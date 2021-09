Do obrany Holeše a Matějů, radí čtenáři. Bělorusku ať dává góly Hložek

Trenér Jaroslav Šilhavý už měl na středeční tiskové konferenci o sestavě jasno. Jak moc se bude podobat té, kterou vybrali čtenáři?

Jak jste hlasovali Sestava čtenářů na kvalifikační souboj proti Bělorusku Vaclík - Coufal, Holeš, Kalas, Matějů - Král, Souček - Pešek, Barák, Jankto - Hložek

Nejvíc hlasů - téměř dva tisíce - pochopitelně dostal kapitán Tomáš Souček, který převzal pásku po Vladimíru Daridovi, jenž ukončil reprezentační kariéru. Hned za ním skončil Vladimír Coufal, další fotbalista působící v anglickém West Hamu.

A co jejich nový spoluhráč Alex Král? Ten dostal mezi jedenácti nejžádanějšími fotbalisty nejméně hlasů (1046). Euro mu nevyšlo podle představ, přesto v poslední přestupový den změnil angažmá.

Měl by nastoupit vedle Součka, ať jeho nový kouč David Moyes vidí jejich spolupráci, radí čtenáři.

Třetí nejvyšší počet hlasů dostal jediný ostřílený stoper v nominaci Tomáš Kalas, vedle kterého by čtenáři postavili Tomáše Holeše, jenž ve Slavii na této pozici několikrát zaskakoval. Teoreticky by se mohl prohodit s Králem, který ve středu obrany také může zahrát.

Obrannou čtveřici by pak podle čtenářů měl doplnit Aleš Matějů. Za nimi by jednoznačně měla stát jednička Tomáš Vaclík.

A kdo bude dávat góly místo distancovaného Patrika Schicka?

Na hrotu by se o to měl snažit Adam Hložek, kterému by z křídla měl sekundovat další sparťan Jakub Pešek. Na opačné straně by čtenáři rádi viděli Jakuba Jankta, jenž v létě vyměnil Sampdorii za Getafe.

Pozici desítky by měl obstarat Antonín Barák, který obdržel 1838 hlasů a v anketě byl pátý.

Z náhradníků měli se 709 hlasy nejblíže do čtenářské sestavy olomoucký stoper Václav Jemelka a útočník Matěj Vydra z Burnley (645 hlasů).