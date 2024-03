Kauza Čavrič: srbský žolík zřejmě za Slovensko na Euru nenastoupí

Za Slovan odehrál devětadvacetiletý rodák z Vukovaru 246 soutěžních zápasů a nastřílel v nich 75 gólů. Na konci ledna však on i klub akceptovali nabídku japonského týmu Kašima Antlers. A tak jeho klubová kariéra nově pokračuje v Asii. A právě to odstartovalo komplikace na jeho cestě do slovenské reprezentace.

Italský trenér Francesco Calzona ho zařadil do slovenské nominace na březnové přípravné zápasy s Rakouskem a Norskem, ale srbský útočník na sraz nedorazil a omluvil se.

Aleksandar Čavrič Narozen: 18. května 1994 ve Vukovaru

Výška: 186 cm

Váha: 82 kg



Klubová kariéra

2011-2012 FK Banat Zrenjanin

2012-2014 OFK Bělehrad

2014-2016 KRC Genk

2015-2016 Aarhus GF

2016-2024 ŠK Slovan Bratislava

2014 - ? Kašima Antlers Reprezentace

Srbsko U19 9 zápasů/1 gól

Srbsko U21 22 zápasů/2 góly

„Cítil jsem, že není ten správný moment přerušit proces aklimatizace v novém klubu a zároveň si zvykat na nové věci v národním týmu,“ vysvětlil Čavrič své pohnutky. „Potřebuji se v první řadě úplně etablovat v klubu, kde jsem jen krátce,“ dodal.

Zároveň zdůraznil, že japonský klub na něj nijak netlačil a nechával rozhodnutí výhradně na něm. „I když teď nedorazím, velmi si pozvánky vážím. Když o mě bude nadále zájem, určitě budu s hrdostí oblékat slovenský dres.“

Čavričovo rozhodnutí vyvolalo na Slovensku velkou polemiku. Trenér Calzona se nechal slyšet, že si hráč tímto krokem zavřel dveře na Euro. „Kdo nás nechce reprezentovat, ať je to třeba kvalitní fotbalista, ať raději zůstane doma. Myslím tím kohokoliv, ne jen Čavriče,“ řekl kouč. „Měl šanci přijet, nepřijel. A tak pokračujeme v přípravě na Euro s těmi, kteří nám vybojovali postup. Protože si zaslouží respekt.“

Že by Čavrič neměl hrát na Euru si myslí i účastník MS 2010 a Eura 2016 Stanislav Šesták. „Nebylo by to fér vůči ostatním, v šatně by to udělalo zlou krev. Na jednu stranu ho chápu, ale svým rozhodnutím si cestu na Euro zavřel.“

Aleksandar Čavrič, útočník Slovanu Bratislava (v modrém)

Čavrič ale našel také zastánce. „S Čakim jsem o tom mluvil a bylo by dobré vše uvést na pravou míru. Vyjádření trenéra Calzony bylo podle mého nešťastné,“ myslí si dlouholetý reprezentant Róbert Vittek. „Nikdo se japonskému klubu neozval, větší roli měl sehrát manažer reprezentace Marek Hamšík. Možná by sa potom našlo řešení aspoň na jeden zápas.“

Podobně se na kauzu divá i bývalý kapitán reprezentace Martin Škrteľ. „Hráč jeho kvalit by se nám jednoznačně hodil, podobného prostě nemáme. Jeho aktuální situaci respektuji, je v novém klubu, kde má smlouvu na tři roky. Chce se tam etablovat. Myslím, že komunikace mezi hráčem a svazem mohla být lepší.“

„Když se bude někdo urážet a mluvit o tom, že v reprezentaci mají být jen hráči, kteří chtějí reprezentovat, tak si nemyslím, že by to byl Čavričův případ,“ myslí si také Ján Mucha, bývalý reprezentant a dnes trenér brankářů ve Slovanu Bratislava. „On reprezentovat chce, ale je devět tisíc kilometrů daleko a v novém klubu. Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je.“

Slovensko vstoupí do Eura 17. června zápasem s Belgií. Jeho dalšími soupeři ve skupině budou Ukrajina a Rumunsko. Momentálně to vypadá, že u toho Aleksandar Čavrič nebude. Nebo tento příběh přece jen nabere jiný směr?