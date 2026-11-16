Šest zápasů v nejvyšší úrovni Ligy národů. Šest porážek. Mizerné skóre 3:14.
Snad ještě horší je, co nulové počínání přináší Čechům za vyhlídky.
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I když předchozích pět duelů Češi pod novým španělským trenérem Santi Deniou prohráli, případně nedělní vítězství v Osijeku by je ve skupině Ligy národů posunulo před přímé konkurenty z Chorvatska.
Třetí místo by zároveň zaručilo národnímu týmu místo v nejsilnějším koši při losování kvalifikace mistrovství Evropy.
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Po porážce je jisté, že Češi zůstanou ve druhém koši. V kvalifikační skupině tím pádem nebudou největšími favority.
„V kvalifikačních zápasech půjde o hodně,“ pronesl před kamerou České televize generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Los se koná 6. prosince v Belfastu. Po něm vznikne šest pětičlenných a šest čtyřčlenných skupin. Kvalifikace se rozjede v březnu.
Na koho může národní tým narazit? Kromě posledních soupeřů z Anglie, Španělska a Chorvatska bude v osudí i Portugalsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Itálie, Německo, Řecko a Norsko.
Jednoho soupeře dostanou Češi i ze třetího a čtvrtého koše. A velice pravděpodobně vyfasují i outsidera z pátého koše.
Specializovaný účet Football Meets Data na síti X například vygeneroval Čechům skupinu s Nizozemci, Ukrajinci, Faerskými ostrovy a Maltou.
Co myslíte, uspěli by v takové společnosti Češi? Šampionátu na Britských ostrovech se zúčastní vítězové dvanácti skupin, osm nejlepších týmů z druhých míst a o zbývající místa se bude hrát ve zrádné baráži.
Ještě jedna podstatná maličkost. Protože Češi nebudou hrát v Lize národů na jaře čtvrtfinále nebo baráž, je pravděpodobnější, že se ocitnou v pětičlenné skupině, které startují v březnu. Čtyřčlenné skupiny začnou až v září.
Taky není vyloučené, že jméno nejsilnějšího protivníka se Češi dozví až po kvalifikačním rozjezdu, protože se k nim sesune vyřazený čtvrtfinalista z Ligy národů.
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Upřímně? Je to docela zmatek, ale něco podobného Češi znají už z poslední kvalifikace o postup na mistrovství světa.
Skupina L tehdy po losu vypadala: Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar a horší z dvojice Francie/Chorvatsko. Teď se může zopakovat obdobný scénář s neznámým favoritem.
Liga národů Sbohem, elito
Až do posledních minut v Osijeku hráli Češi také o naději, že se i v příští edici Ligy národů budou měřit s nejlepšími týmy na kontinentu. Soutěž se bude reformovat. Ze čtyř elitních čtyřčlenných skupin přímo sestupují do úrovně B jen dva nejhorší týmy na čtvrtých místech.
Dva lepší týmy ze čtvrtých míst dostanou šanci na záchranu v jarní baráži proti úspěšným celkům z nižší divize B.
Po nedělní rundě zápasů ale minitabulka týmů na čtvrtých místech vypadá následovně:
|Tým
|Zápasy
|Skóre
|Body
|Výsledek
|1.
|Wales
|5
|3:8
|3
|baráž
|2.
|Srbsko
|5
|4:11
|0
|baráž
|3.
|Turecko
|6
|4:15
|0
|sestup
|4.
|Česko
|6
|3:14
|0
|sestup
O druhé místo mezi zklamanými Češi ještě bojovali. Bod z Chorvatska v součtu s pondělní prohrou Srbů s Řeckem by je skutečně popostrčil do baráže.
Pokud jste nezapomněli, co se psalo o něco výše, znamenalo by to také, že by Češi nejspíš dostali kratší čtyřčlennou kvalifikační skupinu o Euro.
Nyní už ale Češi vědí, že se jich Liga národů až do podzimu 2028 a nového ročníku netýká. Taky v ní mohou zapomenout na konfrontaci s Francouzi, Španěly nebo Italy. Musí vzít zavděk úrovní B, kde budou například Skotové, Irové, Poláci nebo Ukrajinci.
A jak se vlastně reformovaná Liga národů změní? Zmizí čtyřčlenné skupiny rozvrstvené do čtyř výkonnostních úrovní. Vzniknou tři ligové úrovně a v nich šestičlenné tabulky.
Každý tým čeká pět soupeřů a šest zápasů – s jedním ze soupeřů se bude hrát doma i venku. Budoucí verze Ligy národů ovlivní i tvorbu skupin pro kvalifikaci mistrovství světa 2030.
I proto může Čechy mrzet, že bez bodu opouštějí elitní společnost.