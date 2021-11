ONLINE: Slovinsko - Česko, mladíci se pokusí odčinit nezdar v Anglii

Po suverénním vstupu do kvalifikace o mistrovství Evropy 2023 mladíci narazili. Čeští fotbalisté do jedenadvaceti let ve čtvrtek prohráli v Anglii a revanšovat se chtějí na půdě Slovinska. Utkání sledujeme od 18 hodin v podrobném online přenosu.