Šok pod zlatým pláštěm, senzace jednou za život. Jak Saúdové stopli Messiho

Byla to přesně ta událost, kterou chcete zažít zblízka, abyste jednou mohli u piva vyprávět: „Já byl tehdy u toho!“ Story, která vejde do dějin. A která se už dost možná nikdy nebude opakovat. Bez přehánění jedna z největších senzací v historii fotbalu. A koneckonců i připomínka, že večer se český národní tým musí mít na pozoru. Vždyť to není tak dávno, co jeho pondělní soupeř, Saúdská Arábie, složil na mistrovství světa nakonec zlatou Argentinu.
Záložník Sálim Davsárí ze Saúdské Arábie oslavuje svoji trefu proti Argentině.

Záložník Sálim Davsárí ze Saúdské Arábie oslavuje svoji trefu proti Argentině. | foto: AP

Fanoušci Argentiny a Lionela Messiho nejen přímo v dějišti MS, ale všude na...
Fotbalisté Saúdské Arábie se radují z gólu, který vstřelil Sálim Davsárí (s...
Argentinský brankář Emiliano Martínez právě inkasoval gól od Sálima Davsárího...
Argentinský záložník Papu Gómez (vlevo) v hlavičkovém souboji s Hasanem...
Psal se 22. listopad 2022 a i jako novinář s akreditací na katarský světový šampionát jste museli mít kliku, abyste se na šlágr dne dostali.

Beznadějně vyprodáno, na spoustu reportérů by nezbyla vstupenka, takže se ráno v opulentním tiskovém středisku stála dlouhá fronta na zápis do čekací listiny. Pak už jste se mohli jen modlit, jestli se na vás v loterii usměje štěstí. A pokud ano, nezbyl čas ani na oběd: rychle vytisknout lístek a šup do podzemního nádraží na autobus, ať z velkolepého fotbalového menu nepropásnete ani vteřinu.

O Saúdy pochopitelně v první fázi vůbec nešlo. Natřískáno bylo kvůli supermanovi v modrobílém dresu, s desítkou a kapitánskou páskou na rukávu: Poslední šance pro seňora Lionela Messiho!

Argentinský útočník Lionel Messi kličkuje s míčem mezi hráči Saúdské Arábie.

Kdo mohl tušit, že zázračný Leo bude o tři roky později vyhlížet účast na dalším šampionátu? Tehdy se zdálo, že skutečně startuje poslední výpravu za zlatem a nikdo nepochyboval, že na Saúdské Arábii, papírově nejslabším týmu skupiny C, si smlsne. Vždyť Argentinci, čerství mistři Jižní Ameriky, neprohráli 36 zápasů v řadě!

Do zlatého pláště úchvatného stadionu Lusail pražilo polední slunce, ale uvnitř bylo příjemně, protože Katařané narvali spoustu peněz do sofistikovaného klimatizačního systému. Messiho už při nástupu na rozcvičku obsypala armáda fotografů, jeden se bůhvíjak dostal i na prstenec pod střechou, kde se při hledání nejvhodnějšího místa chvíli procházel jako na kolonádě.

Argentinští fanoušci si před stadionem otáčeli dresy Messiho jmenovkou dopředu, vesele tančili, na vlajkách měli kapitána vyobrazeného se svatozáří nad hlavou a ujišťovali: „Letos nám to klapne. Bude zlato. Cien por ciento!“

Na sto procent? Vážně? Saúdové jim snovou představu nečekaně nabourali. Snad i díky tisícům fanatických podporovatelů, kteří se halili do národních vlajek a na strmých tribunách soupeře překřičeli.

Fanoušci Saúdské Arábie během zápasu proti Argentině.

Měli důvod. Messi sice po deseti minutách proměnil penaltu, ale pak už šlo všechno proti favoritovi. Jako by si kdosi nahoře usmyslel, že katarský šampionát hned na začátku potřebuje zápletku.

Tři argentinské góly neplatily kvůli ofsajdu. Další šance pochytal mrštný brankář Uvaís. A během pěti minut na začátku druhé půle ovládlo osmdesátitisícový stadion zelené šílenství.

Největší den saúdského fotbalu. Jak Davsárí a spol. zkazili Messiho párty

První saúdská střela na branku a hned gól záložníka Šahrího: v randálu, který Lusailem otřásal, jste si museli zacpat uši. Za chvíli šok číslo dva: úchvatná akce Davsárího a obrat, na který se ještě během poločasové pauzy dalo sázet v absurdním kurzu 199:1. Skóre 1:2 už vydrželo.

Možná jste také až do té doby na saúdský fotbal koukali skrz prsty. Co asi tak může dokázat země, která až na výjimky schovává hráče v domácí lize? Ještě v devadesátých letech dokonce platil zákon, který fotbalistům angažmá v cizině výslovně zakazoval, na což doplatil i národní hrdina Saíd Uvajrán.

Fanoušci Argentiny a Lionela Messiho nejen přímo v dějišti MS, ale všude na světě, viděli ve tváři svého idolu po porážce se Saúdskou Arábii zklamání.

Messi s hlavou v dlaních po neproměněné šanci v utkání proti Saúdské Arábii.

Vybavíte si jeho skvostnou akci z mistrovství světa v Americe před jedenatřiceti lety? Rozběhl se hluboko z vlastní poloviny a ani pět Belgičanů ho nezastavilo. Fantastickým gólem tehdy posunul Saúdy do osmifinále, nabídky z Evropy se hrnuly, ale šéfové zavrtěli hlavou: „Nejde to, promiň.“

Až parta, která udolala Messiho a spol., znovu získala Saúdům respekt. Vždyť i Roy Keane, kdysi drsňácký záložník Manchesteru United a v Kataru přísný televizní expert, tehdy na schodech do tiskového centra v úžasu vykřikoval: „Oh my god, this is shocking!“

I jemu zůstal zážitek, na který nezapomene.

