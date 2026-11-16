Součkovi pokřtil knihu britský velvyslanec. Místo šampaňského foukal bubliny

„V roce 2023 jsem tady v Praze sledoval, jak Tomáš zvedá nad hlavu trofej pro vítěze Konferenční ligy. Od té chvíle jsem jeho fanouškem. Vím, že vstřelil v Premier League víc gólů než kterýkoli jiný český fotbalista, zřejmě mu to ale připadalo málo, tak se rozhodl ještě napsat knihu. Jako diplomat mohu jen doufat, že se nerozhodne vyzkoušet i mou práci, to by zavánělo hattrickem,“ vtipkoval Field.
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Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká
Netradičně se při křtu místo polévání šampaňským nad obálkou knihy foukaly bubliny: tak jako před každým domácím zápasem West Hamu, což odkazuje na klubovou hymnu s názvem I’m forever blowing bubbles.
„V Anglii platí, že kdo vidí bublifuk, vidí West Ham. Polévání alkoholem stejně nemám moc rád, bublifuk k téhle knize sedí lépe,“ usmíval se Souček, když s velvyslancem společně zapózovali nad mísou bramborového salátu, tradiční české vánoční pochoutky, kterou v Anglii svou hláškou kdysi proslavil.
„V Anglii žiju druhý život, vyrůstají tam moje děti, jsem tam jako doma. Proto mám radost, že se nám podaří knihu dostat k fanouškům West Hamu, protože s nimi mám neuvěřitelné spojení. Zaslouží si to,“ vysvětloval. „Hned jsme věděli, že kromě originálu vydáme knížku i v anglickém překladu.“
Autobiografie, kterou Souček tvořil s fotbalovými novináři Davidem Čermákem a Janem Paličkou, je v Česku v prodeji už rok, teď se dočkala anglického překladu a před Vánoci bude k dostání i na Ostrovech, zatím ve fanshopu West Hamu. Zatímco v češtině dostala název Suk, v Anglii vyjde pod titulem „Tomas Soucek - My Story“.
Souček v ní dopodrobna popisuje nejen svou fotbalovou, ale i životní cestu, včetně úspěšného boje s nespavostí a depresemi, které se u něj probudily v průběhu kariéry. Promluvit nechává i hosty: od rodičů, přes kamarády či manželku Natálii až po hvězdné spoluhráče v čele s Declanem Ricem či Jarrodem Bowenem.
Do anglické verze přibyla jedna nová kapitola, která reflektuje sestupovou sezonu West Hamu, pokažené mistrovství světa v Americe i Součkovu cestu zpátky na hřiště po těžkém zranění kotníku.