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Koho Denia obsadí do své premiéry? Trenér řeší nové rozestavení i útok

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  16:14

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nemůže nasadit některé hráče, které si původně vybral. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia bude při své premiéře improvizovat. Kdo by měl v úvodním utkání nejvyšší úrovně proti Chorvatsku nastoupit? Můžete pro svou základní jedenáctku hlasovat v tradiční anketě a španělskému kouči poradit.

S příchodem španělských trenérů s největší pravděpodobností začíná národnímu mužstvu éra se čtyřmi obránci.

Jeho předchůdce Miroslav Koubek lpěl na třech stoperech a dvou wingbecích.

Stejné rozestavení zadní řady často využíval Ivan Hašek a občas před ním i Jaroslav Šilhavý, byť ten sázel především na čtyři obránce.

ANKETA: Kdo by měl proti Chorvatsku nastoupit

Vyberte základní sestavu pro utkání Ligy národů

Denia při svých štacích u mládežnických reprezentací Španělska hrál výhradně se dvěma stopery a dvěma krajními obránci.

Lze předpokládat, že se pod jeho vedením takto představí i Česko.

„Co se týče hry, asi to bude trochu jinak, než s čím jsem přicházel,“ přemítal Denia, když oznámil svou první nominaci.

„Chceme vytvářet prostředí, které bude hráče rozvíjet. Budeme pracovat na defenzivě, musíme bránit jako tým, ne individuálně. Hráčům věřím, že udrží míč, že po ztrátě hned přepnou do obrany, že zvládnou rychlý přechod do útoku. Na herním schématu budeme pracovat, je to o spoustě detailů.“

Pravděpodobná sestava

odhad iDNES.cz

Kovář – Coufal, Chaloupek, Krejčí (Hranáč), Ryneš – Macek, Sadílek, Karabec – Ambros, Hložek, Šulc.

Poznámka: U Krejčího je nejistý start

Jenže to nevěděl, že kvůli zranění přijde o šest důležitých hráčů. Zima, Vlček, Chorý, Provod i Jurásek byli adepti na základní sestavu, blízko do ní mohl mít i Višinský.

Z trenérových slov lze vystopovat, že bude chtít, aby se tým snažil o výstavbu hry už od brankáře. „Máme skvělé brankáře, kteří umí hrát nohama. Na tom budeme stavět.“

Dosavadní jednička Matěj Kovář působí v Eindhovenu. Lukáš Horníček v Newcastlu a Antonín Kinský v Tottenhamu chytají v zavedených klubech nejlepší ligy planety.

„Jsem hlavně rád, jakou trojici máme. Jsou mladí a k tomu velmi dobří. Zatím nikdo neví, kdo bude jedničkou. Uvidíme na tréninku, kdo si povede nejlíp. Nejdřív je chci vidět, ale každopádně všichni to jsou top brankáři,“ řekl Denia.

Komu byste pozici brankáře číslo jedna svěřili vy?

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Co se týče zadní řady, v kádru jsou dva praví obránci, dva leví obránci a pět stoperů, přičemž z původní nominace vypadli Vlček se Zimou a levý bek Jurásek. Navíc u Krejčího je start kvůli bolavému lýtku nejistý.

Dveře do základní sestavy se tak na pozici středního obránce otevírají pro Chaloupka.

„To je na trenérovi. Vzal za ně náhradu a ti kluci jsou tady zaslouženě. Beru to jako kus za kus,“ podotkl Chaloupek k dodatečnému povolání Vitíka s Kričfalušim.

Pokud by nemohl Krejčí, zřejmě by s Chaloupkem ve středu obrany nastoupil Hranáč, který za předchozích trenérů do základní sestavy patřil.

Při absenci Juráska je jasnou volbou pro levý kraj obrany Ryneš, alternativou pak jeden ze sedmi nováčků Sláma.

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Na pravém kraji zřejmě nastoupí Coufal, nejzkušenější, nejstarší a nejdéle sloužící reprezentant ze současného výběru. Druhou možností je Michal Sáček, byť před odchodem do Polska nastupoval ve Spartě především ve středu pole.

Jak dál? Lze očekávat, že Denia nasadí tři středové hráče, hrotového útočníka a dvě křídla.

Do středu pole na pozici tzv. šestky se nabízí Macek s Červem, role osmičky by seděla Sadílkovi či Královi, případně Buchovi, k nim nejspíš Karabec. Bucha však Cincinnati hraje i pravého wingbeka, ale tento post s příchodem Denii zřejmě mizí.

V ofenzivní trojici by neměli chybět Šulc s Hložkem. Ten dokáže zahrát na hrotu, druhého útočníka i na křídle.

Nováčci Vašulín se Sejkem jsou hroťáci, Šubert spíš křídlo stejně jako Ambros, Radosta a Lingr.

ANKETA: Kdo by měl proti Chorvatsku nastoupit

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