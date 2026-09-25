Simuloval výstřel zbraně? Izraelci se vymstila gólová oslava, sudí ho vyloučil

„Na první pohled není zřejmé, jestli skutečně simuloval střelbu, nebo ránu kulečníkovým tágem,“ píše například server ESPN.
Jakmile praporek vrátil na místo, bulharský sudí Kabakov už k němu kráčel se žlutou kartou za nesportovní chování. Abu Farchi jen nevěřícně natáhl ruce a nechápal. Věděl, že dohrál.
This Israeli player got sent off for a snooker cue celebration because the referee thought he was mimicking a gun…😬🇮🇱❌🔫 pic.twitter.com/a85PHPpwXj— Now Football (@Nowfootball) September 25, 2026
První kartu viděl o čtyři minuty dřív, a tak během chvíle z důležitého vyrovnání na 1:1 zbylo Izraeli jen deset hráčů.
Rakousko vstřelilo vítězný gól v devadesáté minutě a uklidňující trefu přidalo ještě ve třetí minutě nastavení.
Žluté karty za nevhodné gólové oslavy udělují sudí často v případě, kdy si hráč sundá dres, což se loni stalo například francouzskému útočníkovi Hugovi Ekitikému z Liverpoolu. Ten rovněž viděl druhou žlutou a zápas pro něj skončil. Za podobnou klukovinu vyloučil rozhodčí i Pavla Horvátha v roce 1999, když si po gólu stáhl trenýrky.
Napomenout může sudí hráče i za opuštění hrací plochy, zdržování či zakrytí obličeje maskou, což bývala oblíbená disciplína útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga, jenž rád slavil s maskou Batmana či Spider-Mana.
K vyloučeným za gólovou oslavu se nově řadí i dvacetiletý Abu Farchi kvůli vytaženému praporku.