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Španělé našli El Dorado. Zlatý míč neřeším, hlásí Yamal. A teď se řítí na Čechy

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  13:40
Lamine Yamal oslavuje gól Chorvatsku.

Lamine Yamal oslavuje gól Chorvatsku. | foto: Reuters

Španěl Lamine Yamal prchá chorvatským obráncům.
Marco Pašalič z Chorvatska (vlevo) v tvrdém souboji se Španělem Cucurellou,
Španělský brankář Unai Simón se raduje po chycené penaltě, zatímco anglický...
Španělský záložník Álex Baena slaví gól proti Anglii.
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Po pěti stoletích pátrání španělští objevitelé konečně zahlásili: „El Dorado je on!“ Kdo? Pro tamní média devatenáctiletý zlatý chlapec Lamine Yamal, jenž dvěma góly a asistencí v úterý pomohl k vítězství 4:1 nad fotbalisty Chorvatska. Svou show navíc zahájil trefou už po sedmdesáti sekundách.

A ještě zajímavější je, že se do té doby chorvatský soupeř ani nedotkl balonu.

„Ve Wembley to Španělům trvalo dvě minuty, aby skórovali poprvé, coby světoví šampioni. A doma v Seville potřebovali ještě méně!“ pochvaloval si José Luis Hurtado z deníku Marca.

Domácí si od výkopu vyměnili třiadvacet přihrávek, než Yamal z vápna překonal svého spoluhráče z Barcelony brankáře Dominika Livakoviče.

Schéma prvního španělského gólu proti Chorvatům. Zdroj: deník MARCA.

„Znám ho z tréninku, dobře jsem věděl, co udělá. Ale přesto najednou lovím míč ze sítě,“ kroutil hlavou chorvatský gólman.

Stačí letmý pohled na statistiky a nestačíte žasnout: Yamal bodoval v posledních osmi soutěžních zápasech, za tu dobu se trefil jedenáctkrát a přidal sedm asistencí. Zatímco s Barcelonou je v čele španělské ligy s náskokem pěti bodů, s národním týmem vede pohodlně skupinu Ligy národů a se třemi góly v kapse vede tabulku střelců společně s norským fantomem Erlingem Haalandem.

40 zápasů bez prohry i nová smlouva pro kouče

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.

Španělé nezastavují. Nejenže prošli bez většího zaváhání celým mistrovstvím světa, kterého se poprvé účastnilo 48 týmů, ale dál natahují šňůru zápasů bez porážky v základní hrací době.

S trenérem Luisem de la Fuentem ovládli mistrovství Evropy, poté také Ligu národů v roce 2023. A po MS si kráčí pro další trofej.

Naposledy Španělsko prohrálo před čtyřiceti zápasy v březnu 2024 v přípravném duelu s Kolumbií. Loni ve finále Ligy národů podlehlo Portugalcům až na penalty.

De la Fuente minulý týden prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.

V nové sezoně zatím válí.

„Lamine se chce neustále rozvíjet a ukázat světu, jaký je hráč; díky své skromnosti je ještě výjimečnější,“ uznal kouč Luis de la Fuente pro web UEFA. „Užíváme si jeho kouzla, které přenáší a tým. Věřím, že v budoucnu se mu za jeho výkony i přínos pro kolektivní hru dostane ještě většího uznání. Máme štěstí, že ho máme,“ prohlásil někdejší hráč Bilbaa či Sevilly.

„Jsem nadšený, že jsme mohli fanouškům přivést trofej z mistrovství světa a okořenit tuhle slavnost vítězstvím,“ culil se Yamal.

Když se ho novináři obratem zeptali, zda cítí, že může na podzim vyhrát Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety, nejdřív brzdil: „Další otázka, prosím.“

„Víte, nehraju proto, abych letos vyhrál Zlatý míč. Hraju pro sebe, pro fanoušky, abych byl v další sezoně lepší nejen já, ale celý tým. Abychom dál vyhrávali,“ líčil.

„A jestli mé poslední výkony mohou pomoci? Nevím, dávno se hlasovalo, já o tom nerozhoduji a nevím, kdo ano. Dál se budu soustředit na fotbal a uvidíme,“ mrkl Yamal.

V sobotu čeká Španělsko další domácí zápas, ve kterém v Oviedu vyzvou český výběr i se španělským trenérem Santim Deniou.

Denia vyzdvihl Hložka. A před Španělskem hlásí: Teď se cítím jako Čech, chci vyhrát!

„Teď jsem Čech. Miluju Česko,“ překvapil po porážce s Anglií trenér Denia. „Ne že bych na Španělsko zapomněl, ale teď se opravdu cítím jako Čech. A co se týče De la Fuenteho, pracovali jsme spolu dvanáct let. Je to můj kolega a něco jako můj bratr, ale chceme proti Španělsku vyhrát. Bude to těžké, ale proč by se to nemohlo povést?“

Bude u toho opět Yamal na místě největší ofenzivní hrozby?

Vzhledem k tomu, že krajní útočník odehrál devadesát a sedmdesát minut, je možné, že ho kouč nechá odpočívat. Tak jako tak, ať už s ním, či bez něj, bude Česko čelit dosud největší výzvě.

Rozjetým mistrům světa.

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