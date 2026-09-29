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Vyzkoušejte v záloze Macka, radí čtenáři před Anglií. Do hry by už poslali i Krejčího

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  16:18
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
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Po sobotním vystoupení proti Chorvatsku si od čtenářů vysloužil nejlepší známku, teď útočník Adam Hložek ovládl i tradiční anketu iDNES.cz o sestavě na večerní duel českých fotbalistů v Lize národů proti Anglii (20.45). Do základní jedenáctky se nakonec nedostane zraněný Vladimír Coufal, změnu by hlasující učinili také ve středu zálohy a v obraně.

Právě tam totiž v anketě podobně jako ve zmíněném známkování pohořel Lukáš Červ, jenž dostal druhý nejmenší počet hlasů po Ondřeji Zmrzlém.

Místo něj by čtenáři do základu vyslali Romana Macka, devětadvacetiletého nováčka v národním týmu. V sestavě ho mimochodem chtěli už před zápasem s Chorvatskem.

Stejně jako kapitána Ladislava Krejčího, jenž už trénuje naplno a v plánech španělského kouče Santiho Denii by neměl chybět, vždyť mu tentokrát čtenáři dali druhý nejvyšší počet hlasů.

Sestava čtenářů proti Anglii

Horníček – Kričfaluši (Sáček), Chaloupek, Krejčí, Sláma – Macek, Karabec, Sadílek – Ambros, Hložek, Šulc

Ve stoperské dvojici, jež bude čelit silné anglické ofenzivě, by si ho veřejnost přála vedle Štěpána Chaloupka, mezi náhradníky by tak putoval Robin Hranáč, vlevo by zůstal Jiří Sláma.

„Přeju si ubránit Harryho Kanea,“ pravil Krejčí na pondělní tiskové konferenci.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

Češi v úvodním utkání prohráli 1:2 i po zlepšeném výkonu v druhé půli. Favorizovaná Anglie rovněž padla, když doma nestačila na Španěly (2:3).

Proti bronzovému týmu z mistrovství světa by čtenáři až na dvě zmíněné změny poslali stejnou sestavu včetně brankáře Lukáše Horníčka, nechybí ani Michal Sadílek. Nucenou rošádu bude muset Denia učinit na pravém beku, kde ze zdravotních důvodů vypadl ze zápasové nominace Vladimír Coufal, zastupující kapitán.

Fotbalistům bude proti Anglii scházet Coufal, v nominaci chybí i Sejk či Šubert

Čistě podle hlasů by ho čtenáři nahradili Ondřejem Kričfalušim, jenž v belgickém St. Gilloise nastupuje spíše na levém stoperu. Pravděpodobnější varianta je s Michalem Sáčkem, jenž obdržel třetí nejnižší počet hlasů.

V základu tedy čtenáři nadále chtějí ofenzivní čtveřici Lukáš Ambros, Pavel Šulc a Adam Karabec se jmenovcem Hložkem.

Mimo sestavu čtenáři nadále drží jak brankáře Matěje Kováře s Antonínem Kinským, tak Matěje Radostu, Alexe Krále, Martina Vitíka, Ondřeje Lingra či Pavla Buchu. K zápasu kouč Denia nenominoval ještě Václava Sejka a Martina Šuberta, přestože oba do duelu s Chorvatskem naskočili jako střídající.

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