Kde brát, pane Santi? Slavia i Sparta v ofenzivě sází na cizince, což je potíž

Je to pro národní tým největší svízel. Kde najít kreativní typy, které se v rozhodující chvíli vytasí s něčím, co překvapí? Třeba u lajny přechytračí soupeře drzou kličkou? Nebo z ničeho nic vykouzlí mazanou přihrávku do šance?
Pokud se Denia rozhlíží mezi pražskými S, která dlouhodobě reprezentaci zásobují nejvíc, musí teď mít starosti.
Viděli jste, jak vedoucí Slavia o víkendu znemožnila Jablonec? Na severu zaválela, vyhrála 5:0 a mezi střelci byste nenašli Čecha. Řádilo ofenzivní komando Ayaosi, Nowak, Suleiman, které mělo na podíl na čtyřech trefách.
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Je to extrémní nezvyk, protože Slavia předchozí dvě ligová zlata postavila na české ofenzivě. Jenže proti Jablonci scházela trojice, která za poslední dva ročníky v součtu zapsala čtyřiašedesát ligových gólů.
Vyšťaveného Provoda trápí zdraví i forma, distancovaný Chorý si hledá nové angažmá a Chytil nastoupil za rozhodnutého stavu na závěrečnou dvacetiminutovku.
„Kluci vpředu byli skvělí. Už před zápasem jsem vtipkoval, že budeme nebezpeční, když máme Nigeria wingers,“ pomohl si kouč Jindřich Trpišovský anglickým slovíčkem. „Na svůj věk jsou Ayaosi i Suleiman komplexní. Umějí dát gól nebo i na něj přihrát.“
Nestačí? Přičtěte, že ještě na lavici seděl tahový křídelník Šturm a marodí hbitý Kanaďan Ouanda.
Slavia se najednou netlačí za výhrami jen hrubou silou. Centimetrů na hrotu se úplně nevzdala, protože tam Trpišovský provizorně vysunul běhavého polského všeuměla Nowaka, ale zároveň víc sází na pohyb a variabilitu, což už několikrát naznačila v Lize mistrů.
Teď si novou mantru přenáší do ligy, což jí svědčí.
Jablonecká defenziva v sobotu vypadala strašlivěji než halloweenská výzdoba, ale nemůžete Slavii upřít, že měla šmrnc, efektivitu a byla mnohem méně čitelná než ještě nedávno, kdy vytrvale sázela na obrovitého potížistu Chorého. O víkendu se rozmáchla a klidně mohla vyhrát i výrazněji, což se zrovna v Jablonci nečekalo.
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Do konce zápasu zbývalo přes deset minut a hordy domácích fanoušků už se mačkaly u východů. Z výprasku byli rozmrzelí: zvlášť, když jejich oblíbenci v pohárech vynulovali skotské Rangers a naposledy anglický Brighton, který mimochodem o víkendu poprvé v historii obral supermany z Manchesteru City na jejich stadionu o všechny body. Tentokrát Jablonec odpadal, protože Slavia vsadila na kmitající cizince.
Podobně si pomáhá i Sparta, která v neděli proti Bohemians ztratila dva body za bezgólovou remízu. Na krajích jsou pro kouče Priskeho jedničkami Kostaričan Alcócer a Ekvádorec Mercado, jen díky jeho zranění se do hry v posledních zápasech dostává Jurásek, což by pro Deniu mohla být povzbuzující zpráva. I v Ďolíčku bylo znát, že na české poměry se bývalý slávista vymyká.
Soupeři ho okopávali, provokovali, tahali za dres, protože dobře věděli, že ho nesmí nechat rozlétnout. Solidní první dotek, rychlé nohy a jako hlavní zbraň potetovaná levačka, která zařídila třeba krásný centr do tutové šance hlavičkujícímu Alcócerovi. Jenže gól nedal ani on, ani nikdo další ze sparťanů, a Juráskovi zůstává ve statistikách slaboučká bilance: deset ligových zápasů v rudém, nula gólů, nula asistencí. Ještě hůř je na tom třeba útočník Vojta, posila za 100 milionů – za Spartu se od ledna ještě v lize netrefil ani jednou.
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To všechno musí trápit nejen Priskeho, ale také Deniu. Proto sleduje adepty do ofenzivy i za hranicemi a zkouší přemlouvat šikovného teenagera Gorena z Barcelony nebo paraguayského střelce Wlka. V neděli ho paradoxně nejvíc musel potěšit obránce: plzeňský Gabriel byl v Ostravě blízko hattricku. Ale křídla a útočníci? Doma se hledá těžko.