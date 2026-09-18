Schicka bych nerozebíral, řekl Nedvěd. Bavme se o těch, kteří tu jsou, žádal Denia

Dva měsíce se nic nedělo. „Zatím k žádnému kontaktu nedošlo,“ řekl Schick v podcastu sázkové společnosti Fortuna s tím, že na svém rozhodnutí nic měnit nehodlá.
O další tři týdny později Denia zveřejnil svou první nominaci. Bez Schicka. Jak to tedy s ním bylo?
„K reprezentaci se připojit nechce. A já se chci bavit o těch, které jsme nominovali. Ti jsou pro nás důležití. Patrik Schick tam není,“ pronesl Denia stručně.
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Víc slov měl k Schickovi, útočníkovi Leverkusenu, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Byli jsme v kontaktu osobně, já i tady trenér,“ poznamenal Nedvěd.
„Ale moc bych to nerozebíral. Momentálně nemá zájem reprezentovat, akceptovali jsme to a je to pro nás uzavřená záležitost.“
Schick byl v posledních letech nejlepším střelcem české reprezentace. Debutoval v květnu 2016, připsal si 56 startů a dal 26 branek.
Na evropském šampionátu v roce 2021 v zápase proti Skotsku uchvátil svět gólem po lobu z téměř padesáti metrů. S pěti brankami byl společně s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem turnaje.
Připomeňte si Schickův gól proti Skotsku:
Nedávno třicetiletý útočník a jeden z nejlepších střelců bundesligy z posledních let kritizoval poměry v národním mužstvu. Logistiku během mistrovství světa, celkově zázemí pro reprezentaci, jako je například regenerace.
„Když se vrátíme k mistrovství světa, ne všechno jsme mohli ovlivnit. Ke všem zápasů jsme startovali z Dallasu, letadla, autobusy. Ano, cestování bylo velmi náročné. To nás na turnaji poznamenalo, ale nejsem z těch, který hledá alibi. Vždycky se rozhoduje na hřišti. Nebyl to důvod, proč jsme na šampionátu neuspěli,“ zdůraznil Nedvěd.
Pro novou éru španělského kouče Denii zavedli některá opatření. „Snažili jsme se získat odborníky do realizačního týmu, všechno se teď měnilo.“