Pryč s mobily, na stůl karty a kostky. Mladí fotbalisté se chystali na Slovince

A co bylo předmětem teambuildingu?

„Takové české stolní hry. Zahodili jsme mobily, bavili jsme se spolu,“ vyprávěl Sejk na online setkání s médii.

„Přesvědčivě nad ostatními vítězila dvojice Fukala, Jurásek. Myšlenky bylo třeba trochu rozmělnit a ten večer jsme to poměrně dobře vyladili. Věřím, že se to projeví. Nálada, kvalita a týmový duch,“ řekl trenér Jan Suchopárek.

„Některé hry byly o štěstí. Karty, kostky... Nevyhrál jsem, protože v piškvorkách také nejsem nejlepší,“ hájil se kapitán Filip Kaloč. „Hry nás sbližují. Měli jsme to před každým zápasem. Před Anglií jsme to neudělali a prohráli jsme, tak nám to snad zase přinese štěstí.“

Čtvrteční porážka v Burnley byla pro české fotbalisty v kvalifikaci na mistrovství Evropy vůbec první. Do té doby vedli tabulku suverénně bez inkasované branky a s plným počtem bodů. Před druhou Anglií sice stále vedou o dva body, ale mají odehráno o utkání víc.

„Nevyšlo nám to od první minuty, bohužel. Nechtěli jsme dostat brzy gól a ve třicáté minutě to bylo nula tři. Začali jsme napadat, soupeř začal mít trochu problémy a vypadalo to už trochu lépe. Jsme rádi, že jsme tam celkově neodvedli špatný výkon,“ přemítal Kaloč.

I trenér Suchopárek našel pozitiva, na kterých tým může dál stavět: „Pracujeme s tím, že za posledních padesát minut jsme Anglii porazili 1:0 na jejich hřišti. Některé parametry po zápase byly až překvapivě dobré. Od toho musí tým pracovat.“

V úterý od 18 hodin v Koperu se Češi podruhé utkají se Slovinskem. První střetnutí v Českých Budějovicích vyhráli těsně 1:0.

Slovinsko U21 - Česko U21 Úterý 18.00 ONLINE

„Mají obměněný tým, ale pojetí asi bude stejné. Mohou zase rozhodnout maličkosti jako standardka,“ připomněl Sejk vítěznou branku svého spoluhráče Martina Vitíka. „Ve Spartě se bavíme o tom, že má takové situace dohrávat. On si to umí najít a třeba se mu to povede znovu,“ věří.

To český kouč žádné velké změny navzdory porážce v Anglii neplánuje.

„Z dlouhodobého hlediska se snažíme pracovat na tom, aby mužstvo mělo kostru a tvář. A aby bylo efektivní natolik, aby soupeře přehrávalo. V pokutových územích jsme byli ale nepřesvědčiví, což byla, doufám, výjimka,“ řekl Suchopárek.

Připomněl také, že Slovinci nebudou jednoduchý soupeř. Albánii vrátili porážku 0:2 a vyhráli přesvědčivě 3:0.

„Zápasy, které jsme viděli, ukázaly, že kvalitu mají vynikající, mužstvo je zkonsolidované, ale má i individuality včetně výtečného brankáře,“ varuje Suchopárek.

Češi potřebují zase vítězit, aby se na první příčce, která zaručuje přímý postup na Euro, udrželi. „Bude to jedno z nejdůležitějších utkání,“ uvědomuje si Sejk. „Pevně věřím, že ho zvládneme stejně jako doma v Českých Budějovicích a třeba i vyšším rozdílem.“

A hlásí: „Pak si to můžeme s Anglií rozdat o první místo.“