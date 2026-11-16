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Součkovi pokřtil knihu britský velvyslanec. Místo šampaňského foukal bubliny

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  18:29
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POKŘTĚNO. Anglickou verzi autobiografie Tomáše Součka pokřtil Matt Field, brtiský velvyslanec v Česku. | foto: Eliška Bervidová/British Embassy Prague

S fotbalovou reprezentací si během posledního srazu moc radosti neužil. Pozvání na britskou ambasádu v Praze Tomáši Součkovi rozhodně muselo náladu vylepšit: velvyslanec Matt Field ho v pondělí před polednem přijal v Thunovském paláci, aby pokřtil anglickou verzi jeho autobiografické knihy Suk.

„V roce 2023 jsem tady v Praze sledoval, jak Tomáš zvedá nad hlavu trofej pro vítěze Konferenční ligy. Od té chvíle jsem jeho fanouškem. Vím, že vstřelil v Premier League víc gólů než kterýkoli jiný český fotbalista, zřejmě mu to ale připadalo málo, tak se rozhodl ještě napsat knihu. Jako diplomat mohu jen doufat, že se nerozhodne vyzkoušet i mou práci, to by zavánělo hattrickem,“ vtipkoval Field.

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Netradičně se při křtu místo polévání šampaňským nad obálkou knihy foukaly bubliny: tak jako před každým domácím zápasem West Hamu, což odkazuje na klubovou hymnu s názvem I’m forever blowing bubbles.

„V Anglii platí, že kdo vidí bublifuk, vidí West Ham. Polévání alkoholem stejně nemám moc rád, bublifuk k téhle knize sedí lépe,“ usmíval se Souček, když s velvyslancem společně zapózovali nad mísou bramborového salátu, tradiční české vánoční pochoutky, kterou v Anglii svou hláškou kdysi proslavil.

Tomáš Souček s birtským velvyslancem Mattem Fieldem.

„V Anglii žiju druhý život, vyrůstají tam moje děti, jsem tam jako doma. Proto mám radost, že se nám podaří knihu dostat k fanouškům West Hamu, protože s nimi mám neuvěřitelné spojení. Zaslouží si to,“ vysvětloval. „Hned jsme věděli, že kromě originálu vydáme knížku i v anglickém překladu.“

Autobiografie, kterou Souček tvořil s fotbalovými novináři Davidem Čermákem a Janem Paličkou, je v Česku v prodeji už rok, teď se dočkala anglického překladu a před Vánoci bude k dostání i na Ostrovech, zatím ve fanshopu West Hamu. Zatímco v češtině dostala název Suk, v Anglii vyjde pod titulem „Tomas Soucek - My Story“.

Souček v ní dopodrobna popisuje nejen svou fotbalovou, ale i životní cestu, včetně úspěšného boje s nespavostí a depresemi, které se u něj probudily v průběhu kariéry. Promluvit nechává i hosty: od rodičů, přes kamarády či manželku Natálii až po hvězdné spoluhráče v čele s Declanem Ricem či Jarrodem Bowenem.

Do anglické verze přibyla jedna nová kapitola, která reflektuje sestupovou sezonu West Hamu, pokažené mistrovství světa v Americe i Součkovu cestu zpátky na hřiště po těžkém zranění kotníku.

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Tipsport - partner programu
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.40
  • 2.05
  • 3.20
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 20.00
  • 50.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.40
  • 4.91
  • 7.84
Německo vs. NizozemskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Německo vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.87
  • 4.40
  • 3.74
S. Makedonie vs. SlovinskoFotbal - Skupina 1 - 16. 11. 2026:S. Makedonie vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 7.63
  • 4.08
  • 1.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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