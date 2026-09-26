Chytat by měl Horníček, myslí si čtenáři. Proti Chorvatům chtějí vidět i Ambrose

Právě gólmanská otázka zůstává velkou neznámou. Dosud měl post jedničky jistý Matěj Kovář z PSV Eindhoven, nicméně v nové sezoně začali pravidelně chytat v anglické Premier League jak Antonín Kinský v Tottenhamu, tak Lukáš Horníček v Newcastlu.
A právě posledního jmenovaného by čtenáři rádi viděli v bráně proti Chorvatům.
Dokonce tak moc, že si vysloužil hned druhý nejvyšší počet hlasů po vedoucím Pavlu Šulcovi, českém fotbalistovi roku.
Sestava čtenářů proti Chorvatsku
Horníček – Coufal, Chaloupek, Krejčí, Kričfaluši – Macek, Karabec, Sadílek – Ambros, Hložek, Šulc
Před Horníčka by čtenáři postavili stoperskou dvojici složenou ze slávisty Štěpána Chaloupka a kapitána Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu. U něj je ale start nejistý kvůli lehkým zdravotním komplikacím.
Napravo by čtenáři nasadili Vladimíra Coufala z Hoffenheimu a nalevo by postavili jednoho z nováčků Ondřeje Kričfalušiho z belgického St. Gilloise. Je sice zvyklý hrát spíše levého stopera ve trojici, nicméně v konkurenci Ondřeje Zmrzlého či Jiřího Slámy u čtenářů obstál právě Kričfaluši.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Do středu zálohy si čtenáři přejí vedle slávisty Michala Sadílka dalšího nováčka, sparťana Romana Macka, jenž si ve svých devětadvaceti letech vysloužil premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace.
U nováčků zůstaneme, třetím debutantem v základu by podle čtenářů měl být Lukáš Ambros z belgického Anderlechtu, jenž v úvodu sezony zaujal povedenými akcemi a stabilní formou.
Uprostřed by měl hru dirigovat sparťan Adam Karabec, před ním by pak čtenáři rádi viděli ještě Adama Hložka z Hoffenheimu a už zmíněného Šulce z Lyonu.
Skutečnou sestavu, kterou trenér Denia vyšle do úvodního utkání Ligy národů, se veřejnost dozví zhruba hodinu před výkopem. Ten je naplánován na 20.45 v pražském Edenu.