Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Autor: ,
  16:46
Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz s ním neprodloužil smlouvu. Weiss na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že se těší na výzvu. Smlouvu dostal do konce listopadu 2027 s opcí na případnou baráž nebo účast na Euru 2028.
Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City. | foto: Reuters

Reprezentační tým vedl jeden z nejúspěšnějších slovenských odborníků do ledna 2012 čtyři roky. Je dosud jediným trenérem, který se Slováky postoupil na závěrečný turnaj MS a v roce 2010 v JAR s ním navíc vybojoval osmifinále.

„Přicházím po Francescovi Calzonovi, který dal pečeť mužstvu, změnil hru na vysoký presink, hra má svoji tvář. Těším se na práci, těším se na výzvu,“ řekl Weiss s tím, že zároveň cítí obrovskou zodpovědnost.

Během trenérské kariéry vedl také reprezentaci Gruzie či čtyři kluby – Petržalku, Saturn Moskevská oblast, Slovan Bratislava a Kajrat Almaty. Se Slovanem před deseti dny slavil pošesté mistrovský titul. Byť měl ještě na rok smlouvu, klub jej uvolnil bez odstupného.

Osmkrát se Weiss stal na Slovensku trenérem roku. Národní tým vedl při své předchozí éře od ledna 2008 do ledna 2012. Obnovenou zápasovou premiéru prožije v červnových přípravách proti Maltě a Černé Hoře.

Výsledky

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!" Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

Za necelé tři týdny se svými hráči nastoupí v Praze do letadla a odcestuje do Spojených států na fotbalové mistrovství světa. „Sbaleno ještě nemám. Když někam letím odpoledne, tak se začínám balit...

Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...

Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomaly chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

