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Chytat by měl Horníček, myslí si čtenáři. Proti Chorvatům chtějí vidět i Ambrose

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  15:24
Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů.

Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Trenér Santi Denia (vlevo) a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd...
Michal Sadílek s ochranou maskou na tréninku české reprezentace před utkáním...
Ladislav Krejčí a Michal Sadílek na tréninku české reprezentace.
Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace před duelem Ligy národů proti...
16 fotografií
Hned tři nováčky do základní sestavy a vyměnit brankáře. Taková jsou přání většiny čtenářů v tradiční anketě iDNES.cz před sobotním utkáním českých fotbalistů s Chorvatskem v elitní skupině Ligy národů. Poprvé se na reprezentační lavičce představí španělský kouč Santi Denia. Vyslyší je?

Právě gólmanská otázka zůstává velkou neznámou. Dosud měl post jedničky jistý Matěj Kovář z PSV Eindhoven, nicméně v nové sezoně začali pravidelně chytat v anglické Premier League jak Antonín Kinský v Tottenhamu, tak Lukáš Horníček v Newcastlu.

A právě posledního jmenovaného by čtenáři rádi viděli v bráně proti Chorvatům.

Dokonce tak moc, že si vysloužil hned druhý nejvyšší počet hlasů po vedoucím Pavlu Šulcovi, českém fotbalistovi roku.

Sestava čtenářů proti Chorvatsku

Horníček – Coufal, Chaloupek, Krejčí, Kričfaluši – Macek, Karabec, Sadílek – Ambros, Hložek, Šulc

Před Horníčka by čtenáři postavili stoperskou dvojici složenou ze slávisty Štěpána Chaloupka a kapitána Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu. U něj je ale start nejistý kvůli lehkým zdravotním komplikacím.

Napravo by čtenáři nasadili Vladimíra Coufala z Hoffenheimu a nalevo by postavili jednoho z nováčků Ondřeje Kričfalušiho z belgického St. Gilloise. Je sice zvyklý hrát spíše levého stopera ve trojici, nicméně v konkurenci Ondřeje Zmrzlého či Jiřího Slámy u čtenářů obstál právě Kričfaluši.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

Do středu zálohy si čtenáři přejí vedle slávisty Michala Sadílka dalšího nováčka, sparťana Romana Macka, jenž si ve svých devětadvaceti letech vysloužil premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace.

U nováčků zůstaneme, třetím debutantem v základu by podle čtenářů měl být Lukáš Ambros z belgického Anderlechtu, jenž v úvodu sezony zaujal povedenými akcemi a stabilní formou.

Uprostřed by měl hru dirigovat sparťan Adam Karabec, před ním by pak čtenáři rádi viděli ještě Adama Hložka z Hoffenheimu a už zmíněného Šulce z Lyonu.

Skutečnou sestavu, kterou trenér Denia vyšle do úvodního utkání Ligy národů, se veřejnost dozví zhruba hodinu před výkopem. Ten je naplánován na 20.45 v pražském Edenu.

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Živě0:0
  • 3.00
  • 2.05
  • 3.70
Uh. Brod vs. Olomouc BFotbal - 9. kolo - 26. 9. 2026:Uh. Brod vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Hodonín vs. VsetínFotbal - 9. kolo - 26. 9. 2026:Hodonín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
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  • 3.95
  • 4.11
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Živě1:0
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Blansko vs. HraniceFotbal - 9. kolo - 26. 9. 2026:Blansko vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.29
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  • 2.25
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