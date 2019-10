Bylo to jako válka. Jihokorejci popsali derby v KLDR a zvažují protest

Podmínky pro reprezentanty Jižní Korey totiž měly daleko k vlídným.

Když neměli trénink, museli být zavření v hotelu Koryo. „Zdálo se, že kromě nás je zcela prázdný,“ podotkl místopředseda jihokorejské fotbalové asociace Čche Jong-il, když se výprava po úterním zápase (0:0) vrátila domů.

Jihokorejci byli na pokojích odříznuti od zbytku světa, protože mobilní telefony před odletem do KLDR museli odevzdat na ambasádě v Pekingu. Navíc netušili, že se utkání kvalifikace MS 2022 odehraje před prázdnými tribunami.

„Byli jsme na stadionu hodinu a půl před výkopem. Do poslední chvíle jsme si mysleli, že se prostě otevřou brány a padesát tisíc lidí se objeví na svých místech,“ uvedl Čche.

Nedostavil se nikdo. Na stadion Kim Ir-sena nemohli fanoušci ani zástupci médií (natož jihokorejských), povolenku mělo jen několik pečlivě vybraných hostů. Třeba švédský velvyslanec Joachim Bergström, který na twitteru pomocí videí a fotek umožnil veřejnosti nahlédnout pod pokličku tajuplného střetnutí.

No fighting in front of the kids! Oh, but there are none here today.藍 Emotions run high at times as #DPRK meets #ROK in #FIFA game - but audience is sparse. pic.twitter.com/HKaoKH89sj