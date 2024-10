S Krejčím, nebo nechat vítězný tým? Jak by měla vypadat sestava na Ukrajinu

Výkop: pondělí 20.45 ve Vratislavi

Rozhodčí: Cuadra - Ayuso, Prieto (všichni Španělsko)

Česko odehrálo v Lize národů B tři utkání. Podlehlo v Gruzii 1:4, porazilo Ukrajinu 3:2 a Albánii 2:0. V listopadu ho čekají duely s Gruzií a v Albánii. Ze čtyřčlenné skupiny vítěz postoupí do elitní úrovně, druhý v pořadí bude hrát baráž o postup, třetí play off o záchranu a čtvrtý sestoupí do Ligy C. Česko má po polovině soutěže šest bodů stejně jako Gruzie, tři body mají Albánie a Ukrajina.