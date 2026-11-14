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Kdo místo Krejčího? Kolik změn by měl kouč fotbalistů na Chorvatsko udělat?

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  7:59
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Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jeden hříšník je zpátky, jiný však přibyl. Trenér českých fotbalistů Santi Denia má pro klíčové utkání Ligy národů v Chorvatsku díky návratu Michala Sadílka o variantu víc do středu zálohy, ale zase při absenci potrestaného kapitána Ladislava Krejčího a nemocného Štěpána Chaloupka musí složit novou stoperskou dvojici. Kdo by měl v neděli v Osijeku nastoupit?

Na složení základní jedenáctky se jistě projeví čtvrteční utkání proti Španělsku (0:2). Slabší první poločas i vzmedmutí po přestávce.

Pokud se během pátečních a sobotních tréninků někdo nezraní či neonemocní, má Santi Denia pro duel v Osijeku k dispozici tři brankáře a dvacet hráčů do pole.

ANKETA: Kdo by měl nastoupit v základní sestavě?

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V dosavadních pěti zápasech v jeho éře gólmany pravidelně střídal, nyní je řada na Antonínu Kinském, protože Matěj Kovář (doma Anglie a Španělsko) a Lukáš Horníček (doma Chorvatsko, venku Anglie) odchytali po dvou zápasech, kdežto Kinský jen jeden (venku Španělsko).

Pokud to tak bude, teprve v následujícím reprezentačním termínu příští rok v březnu určí Denia gólmanskou jedničku.

A právě duel v Chorvatsku rozhodne o tom, o co Češi budou v březnu hrát.

V případě udržení se v elitní úrovni Ligy národů půjdou do kvalifikace o Euro s příznivějším losem.

Pokud by se neudrželi přímo, budou o setrvání hrát v březnové baráži.

V případě porážky s Chorvaty s největší pravděpodobností zahájí kvalifikaci také, budou je však čekat těžší protivníci.

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Jelikož utkání v Chorvatsku rozhodne o mnohém, bude chtít španělský kouč nasadit ze svého pohledu to nejlepší.

Na pozici stopera se za vyloučeného Krejčího se nabízel jako volba číslo jedna Štěpán Chaloupek, jenže ten onemocněl. Zbyl tak Tomáš Vlček, který vedle Davida Zimy naskočil v závěru duelu proti Španělům. A nově Denia dodatečně nomoninoval plzeňského Filipa Prebsla, jenž v reprezentaci ještě nikdy nebyl.

Vladimír Coufal na pravém kraji obrany nejspíš zůstane. Neměla by se dělat změna ani na levé straně, kde hrál David Jurásek. Nebo by měl nastoupit objev předchozího srazu Jiří Sláma, jenž proti Španělům nehrál ani minutu?

Na pozice dvou defenzivně laděných středopolařů přibyl Sadílek, jenž proti Španělům stál kvůli trestu za žluté karty. Ten by měl hrát určitě, nejspíš místo Lukáše Červa.

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K Sadílkovi zřejmě Alex Král, který ve čtvrtek večer na Letné odehrál celé utkání. Nebo Tomáš Souček, jenž si pod Deniou připsal prvních pět minut, ale zároveň chyboval před druhou brankou? K dispozici je ještě nováček David Kozel.

Zbývají čtyři ofenzivní pozice: dvě křídla, podhrotový hráč a útočník.

V průběhu utkání proti Španělům kouč jako první vystřídal levého křídelníka Lukáše Provoda, hroťáka Ryana Naderiho a po vyloučení Krejčího i druhého křídelníka Lukáše Ambrose.

Zatímco Idris Hopi hru oživil, nasazení Martina Šuberta a v závěru i Christopha Kabonga se na hře nijak výrazně neprojevilo.

Ani minutu proti Španělům nedostali krajní obránci Adam Gabriel se Slámou, středopolař Kozel, ofenzivní záložník Kryštof Daněk a stoper Chaloupek, jenž však tým kvůli nemoci opustil.

Kdo by podle vás měl v Chorvatsku nastoupit?

ANKETA: Kdo by měl nastoupit v základní sestavě?

Vyberte jedenáct hráčů pro závěrečný duel Ligy národů v Chorvatsku

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. VarnsdorfFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Pardubice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Neratovice vs. Velké HamryFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Neratovice vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 1.52
  • 4.09
  • 3.77
Horní Ředice vs. ZápyFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Horní Ředice vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Aritma Praha vs. DomažliceFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Aritma Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
14. 11. 10:15
  • 3.34
  • 3.58
  • 1.70
Chrudim vs. Jablonec BFotbal - 15. kolo - 14. 11. 2026:Chrudim vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
14. 11. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
  • 1.52
Česko vs. ChorvatskoFotbal - - 14. 11. 2026:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
14. 11. 12:00
  • 3.03
  • 3.34
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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