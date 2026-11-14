Na složení základní jedenáctky se jistě projeví čtvrteční utkání proti Španělsku (0:2). Slabší první poločas i vzmedmutí po přestávce.
Pokud se během pátečních a sobotních tréninků někdo nezraní či neonemocní, má Santi Denia pro duel v Osijeku k dispozici tři brankáře a dvacet hráčů do pole.
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V dosavadních pěti zápasech v jeho éře gólmany pravidelně střídal, nyní je řada na Antonínu Kinském, protože Matěj Kovář (doma Anglie a Španělsko) a Lukáš Horníček (doma Chorvatsko, venku Anglie) odchytali po dvou zápasech, kdežto Kinský jen jeden (venku Španělsko).
Pokud to tak bude, teprve v následujícím reprezentačním termínu příští rok v březnu určí Denia gólmanskou jedničku.
A právě duel v Chorvatsku rozhodne o tom, o co Češi budou v březnu hrát.
V případě udržení se v elitní úrovni Ligy národů půjdou do kvalifikace o Euro s příznivějším losem.
Pokud by se neudrželi přímo, budou o setrvání hrát v březnové baráži.
V případě porážky s Chorvaty s největší pravděpodobností zahájí kvalifikaci také, budou je však čekat těžší protivníci.
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Jelikož utkání v Chorvatsku rozhodne o mnohém, bude chtít španělský kouč nasadit ze svého pohledu to nejlepší.
Na pozici stopera se za vyloučeného Krejčího se nabízel jako volba číslo jedna Štěpán Chaloupek, jenže ten onemocněl. Zbyl tak Tomáš Vlček, který vedle Davida Zimy naskočil v závěru duelu proti Španělům. A nově Denia dodatečně nomoninoval plzeňského Filipa Prebsla, jenž v reprezentaci ještě nikdy nebyl.
Vladimír Coufal na pravém kraji obrany nejspíš zůstane. Neměla by se dělat změna ani na levé straně, kde hrál David Jurásek. Nebo by měl nastoupit objev předchozího srazu Jiří Sláma, jenž proti Španělům nehrál ani minutu?
Na pozice dvou defenzivně laděných středopolařů přibyl Sadílek, jenž proti Španělům stál kvůli trestu za žluté karty. Ten by měl hrát určitě, nejspíš místo Lukáše Červa.
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K Sadílkovi zřejmě Alex Král, který ve čtvrtek večer na Letné odehrál celé utkání. Nebo Tomáš Souček, jenž si pod Deniou připsal prvních pět minut, ale zároveň chyboval před druhou brankou? K dispozici je ještě nováček David Kozel.
Zbývají čtyři ofenzivní pozice: dvě křídla, podhrotový hráč a útočník.
V průběhu utkání proti Španělům kouč jako první vystřídal levého křídelníka Lukáše Provoda, hroťáka Ryana Naderiho a po vyloučení Krejčího i druhého křídelníka Lukáše Ambrose.
Zatímco Idris Hopi hru oživil, nasazení Martina Šuberta a v závěru i Christopha Kabonga se na hře nijak výrazně neprojevilo.
Ani minutu proti Španělům nedostali krajní obránci Adam Gabriel se Slámou, středopolař Kozel, ofenzivní záložník Kryštof Daněk a stoper Chaloupek, jenž však tým kvůli nemoci opustil.
Kdo by podle vás měl v Chorvatsku nastoupit?
ANKETA: Kdo by měl nastoupit v základní sestavě?
Vyberte jedenáct hráčů pro závěrečný duel Ligy národů v Chorvatsku