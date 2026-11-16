Slováci v Lize národů remizovali s Kazachstánem, postup už měli jistý

Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou. Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy: obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.
V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík. Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.
Faerské ostrovy si v druhém pondělním utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.
29. Česnokov
65. Vorogovskij
56. Boženík
90+5. Kaprálik
Pokatilov – Aširbek (85. Žagorov), Malyj, Žumachanov, Alip – Islamchan (C) (61. Tulubaj), Tapalov (85. Abiken), Karaman (61. Tujakbajev), Vorogovskij – Česnokov, Kenžebek (75. Bekbolat).
Rodák – Pališčák (86. Kaprálik), Šatka, Krčík, Mesík – Nebyla (46. Reis), Pokorny (76. Strelec), Rigo (46. Gajdoš) – Prekop (69. Marcelli), Boženík, Haraslín (C).
Šajzada, Zaruckij – Kasym, Amir, Žaxylykov, Orazov.
Surovčík, Takáč – Bobček, M. Sauer, Hranica, Trusa.
17. Alip, 38. Aširbek, 51. Česnokov, 90+5. Žumachanov
38. Mesík, 58. Pokorny, 75. Reis, 90+8. Gajdoš
Rozhodčí: Alijar Agajev (AZE). Asistenti: Zejnal Zejnalov (AZE), Akif Amirali (AZE). Čtvrtý rozhodčí: Ingilab Mammadov (AZE). VAR: Alan Kijas (AUT). AVAR: Nicat Ismajilli (AZE)
24. Samuelsen
Lamhauge – Faerø (C), Vatnhamar, Edmundsson – J. Benjaminsen, Turi, Bjartalíd (60. Andreasen), Agnarsson (78. Davidsen) – Samuelsen (78. Olsen), Justinussen (70. Knudsen), Sørensen (78. A. Benjaminsen).
Cojuhar – Baboglo (C), Negru (46. Ștefan), Gherasimencov – Revenco (60. Bețivu), Moțpan (46. Stînă), Bogaciuc (46. Rață), Perciun, Reabciuk (79. Marandici) – Cleșcenco, Popescu.
Petersen, á Reynatrød – Hellisdal, Chukwudi, Svensson, Dam, Kallsberg.
Timbur, Celeadnic – Cojocari, Forov, David, Cucoș, Dumbravanu.
74. Samuelsen
28. Moțpan, 86. Stînă
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)
26. B. Willumsson
37. A. Gudjohnsen
Valdimarsson – Pálsson, Grétarsson, Hermannsson, Tómasson – Haraldsson, Jóhannesson, Ellertsson – B. Willumsson, Óskarsson (C), A. Gudjohnsen.
Moris – Selimovic, Mahmutović, Carlson – Jans (C), Duarte, Olesen, Moreira, Bohnert – V. Thill, Videira.
Rúnarsson, Einarsson – Thórvaldsson, Helgason, G. Sigurdsson, Thorsteinsson, Gunnarsson, Bjarkason, Anderson, Hlynsson, A. Sigurdsson, Magnússon.
Pereira Cardoso, Fox – Džogović, Dardari, Rupil, Veiga, F. Ikene, Gonçalves, Kadamani, Macedo, S. Thill, Hall.
Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Bucsi (ROU)
8. Kristal
45+1. Kovačev
Hein – Peetson, Paskotši, Tõugjas, Mets (C), Schjønning-Larsen – Kristal, Käit, Poom, Shein – Paalberg.
Andrejev – Antov, Velkov, Božinov, Velkovski – K. Stojanov, Krajev, Grujev (C), Kovačev – L. Petkov, Lazarov.
Igonen, Vallner – Kolobov, Männilaan, Mustmaa, Palumets, Ainsalu, Saliste, Skvorcov, Tammik, Kreida, Liivak.
Naumov, Božev – Cenov, Pankov, Balov, A. Iliev, Čandarov, Rusev, Šiškov, M. Petkov, Čočev, Turicov.
22. Velkov
Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (vš. SRB)
16. Jankauskas
Voitinovičius – Širvys, Kažukolovas, Tutyškinas, Lasickas (C), Šluta – Burba, Jankauskas, Gineitis – Ruzgis, Dolžnikov.
B. Büchel (C) – Hofer (21. Schlegel), Malin, Göppel – A. Hasler, Meier, M. Büchel, Sele – Zünd, Poitner, A. Lo Russo.
Švedkauskas, Mikelionis – Lekiatas, Baltrūnas, Šešplaukis, Dubickas, Steponavičius, Armalas, Sirgėdas, Vareika, Golubickas, Pavlovskij.
J. Ospelt, Foser – N. Beck, P. Ospelt, Notaro, Saglam, L. Beck, Netzer, Kranz, Mikus, Allgäuer.
21. Šluta
Rozhodčí: Lindhout – Balder, De Nas (NED)