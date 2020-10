Pokleknutí ve Skotsku. Češi vyhověli domácím, kritizovali je i politici

Stačí se podívat do diskusí pod články souvisejícími se středečním duelem ve Skotsku či na profily národního týmu na Facebooku či Twitteru.

Komentující jedinci fotbalisty nešetří, s kritikou přispěchali také politici.

„Klečí se případně v kostele před Bohem. Nikoli před sportováním,“ vyťukal na Twitter Václav Klaus mladší, poslanec a předseda hnutí Trikolóra.

Vyjádřil se také Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD.

„Fotbalisté z české reprezentace poklekli symbolicky před rasisty z Black lives matter. Hanba! Podporují snad, aby tu hořely ulice, a podporují rasismus proti bělochům? Za to jsou placeni velkými dotacemi ze státního rozpočtu? Ubohost. Kdyby se radši soustředili na to, aby vyhráli... To bych jako fotbalový fanoušek velmi uvítal,“ napsal na Facebook.



Zkrátka: chování hráčů před výkopem vyvolalo spoustu vesměs nesouhlasných reakcí.

Těsně před startem duelu v glasgowském Hampden Parku hlavní sudí Felix Zwayer pískl do píšťalky - zápas tím ale nezačal, jeho aktéři takřka synchronizovaně poklekli. Hráči na trávníku, realizační týmy, náhradníci.



Pak se teprve hrálo. Češi domácí reprezentaci podlehli 0:1 a vzdálila se jim naděje na první místo ve skupině Ligy národů a tím pádem i na postup do elitního patra. Na Skoty ztrácejí čtyři body.

Výkon a výsledek byl však v internetovém prostředí upozaděn ostrou kritikou, na níž Fotbalová asociace ČR (FAČR) veřejně zareagovala.



„FAČR obecně s podobnými gesty nesouhlasí a věří, že sport by od nich měl zůstat oproštěn. Ve fotbale samozřejmě podporujeme UEFA Respect program. Podobné projevy sympatií jsou ale ve spojitosti s podporou hnutí Black Lives Matter na britských ostrovech v posledních týdnech a měsících běžné, podporuje je i UEFA a němečtí rozhodčí spolu s českou fotbalovou reprezentací se tak v tomto konkrétním případě zachovali v souladu s požadavkem hostitelské strany,“ uvedl mluvčí asociace Michal Jurman.

Češi tudíž v podstatě vyhověli Skotům, respektovali jejich přání. Nejen na ostrovech se fotbalové hnutí rozhodlo podpořit hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), jež hlavně ve Spojených státech dlouhodobě upozorňuje na násilí vůči Afroameričanům.

Na druhou stranu v posledních měsících ztrácí na popularitě, čelí ostré kritice za násilné demonstrace či šikanu lidí, které se nepřipojí. Radikalizace Black Lives Matter je znát na rostoucí agresivitě i v názorech na sociálních sítích.

Hnutí je hodně slyšet od úmrtí George Floyda, který zemřel 25. května poté, co mu policista Derek Chauvin několik minut klečel na krku. Dnes už bývalý člen bezpečnostních složek byl obviněn z vraždy.

Nejen na ostrovech se v té době vzedmula vlna podpory, vždyť třeba hráči Premier League se k hnutí proti rasismu a společenské nerovnosti připojili tím, že po restartu soutěže na zádech místo jmen jedno kolo nosili slogan, posléze měli na rukávech prosté logo s textem Black Lives Matter.

Poklekávají před každým utkáním, anglické kluby se této praxe drží i v zápasech evropských pohárů. A totéž činí některé reprezentační výběry.



Jen v minulém týdnu to bylo vidět před několika zápasy Ligy národů, zapojili se také Slováci. A to jak ve Skotsku, tak v domácím duelu baráže o Euro s Irskem. Tím se poněkud liší od Čechů, kteří paradoxně před měsícem v Olomouci před prvním střetnutím se Skoty hosty nevyslyšeli.

„Podobná žádost byla vznesena také v září, na domácím hřišti jsme se rozhodli ale skotskému požadavku nevyhovět a nepokleknout,“ uvedl Jurman.