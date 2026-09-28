Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Návrat kapitána či jiné změny? Poraďte kouči Deniovi, jak složit sestavu na Anglii

Autor:
  12:51
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
27 fotografií
Výkonem zaujali, přesto čeští fotbalisté v úvodním utkání Ligy národů doma podlehli Chorvatsku 1:2. Teď je čeká znovu v Edenu další test, a to bronzová Anglie z mistrovství světa. Několik neznámých v možné sestavě ještě zůstává. Vrátí se vyléčený kapitán Ladislav Krejčí? Promění se složení zálohy? Hlasujte v tradiční anketě iDNES.cz, jak by podle vás měla vypadat ideální základní jedenáctka.

„Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ líčil nový španělský kouč Santi Denia po své české premiéře.

V sobotu večer v ní vyběhli hned dva debutanti – Jiří Sláma a Lukáš Ambros, kteří svými výkony udělali dojem.

Bránu střežil poprvé v ostrém zápase Lukáš Horníček, čerstvá jednička Newcastlu, a předvedl několik dobrých zákroků. Zůstane v sestavě, nebo ho nahradí jednička z mistrovství světa Matěj Kovář? Či snad tentokrát přijde řada na Antonína Kinského?

ANKETA: Kdo by měl proti Anglii nastoupit

Vyberte základní sestavu pro utkání Ligy národů

„Máme tři skvělé gólmany a v dalším zápase uvidíte. Hráči se dozví, kdo hraje, ale se všemi třemi gólmany jsme spokojení,“ odvětil Denia.

Ten se v sobotu nebál experimentovat. Zvolil však očekávané rozestavení na čtyři obránce, přičemž tým rozehrával většinu akcí už od brankáře.

Zdravý už by mohl být kapitán Ladislav Krejčí, jenž by nastoupil nejspíš vedle jistého Štěpána Chaloupka. To by znamenalo, že se ze sestavy vytratí Robin Hranáč.

Základní sestava proti Chorvatsku

Horníček – Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma – Červ, Sadílek – Ambros, Šulc, Karabec – Hložek

Dá se předpokládat, že v základu zůstane Vladimír Coufal, nicméně zda Denia na druhé straně znovu vsadí na Slámu, je nejisté.

Uprostřed naskočil proti Chorvatům v roli defenzivního záložníka Lukáš Červ, jenž si ve čtenářské anketě vysloužil nejhorší známku z týmu. Koho místo něj? Nabízí se například Roman Macek nebo ofenzivnější Alex Král.

Výš by neměl chybět Adam Karabec, střelec jediného sobotního českého gólu, společně s Michalem Sadílkem, reprezentační stálicí. Na kraji zaujal několika akcemi zmíněný Ambros, ale i jeho další nasazení je nejisté. Denia má do útoku k dispozici také Matěje Radostu, Martina Šuberta či Ondřeje Lingra.

Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

V základu v sobotu nastoupil i Pavel Šulc s Adamem Hložkem, jenž si vysloužil od čtenářů nejlepší hodnocení. Vydrží oba i na Anglii?

„Znáte Ligu národů, bude to náročný zápas. Teď chceme hlavně zregenerovat, protože budeme potřebovat všechny hráče. To je nejdůležitější. Věřím, že se hráči zlepší a rozdáme si to s Anglií a pak i se Španělskem. Jsme tu od toho, aby tým hrál co nejlépe,“ kývl Denia.

Tomu naopak schází omluvení stopeři Tomáš Vlček s Davidem Zimou, levý bek David Jurásek i útočník Tomáš Chorý. Zraněná je i dlouhodobá opora Tomáš Souček, útočník Patrik Schick zase po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Gruzie vs. UkrajinaFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Gruzie vs. Ukrajina //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.80
  • 3.10
  • 2.73
Lotyšsko vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Lotyšsko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.67
  • 2.88
  • 2.88
Arménie vs. Černá HoraFotbal - Skupina 2 - 28. 9. 2026:Arménie vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
28. 9. 18:00
  • 2.87
  • 3.11
  • 2.52
Turecko vs. ItálieFotbal - Skupina 1 - 28. 9. 2026:Turecko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
28. 9. 20:45
  • 2.64
  • 3.69
  • 2.52
Belgie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 28. 9. 2026:Belgie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
28. 9. 20:45
  • 3.90
  • 4.13
  • 1.89
Švédsko vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 28. 9. 2026:Švédsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
28. 9. 20:45
  • 2.06
  • 3.78
  • 3.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal

Premium
Viktoria Kubáňová (vpravo) z představenstva ústeckého fotbalového Viagemu po...

Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A mají Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podívejte se na program...

22. září 2026  13:20,  aktualizováno  28. 9. 13:05

Návrat kapitána či jiné změny? Poraďte kouči Deniovi, jak složit sestavu na Anglii

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Výkonem zaujali, přesto čeští fotbalisté v úvodním utkání Ligy národů doma podlehli Chorvatsku 1:2. Teď je čeká znovu v Edenu další test, a to bronzová Anglie z mistrovství světa. Několik neznámých v...

28. září 2026  12:51

Messi se nádherně trefil z přímáku. Miami ale přičítá další prohru

Lionel Messi přijímá gratulace k brance od spoluhráče Rodriga De Paula.

Fotbalisté Interu Miami v MLS prohráli 1:2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gól Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezoně.

28. září 2026  8:14

Hora o Dynamu: Musí padnout na hubu, aby se ho ujali správní lidé

Premium
Jakub Hora v dresu budějovického Dynama.

V létě uzavřel po 18 letech profesionální kariéru, ale z fotbalu nezmizel. Dvojnásobný český šampion Jakub Hora úspěšně propojuje hned několik různých rolí. Působí jako hráčský skaut pro německou...

28. září 2026

Outsideři z Řecka poprvé zdolali Německo. V Lize národů uspělo Nizozemsko i Dánsko

Řečtí fotbalisté oslavují gól Dimitriose Kourbelise v utkání proti Německu.

Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Nizozemci po dvou brankách...

27. září 2026  20:43,  aktualizováno  23:21

Na Milanovi bylo nejlepší, že hrál pro tým, chválil parťáka brankář Čech

Milan Baroš v objetí s Markem Jankulovským.

Mohl nastoupit do branky za hokejisty Haringey Huskies v NIHL 2, což je čtvrtá nejvyšší hokejová soutěž ve Velké Británii. Místo toho někdejší fotbalový reprezentant Petr Čech v sobotu stál v brance...

27. září 2026  14:34

Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán...

Sám připravil v podstatě dva góly, jenže ten druhý kvůli ofsajdu neplatil. I proto čtenáři v tradičním známkování iDNES.cz právě útočníka Adama Hložka vyzdvihli nejvíc. Zlepšení ve druhé půli proti...

27. září 2026  13:41

POHLED: Chcete šmrnc? Tak si počkejte. Španělská medicína nemůže zabrat hned

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Měli jste odvahu se v poločase podívat do statistik? Nula střel. Nula šancí. Nula rohů. Očekávané góly: 0,00. A přihrávky na útočné polovině? Čtyřiadvacet proti sto pěti chorvatským. V tu chvíli už i...

27. září 2026  10:51

Fotbalu chtěl dát sbohem. Ještěže jsem to neudělal, líčil Sláma po debutu za Česko

Marco Pašalič střílí před Jiřím Slámou druhý gól Chorvatska.

Před pěti lety chtěl s fotbalem skončit a vydat se na studia. „Byl jsem zraněný, z fotbalu unavený a potřeboval jsem restart. Díky bohu, že jsem si to rozmyslel,“ líčil čerstvý fotbalový reprezentant...

27. září 2026  9:19

Denia svěřil pásku Coufalovi. Ten zmínil Pohlreicha i absence: Trenéra mi bylo líto

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Rozmyslel si reprezentační konec, který přes léto i kvůli rodině vážně zvažoval. Den před sobotním zápasem fotbalové Ligy národů proti Chorvatsku (1:2) poslouchal od kouče Santiho Denii vzletná slova...

27. září 2026  8:18

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Premiéra na lavičce mu výsledkově nevyšla dle představ, sám ale zdůraznil, že byl s výkonem hráčů spokojený. „Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ řekl...

27. září 2026  7:17

Sestava na poslední chvíli? Nezvyk, který pomohl, řekl Horníček. Byl pyšný na tým

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.

Že půjde proti Chorvatsku do brány, se dozvěděl až dvě hodiny před výkopem. „Je nezvyk, když vás trenér nechává takhle čekat. Ale nakonec to podle mě hráčům pomohlo. Všichni byli na stopkách. I...

27. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde