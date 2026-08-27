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Saúdská Arábie stojí za šéfem fotbalu. Pořadatel MS 2034 Infantinovi nadále věří

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  15:00

Gianni Infantino. | foto: Manu FernandezAP

Předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, který čelí kritice některých konfederací včetně asijské, bude mít příští rok při pokusu o znovuzvolení podporu Saúdské Arábie. Pořadatel mistrovství světa v roce 2034 na sociálních sítích oznámil, že podporuje Infantina v jeho snaze o obnovení globální jednoty ve fotbale.

Infantino si během desetiletí v čele FIFA vybudoval se Saúdskou Arábií těsné vztahy. Bohatému království v Perském zálivu pomohl s kandidaturou na světový šampionát, v neděli se spolu s korunním princem Muhammadem bin Salmánem zúčastnil akce se saúdskoarabskou podporou v Paříži.

Infantino je od letního mistrovství světa pod silným tlakem. Ten ještě zesílil poté, co oznámil plán na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou, který několik dnů poté kvůli ostré kritice odvolal.

Podobný plán už neuvidíte, slíbila FIFA. Evropa však Infantinovi stále nedůvěřuje

Vymezila se proti němu především evropská unie UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF, podle nichž Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Za Infantinem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.

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