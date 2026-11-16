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Sbohem, elito. Fotbalisté po sestupu vyhlížejí i těžší a delší cestu na Euro 2028

Jan Daněk
  8:30
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Chorvatský záložník Mateo Kovačič rozehrává v utkání s Českem.

Chorvatský záložník Mateo Kovačič rozehrává v utkání s Českem. | foto: AP

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.
Kouč české reprezentace Santi Denia během utkání proti Chorvatsku.
Chorvatský záložník Luka Modrič během utkání proti Česku.
Chorvatský záložník Luka Modrič se snaží vysmýknout Michalu Sadílkovi z Česka.
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Mohlo být veseleji. A nebylo k tomu úplně daleko. Stačilo, aby čeští fotbalisté v neděli večer v Osijeku udrželi remízu, kterou pár minut před koncem zařídila ojedinělá Hložkova střela. Gól chorvatského náhradníka Majera a prohra 1:2 v Lize národů ovlivní následující měsíce víc, než se může zdát. A není to příjemná vidina. Národní tým opouští elitní úroveň Ligy národů, taky vyhlíží náročnější kvalifikaci o postup na Euro 2028, kterou by mohl rozjet už v březnu.

Šest zápasů v nejvyšší úrovni Ligy národů. Šest porážek. Mizerné skóre 3:14.

Snad ještě horší je, co nulové počínání přináší Čechům za vyhlídky.

Euro 2028 Je to sice dál, zato horší cesta

I když předchozích pět duelů Češi pod novým španělským trenérem Santi Deniou prohráli, případně nedělní vítězství v Osijeku by je ve skupině Ligy národů posunulo před přímé konkurenty z Chorvatska.

Třetí místo by zároveň zaručilo národnímu týmu místo v nejsilnějším koši při losování kvalifikace mistrovství Evropy.

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Po porážce je jisté, že Češi zůstanou ve druhém koši. V kvalifikační skupině tím pádem nebudou největšími favority.

„V kvalifikačních zápasech půjde o hodně,“ pronesl před kamerou České televize generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Los se koná 6. prosince v Belfastu. Po něm vznikne šest pětičlenných a šest čtyřčlenných skupin. Kvalifikace se rozjede v březnu.

Na koho může národní tým narazit? Kromě posledních soupeřů z Anglie, Španělska a Chorvatska bude v osudí i Portugalsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Itálie, Německo, Řecko a Norsko.

Jednoho soupeře dostanou Češi i ze třetího a čtvrtého koše. A velice pravděpodobně vyfasují i outsidera z pátého koše.

Specializovaný účet Football Meets Data na síti X například vygeneroval Čechům skupinu s Nizozemci, Ukrajinci, Faerskými ostrovy a Maltou.

Co myslíte, uspěli by v takové společnosti Češi? Šampionátu na Britských ostrovech se zúčastní vítězové dvanácti skupin, osm nejlepších týmů z druhých míst a o zbývající místa se bude hrát ve zrádné baráži.

Ještě jedna podstatná maličkost. Protože Češi nebudou hrát v Lize národů na jaře čtvrtfinále nebo baráž, je pravděpodobnější, že se ocitnou v pětičlenné skupině, které startují v březnu. Čtyřčlenné skupiny začnou až v září.

Taky není vyloučené, že jméno nejsilnějšího protivníka se Češi dozví až po kvalifikačním rozjezdu, protože se k nim sesune vyřazený čtvrtfinalista z Ligy národů.

Chybí nám kvalita, uznal Nedvěd. Výsledky nás netěší, ale téhle cestě věříme

Upřímně? Je to docela zmatek, ale něco podobného Češi znají už z poslední kvalifikace o postup na mistrovství světa.

Skupina L tehdy po losu vypadala: Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar a horší z dvojice Francie/Chorvatsko. Teď se může zopakovat obdobný scénář s neznámým favoritem.

Liga národů Sbohem, elito

Až do posledních minut v Osijeku hráli Češi také o naději, že se i v příští edici Ligy národů budou měřit s nejlepšími týmy na kontinentu. Soutěž se bude reformovat. Ze čtyř elitních čtyřčlenných skupin přímo sestupují do úrovně B jen dva nejhorší týmy na čtvrtých místech.

Dva lepší týmy ze čtvrtých míst dostanou šanci na záchranu v jarní baráži proti úspěšným celkům z nižší divize B.

Po nedělní rundě zápasů ale minitabulka týmů na čtvrtých místech vypadá následovně:

Pořadí týmů na čtvrtých místech v Lize národů A
TýmZápasySkóreBodyVýsledek
1.Wales53:83baráž
2.Srbsko54:110baráž
3.Turecko64:150sestup
4.Česko63:140sestup

O druhé místo mezi zklamanými Češi ještě bojovali. Bod z Chorvatska v součtu s pondělní prohrou Srbů s Řeckem by je skutečně popostrčil do baráže.

Pokud jste nezapomněli, co se psalo o něco výše, znamenalo by to také, že by Češi nejspíš dostali kratší čtyřčlennou kvalifikační skupinu o Euro.

Nyní už ale Češi vědí, že se jich Liga národů až do podzimu 2028 a nového ročníku netýká. Taky v ní mohou zapomenout na konfrontaci s Francouzi, Španěly nebo Italy. Musí vzít zavděk úrovní B, kde budou například Skotové, Irové, Poláci nebo Ukrajinci.

A jak se vlastně reformovaná Liga národů změní? Zmizí čtyřčlenné skupiny rozvrstvené do čtyř výkonnostních úrovní. Vzniknou tři ligové úrovně a v nich šestičlenné tabulky.

Každý tým čeká pět soupeřů a šest zápasů – s jedním ze soupeřů se bude hrát doma i venku. Budoucí verze Ligy národů ovlivní i tvorbu skupin pro kvalifikaci mistrovství světa 2030.

I proto může Čechy mrzet, že bez bodu opouštějí elitní společnost.

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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.28
  • 3.61
  • 1.88
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.79
  • 3.44
  • 5.17
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.02
  • 3.25
  • 4.17
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.22
  • 6.41
  • 14.50
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.12
  • 8.31
  • 27.60
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.44
  • 4.72
  • 7.15
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