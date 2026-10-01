„Pokud mě tady trenér nebude chtít, klidně odejdu rovnou, žádný problém,“ přesvědčoval. „Jakmile budu cítit, že tu nejsem žádaný, že už týmu nemám co dát, že tu vytvářím špatnou atmosféru nebo že nedávám góly, popovídáme si o tom a já budu první, kdo si zabalí tašku a odjede.“
Uteklo pár dní – a je to tady.
Klidně se může stát, že Ronaldo, nejslavnější Portugalec všech dob, si za reprezentaci už nikdy nezahraje. Aspoň dokud bude na lavičce kouč Jorge Jesus: jejich spor, který vyústil v Ronaldův úprk přímo uprostřed reprezentačního srazu, teď řeší celý fotbalový svět.
Fanoušci se o sto šest snaží googlit detaily, proč se ti dva rozkmotřili, zatímco instagramový účet portugalského národního týmu zaznamenal rekordní odliv sledujících: během jediného dne se jejich počet smrskl o tři sta tisíc!
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Insideři se trumfují, kdo přijde se zaručenější informací, a nejcitovanější verzí je ta, s níž vyrukoval novinář a Ronaldův přítel Edu Aguirre v televizním pořadu El Chiringuito: „Jesus se Cristianovi omluvil za to, že ho proti Norsku nechal třicet minut rozcvičovat a pak ho stejně na hřiště neposlal. Slíbil, že se omluví i veřejně, ale neudělal to a na tiskovce pak vykládal samé lži.“
Abyste chápali: Ronaldo původně souhlasil, že bude v Lize národů hrát jen první a poslední zápas. Jesus pak změnil plán a žádal ho, ať je proti Norsku připravený na půlhodinu. Ale i když se Ronaldo poctivě rozhýbával, kouč ho nevyužil.
Malichernost? Jak pro koho.
Ronaldo je zvyklý na speciální zacházení. Kariéru si režíruje sám, nechce vypadnout z hlavní role, byť jen na chvilku. Natož strávit celý zápas mezi náhradníky, což se mu za rekordních 234 zápasů v reprezentaci stalo teprve počtvrté. A poprvé ve chvíli, kdy ho trenér cíleně nešetřil na další zápasy.
Poté, co z Kodaně, kde se tým připravoval na utkání s Dánskem, uraženě odletěl domů, může dojít na scénář, který by vás ještě nedávno nenapadl: Ronaldo a jeho věčný rival Lionel Messi se mohou s národním dresem loučit ve stejném reprezentačním okně. Jen za úplně jiných okolností. Messi už má dlouho naplánovanou rozlučku na přátelák s Beninem příští úterý, pro Ronalda by mohlo být tečkou sedmašedesát minut proti Walesu. Ale co když se ještě povede všechno urovnat?
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O to se snaží spousta lidí včetně portugalského premiéra Luíse Montenegra, který měl podle tamních médií během čtvrtka žhavit telefon a domlouvat postupně Ronaldovi, trenérovi i prezidentovi asociace: „Pánové, usmiřte se!“
Celé je to jeden velký bizár. Vždyť jedenačtyřicetiletý Ronaldo by zřejmě v národním týmu skončil už v létě po mistrovství světa – nebýt toho, že na lavičku usedl právě prošedivělý kouč Jesus. Nejenže se dobře znali ze společného angažmá v saúdskoarabském klubu an-Nasr: Jesus s šéfem asociace Pedrem Proencou za ním dokonce vyrazili do jeho vily v Cascais, aby ho přesvědčili, že v reprezentaci má budoucnost.
Ronaldo se nechal umluvit.
A teď možná lituje.
Téma, které Portugalci mohli po šampionátu elegantně a důstojně vyřešit, se totiž rázem proměnilo v obří průšvih. Místo aby tým v Lize národů odstartoval novou éru, zase se od prvního dne řešila otázka: Co s panem Nedotknutelným?
Předchozí kouč Roberto Martínez si na ni odpověděl jednoznačně: Ronaldo musí hrát. Vždy, bezpodmínečně, za všech okolností. Což sice znamenalo, že v kabině vládl klid, ale zároveň bylo znát, že v nejtěžších zápasech už ikona se sedmičkou na zádech přestává stačit.
Jesus tuhle hádanku řešil překvapivě rychle a rázně. A co bude dál?