„Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ líčil nový španělský kouč Santi Denia po své české premiéře.
V sobotu večer v ní vyběhli hned dva debutanti – Jiří Sláma a Lukáš Ambros, kteří svými výkony udělali dojem.
Bránu střežil poprvé v ostrém zápase Lukáš Horníček, čerstvá jednička Newcastlu, a předvedl několik dobrých zákroků. Zůstane v sestavě, nebo ho nahradí jednička z mistrovství světa Matěj Kovář? Či snad tentokrát přijde řada na Antonína Kinského?
ANKETA: Kdo by měl proti Anglii nastoupit
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„Máme tři skvělé gólmany a v dalším zápase uvidíte. Hráči se dozví, kdo hraje, ale se všemi třemi gólmany jsme spokojení,“ odvětil Denia.
Ten se v sobotu nebál experimentovat. Zvolil však očekávané rozestavení na čtyři obránce, přičemž tým rozehrával většinu akcí už od brankáře.
Zdravý už by mohl být kapitán Ladislav Krejčí, jenž by nastoupil nejspíš vedle jistého Štěpána Chaloupka. To by znamenalo, že se ze sestavy vytratí Robin Hranáč.
Základní sestava proti Chorvatsku
Horníček – Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Sadílek – Ambros, Šulc, Karabec – Hložek
Dá se předpokládat, že v základu zůstane Vladimír Coufal, nicméně zda Denia na druhé straně znovu vsadí na Slámu, je nejisté.
Uprostřed naskočil proti Chorvatům v roli defenzivního záložníka Lukáš Červ, jenž si ve čtenářské anketě vysloužil nejhorší známku z týmu. Koho místo něj? Nabízí se například Roman Macek nebo ofenzivnější Alex Král.
Výš by neměl chybět Adam Karabec, střelec jediného sobotního českého gólu, společně s Michalem Sadílkem, reprezentační stálicí. Na kraji zaujal několika akcemi zmíněný Ambros, ale i jeho další nasazení je nejisté. Denia má do útoku k dispozici také Matěje Radostu, Martina Šuberta či Ondřeje Lingra.
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Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi
V základu v sobotu nastoupil i Pavel Šulc s Adamem Hložkem, jenž si vysloužil od čtenářů nejlepší hodnocení. Vydrží oba i na Anglii?
„Znáte Ligu národů, bude to náročný zápas. Teď chceme hlavně zregenerovat, protože budeme potřebovat všechny hráče. To je nejdůležitější. Věřím, že se hráči zlepší a rozdáme si to s Anglií a pak i se Španělskem. Jsme tu od toho, aby tým hrál co nejlépe,“ kývl Denia.
Tomu naopak schází omluvení stopeři Tomáš Vlček s Davidem Zimou, levý bek David Jurásek i útočník Tomáš Chorý. Zraněná je i dlouhodobá opora Tomáš Souček, útočník Patrik Schick zase po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.