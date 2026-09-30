Španělé našli El Dorado. Zlatý míč neřeším, hlásí Yamal. A teď se řítí na Čechy

A ještě zajímavější je, že se do té doby chorvatský soupeř ani nedotkl balonu.
„Ve Wembley to Španělům trvalo dvě minuty, aby skórovali poprvé, coby světoví šampioni. A doma v Seville potřebovali ještě méně!“ pochvaloval si José Luis Hurtado z deníku Marca.
Domácí si od výkopu vyměnili třiadvacet přihrávek, než Yamal z vápna překonal svého spoluhráče z Barcelony brankáře Dominika Livakoviče.
„Znám ho z tréninku, dobře jsem věděl, co udělá. Ale přesto najednou lovím míč ze sítě,“ kroutil hlavou chorvatský gólman.
Stačí letmý pohled na statistiky a nestačíte žasnout: Yamal bodoval v posledních osmi soutěžních zápasech, za tu dobu se trefil jedenáctkrát a přidal sedm asistencí. Zatímco s Barcelonou je v čele španělské ligy s náskokem pěti bodů, s národním týmem vede pohodlně skupinu Ligy národů a se třemi góly v kapse vede tabulku střelců společně s norským fantomem Erlingem Haalandem.
40 zápasů bez prohry i nová smlouva pro kouče
Španělé nezastavují. Nejenže prošli bez většího zaváhání celým mistrovstvím světa, kterého se poprvé účastnilo 48 týmů, ale dál natahují šňůru zápasů bez porážky v základní hrací době.
S trenérem Luisem de la Fuentem ovládli mistrovství Evropy, poté také Ligu národů v roce 2023. A po MS si kráčí pro další trofej.
Naposledy Španělsko prohrálo před čtyřiceti zápasy v březnu 2024 v přípravném duelu s Kolumbií. Loni ve finále Ligy národů podlehlo Portugalcům až na penalty.
De la Fuente minulý týden prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
V nové sezoně zatím válí.
„Lamine se chce neustále rozvíjet a ukázat světu, jaký je hráč; díky své skromnosti je ještě výjimečnější,“ uznal kouč Luis de la Fuente pro web UEFA. „Užíváme si jeho kouzla, které přenáší a tým. Věřím, že v budoucnu se mu za jeho výkony i přínos pro kolektivní hru dostane ještě většího uznání. Máme štěstí, že ho máme,“ prohlásil někdejší hráč Bilbaa či Sevilly.
„Jsem nadšený, že jsme mohli fanouškům přivést trofej z mistrovství světa a okořenit tuhle slavnost vítězstvím,“ culil se Yamal.
Když se ho novináři obratem zeptali, zda cítí, že může na podzim vyhrát Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety, nejdřív brzdil: „Další otázka, prosím.“
„Víte, nehraju proto, abych letos vyhrál Zlatý míč. Hraju pro sebe, pro fanoušky, abych byl v další sezoně lepší nejen já, ale celý tým. Abychom dál vyhrávali,“ líčil.
„A jestli mé poslední výkony mohou pomoci? Nevím, dávno se hlasovalo, já o tom nerozhoduji a nevím, kdo ano. Dál se budu soustředit na fotbal a uvidíme,“ mrkl Yamal.
V sobotu čeká Španělsko další domácí zápas, ve kterém v Oviedu vyzvou český výběr i se španělským trenérem Santim Deniou.
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Denia vyzdvihl Hložka. A před Španělskem hlásí: Teď se cítím jako Čech, chci vyhrát!
„Teď jsem Čech. Miluju Česko,“ překvapil po porážce s Anglií trenér Denia. „Ne že bych na Španělsko zapomněl, ale teď se opravdu cítím jako Čech. A co se týče De la Fuenteho, pracovali jsme spolu dvanáct let. Je to můj kolega a něco jako můj bratr, ale chceme proti Španělsku vyhrát. Bude to těžké, ale proč by se to nemohlo povést?“
Bude u toho opět Yamal na místě největší ofenzivní hrozby?
Vzhledem k tomu, že krajní útočník odehrál devadesát a sedmdesát minut, je možné, že ho kouč nechá odpočívat. Tak jako tak, ať už s ním, či bez něj, bude Česko čelit dosud největší výzvě.
Rozjetým mistrům světa.