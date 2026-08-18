Senegal přilákal slavné jméno. Tamní reprezentaci bude trénovat Vieira

Rodák ze senegalské metropole Dakaru vystřídal ve funkci Papeho Thiawa, jenž skončil po vyřazení týmu v 1. kole play off na mistrovství světa.
Padesátiletý Vieira dosud žádný reprezentační tým netrénoval. Ve Francii vedl Nice a Štrasburk, v Premier League pak Crystal Palace a krátce také působil v Janově.
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Jako hráč zanechal nejvýraznější stopu v Arsenalu, v jehož středové řadě odehrál přes 400 zápasů a získal tři ligové tituly. Ve francouzském národním týmu nastoupil Vieria ke 107 utkáním, je mistrem světa z roku 1998 a mistrem Evropy z roku 2000.