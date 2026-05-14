Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Reprezentační tým vedl jeden z nejúspěšnějších slovenských odborníků do ledna 2012 čtyři roky. Je dosud jediným trenérem, který se Slováky postoupil na závěrečný turnaj MS a v roce 2010 v JAR s ním navíc vybojoval osmifinále.
„Přicházím po Francescovi Calzonovi, který dal pečeť mužstvu, změnil hru na vysoký presink, hra má svoji tvář. Těším se na práci, těším se na výzvu,“ řekl Weiss s tím, že zároveň cítí obrovskou zodpovědnost.
Během trenérské kariéry vedl také reprezentaci Gruzie či čtyři kluby – Petržalku, Saturn Moskevská oblast, Slovan Bratislava a Kajrat Almaty. Se Slovanem před deseti dny slavil pošesté mistrovský titul. Byť měl ještě na rok smlouvu, klub jej uvolnil bez odstupného.
Osmkrát se Weiss stal na Slovensku trenérem roku. Národní tým vedl při své předchozí éře od ledna 2008 do ledna 2012. Obnovenou zápasovou premiéru prožije v červnových přípravách proti Maltě a Černé Hoře.