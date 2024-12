Saúdové hledají termín pro fotbalové MS: v létě je horko, na podzim ramadán

Vizualizace mezinárodní stadionu krále Salmána, který Saúdové hodlají postavit pro mistrovství světa 2034. Hotový by měl být v roce 2029, o pět let později by se tu mělo hrát i finále. | foto: Profimedia.cz

Podle informací britských The Times jde vzhledem k okolnostem o jedinou schůdnou variantu.

FIFA na otázku listu ohledně konkrétního data turnaje, pro nějž potřebuje po rozšíření v kalendáři najít osmatřicet dnů, zatím neodpověděla. Dá se očekávat, že bližší informace odhalí příští středu, kdy mimořádný kongres v čele s prezidentem Giannim Infantinem turnaj v Saúdské Arábii oficiálně odsouhlasí.

Ostatně leccos lze vyčíst už z tradiční hodnotící zprávy kandidáta, kterou FIFA zveřejnila o víkendu.

Její autoři upozorňují, že při výběru termínu musí organizátoři vnímat extrémní letní klimatické podmínky a také významné náboženské události včetně ramadánu a Vánoc.

Právě ramadán, pro muslimy svatý postní měsíc, který se řídí islámským kalendářem, vychází v roce 2034 od 11. listopadu do 11. prosince. Předloňský šampionát v sousedním Kataru, vůbec první na Blízkém východě, jenž mohl posloužit jako vzor, se přitom hrál od 20. listopadu do 18. prosince.

Takže?

Turnaj by mohl odstartovat začátkem ledna 2034 s tím, že by se finále odehrálo jen těsně před vypuknutím zimních olympijských her v americkém Salt Lake City (od 10. do 26. února 2034).

Pozdější varianty už zase naráží každoroční hadždž, pouť do Mekky, během níž se do Saúdské Arábie sjíždí více než půldruhého miliony muslimů z celého světa (v roce 2034 od 26. února do 3. března).

Vizualizace mezinárodní stadionu krále Salmána, který Saúdové hodlají postavit pro mistrovství světa 2034. Hotový by měl být v roce 2029, o pět let později by se tu mělo hrát i finále.

I s tím pracuje zmiňovaná zpráva FIFA: „Kandidatura zohledňuje řadu aspektů od klimatických podmínek až po harmonogram fotbalových a dalších sportovních a kulturních akcí na místní i celosvětové úrovni. Mimochodem, teploty v Saúdské Arábii jsou nejmírnější mezi říjnem a dubnem, od května do září denní maxima přesahují čtyřicítku.“

Především kvůli termínu bylo přelomové poslední mistrovství světa v Kataru, kvůli kterému se přerušily klubové soutěže po celém světě na začátku listopadu a pokračovaly až po Vánocích nebo v novém roce. FIFA zatím podobu fotbalového kalendáře pro sezony od roku 2030 zpracovanou nemá, i proto s rozhodnutím ohledně začátku šampionátu v Saúdské Arábii nespěchá.

Příští mistrovství světa se uskuteční v létě 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku a poprvé na něm bude hrát osmačtyřicet národních mužstev místo dosavadních dvaatřiceti.

V roce 2030 chystá FIFA velkolepý turnaj na oslavu stoletého výročí od prvního MS, a tak se úvodní duely odehrají v Uruguayi, Argentině a Paraguayi, ale pak bude šampionát pokračovat ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku.

Až potom přijde na řadu Saúdská Arábie, která o největší fotbalovou událost usilovala dlouhodobě.

Bylo by zbytečné opakovat, kolik toho největší arabské království do fotbalu v posledních letech investuje.

Nejde jen o příliv největších světových hvězd do tamní ligové soutěže. Saúdská Arábie před třemi lety pohltila i anglický Newcastle United a fotbal se stal významnou součástí její diplomacie. Korunní princ Muhammad bin Salmán, který je od roku 2022 také premiérem, toužil právě už po výročním turnaji 2030.

Ve hře byla i společná kandidatura s Egyptem a Řeckem, jimž Saúdové hodlali zaplatit veškerou infrastrukturu včetně nových stadionů, protože tušili, že s adepty z dalších dvou kontinentů budou mít při hlasování větší šanci.

Nakonec se světový turnaj vrátí na Blízký východ až v roce 2034.

Jediným relevantním soupeřem měla být Austrálie, která v den podání přihlášek na konci minulého roku z kandidatury vycouvala. Na jižní polokouli by přitom tradičnímu letnímu datu turnaje nic nebránilo, to v Saúdské Arábii by se hráči i fanoušci usmažili.

Proto se hledá náhradní termín, který opět rozbije zavedené fotbalové pořádky. Bude se hrát v lednu a v únoru?