Infantino si během desetiletí v čele FIFA vybudoval se Saúdskou Arábií těsné vztahy. Bohatému království v Perském zálivu pomohl s kandidaturou na světový šampionát, v neděli se spolu s korunním princem Muhammadem bin Salmánem zúčastnil akce se saúdskoarabskou podporou v Paříži.
Infantino je od letního mistrovství světa pod silným tlakem. Ten ještě zesílil poté, co oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou, který několik dnů poté kvůli ostré kritice odvolal.
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Podobný plán už neuvidíte, slíbila FIFA. Evropa však Infantinovi stále nedůvěřuje
Vymezila se proti němu především evropská unie UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF, podle nichž Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Za Infantinem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.