhi, 47. Gaštarov, 79. Omeragić
Rozhodčí: D. Schlager – S. Waschitzki, T. Fritsch (všichni GER)
Oblak (C) – Brekalo (74. Balkovec), Bijol, Drkusić (64. Zec), Janža – Karničnik, Gnezda Čerin (80. Lovrić), Elšnik (64. Zabukovnik), Matko – Šturm – Šporar (74. Vipotnik).
Gunn – Hendry, McKenna, Welsh – Hickey (78. Gannon-Doak), Gilmour, L. Ferguson, Robertson (C) – McGinn – Ure (67. Bowie), McBurnie.
Leban, Vidovšek – Begić, Celar, Horvat, Kuzmić, Svetlin.
Bain, L. Kelly – Binks, Christie, Doig, L. Graham, McPake, Miller, Montgomery, Patterson.
75. Gnezda Čerin, 82. Karničnik
35. Robertson
Rozhodčí: Feșnic (ROU) – Avram (ROU), Cerei (ROU)
Počet diváků: 12182
15. Samuelsen
26. Jerlanov
Lamhauge – Færø (C), Vatnhamar, Edmundsson – Danielsen, Bjartalíd, Turi (80. Hellisdal), Agnarsson – Samuelsen (80. Kallsberg), Knudsen (65. Justinussen), Sørensen.
Pokatilov – Mrynskij, Jerlanov, Alip, Vorogovskij – Karaman, Kuat, Islamchan (C) (73. Orazov) – Amir (62. Astanov), Šušenačev (81. Bekbolat), Kenžebek (62. Basmanov).
Petersen, á Reynatrød – Davidsen, Chukwudi, Joensen, Vatnsdal, Dam, Benjaminsen, Nielsen.
Šajzada, Zaruckij – Malyj, Aširbek, Širobokov, Žagorov, Karimov, Tapalov.
49. Kenžebek, 90+1. Kuat
Rozhodčí: Barbara – Portelli, Muscat (MLT)
45. A. Gudjohnsen
64. Paskotši
Valdimarsson – Pálsson, S. Thórdarson, Grétarsson, Ellertsson (84. Tómasson) – Gudmundsson (30. Thórvaldsson), Haraldsson, Jóhannesson (75. G. Sigurdsson) – Thorsteinsson (75. A. Sigurdsson), Óskarsson (C), A. Gudjohnsen (84. Ingason).
Hein – Paskotši, Kuusk, Mets (C), Schjønning-Larsen – Palumets, Poom, Käit (86. Soomets), Peetson – Ainsalu (61. Kristal), Mustmaa (78. A. Tamm).
Einarsson, Rúnarsson – Anderson, Baldursson, Gunnarsson, Magnússon, B. Willumsson.
Igonen, Vallner – Liivak, Männilaan, Miller, Saarma, Saliste, Skvorcov, Tõugjas.
84. S. Thórdarson
54. Mets, 81. Peetson
Rozhodčí: Milanovič – Pašajlič, Živin (SRB)
32. Schranz
40. Duda
Greif – Schranz (63. Valjent), Škriniar (C), Obert, Hancko (72. Vavro) – Suslov, Lobotka, Duda – Kaprálik (63. M. Sauer), Strelec (72. Prekop), Haraslín (82. Rigo).
Celeadnic – Iovu, Baboglo (C) (74. Ștefan), Gherasimencov – Forov (74. Țurcan), Moțpan, Rață (66. Dros), Stînă (55. Fratea), Reabciuk – Cleșcenco (55. Bodișteanu) – Popescu.
Dúbravka, Takáč – Boženík, Ďuriš, Faško, Pokorny, Šatka.
Cojuhar, Timbur – Cojocari, Cucoș, David, Dumbravanu, Mandrîcenco.
28. Duda, 72. Suslov
20. Reabciuk
Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Shazivari
Počet diváků: 6003
5. Pohjanpalo
14. Svanbäck
33. Källman
50. Walta
55. Walta
79. Pohjanpalo
88. Pohjanpalo
Colombo – Fabbri (70. Della Balda), Cevoli (79. Benvenuti), Pasolini, Tosi – Golinucci (C), L. Capicchioni (59. Mularoni), Zannoni (70. Giocondi) – Giacopetti (59. Pancotti), Nanni, Meloni.
Sinisalo – Svanbäck, T. Miettinen, Koski (46. S. Miettinen), Lähteenmäki – Walta (70. Valakari), Markhiyev (46. Väänänen), Kairinen – Keskinen (46. Staahl), Källman (59. Lod), Pohjanpalo (C).
De Angelis, Zavoli – G. Capicchioni, Lazzari, Marinucci, Rossi, Salicioni.
Hrádecký, Bergström – Jukkola, Kamara, Mahuta, Suhonen, Väisänen.
86. Meloni
43. Markhiyev
51. Golinucci
Rozhodčí: Verboomen (BEL) – Hillaert (BEL, Toeback (BEL)
18. Čandarov
37. Barreiro
66. V. Thill
Naumov – Velkovski, T. Ivanov (82. Velkov), K. Dimitrov (C), Turicov – Čandarov (56. Minčev), Grujev, Cenov – Z. Dimitrov, L. Petkov, Rusev (46. S. Ivanov).
Moris – Bohnert, Carlson, Mahmutović, Jans (C) – Barreiro, Moreira (90+2. Gonçalves) – Dardari (84. Videira), Sinani (46. Rupil), V. Thill (72. Olesen) – Kadamani (84. S. Thill).
Mitov, Božev – J. Stojanov, A. Hristov, Panajotov, Krajev, Balov, K. Stojanov.
Pereira Cardoso, Fox – Džogović, Selimovic, Veiga, Natami, C. Martins.
28. L. Petkov, 35. Cenov
83. Carlson
Rozhodčí: van der Eijk (NED) – Bluemink, De Nas (NED)
34. Asllani
45+2. Muçi
Berisha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti /C/, Pilios – Seferi (61. Uzuni), Asllani (87. Shehu), Ramadani – Muçi (74. Mehmeti), Manaj (74. Daku), Hoxha (87. Mitaj).
Lapouchov – Kalinin, Volkov /C/, Tichomirov (46. Gomanov), Pečenin – Ebong, Seljava (65. Svirepa), Gromyko (65. Lisakovič) – Koncevoj (46. Kovaljov), Barkovskij (86. Simanenka), Malaševič.
Sherri, Dajsinani – Sina, Qefalija, Aliji, Shpendi, Kumbulla.
Pavljučenko, Kudravec – Bočerov, Běgunov, Šumanskij, Parchomenko, Lukašov.
45+4. Ramadani, 85. Pilios
21. Tichomirov, 33. Koncevoj, 45+1. Malaševič, 90+2. Volkov
Rozhodčí: Bartott – Nunn, Smith (ENG)
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