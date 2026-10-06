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Zničující pauza: trenéři si stěžují, hráči odpadávají. Co nový nápad přinesl?

Jan Daněk
  18:03
Adam Karabec padá po souboji s Lewisem Hallem.

Adam Karabec padá po souboji s Lewisem Hallem. | foto: MARTIN DIVISEK / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

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Těžko najdete trenéra nebo odborníka, který by si v posledních dnech nestěžoval. „Nelíbí se mi nový formát,“ ucedí kouč španělských světových šampionů Luis de la Fuente. „Není vhodný pro národní týmy ani kluby uvolňující hráče, kteří se ze srazu vracejí se zraněními,“ přisazuje si někdejší brilantní záložník Xavi, který od léta vede nizozemskou reprezentaci.

„Pozorujeme znepokojivý trend, při němž se postupem času stává zátěž pro špičkové hráče neúnosná,“ varuje Kristoffer Vatshaug z Norské hráčské unie.

Mezi kritiky zařaďte i trenérské kapacity na lavičce Italů, Němců nebo Angličanů. Výtky k novotě má i Španěl Santi Denia, který převzal český nároďák.

Právě večerní duel jeho souboru s Angličany v londýnském Wembley patří do závěrečné rundy Ligy národů, po níž se dá nový formát hodnotit.

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Ligové soutěže i evropské poháry se na bezmála tři týdny zastavily. Oficiálně pauza trvá 16 dní, čtyři české zápasy se ale namáčkly do pouhých 11 dnů.

„Masakr,“ zhrozil se záložník Pavel Šulc, když si prohlédl reprezentační itinerář.

„Pro tělo je hraniční hrát každý třetí nebo čtvrtý den. Ještě nestihne zregenerovat po předchozím zápasu, ale už ho čeká další,“ vysvětluje kapitán Slavie Tomáš Holeš, který se kvůli opakovaným zraněním i náročnému podzimu s národním týmem raději rozloučil.

Ochrana? Program spíš huntuje

Stalo se zvykem, že fotbalový kalendář má na podzim tři reprezentační okna. FIFA se s posvěcením Evropské klubové asociace (EFC) v roce 2023 rozhodla, že od letošního podzimu spojí zářijový a říjnový sraz do jednoho delšího bloku. Zdůvodňovala to jako preventivní opatření pro zdraví hráčů. Za příklad použila africké nebo jihoamerické fotbalisty hrající v Evropě, které za podzim čekají dva místo tří delších přeletů k reprezentačním utkáním.

OBRAZEM: Problémy nehlásí jen Češi. Kteří hráči se v reprezentační přestávce zranili?

Jenže... „Program spíš zvyšuje rizika zranění, než aby je snižoval,“ kritizuje trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.

Před duelem s Čechy postrádal dohromady 12 marodů. Fakta se jeví i dál znepokojivě. BBC napočítala jen před včerejší rundou zápasů hned 16 hráčů Premier League, kteří se zranili při reprezentačních zápasech. Mezi ně se řadí i hvězdy soutěže jako Isak, Gakpo nebo Bruno Fernandes.

„Preferoval bych původní variantu se dvěma srazy, poskytuje více odpočinku,“ podotýká kouč De la Fuente. Můžete namítnout, že královsky honorovaní profíci by podobný nášup měli zvládat. Jenže poslední roky jim diář zaplňují nové soutěže, poháry a šampionáty bobtnají. Přibývá zápasů i cestování. „Nahuštěním kalendáře jen tři měsíce po mistrovství světa si koledujete o malér,“ zlobí se Xavi.

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti Česku.

Rajcovali by i jiní soupeři?

Jeho věty docela sedí k českému záložníkovi Lukáši Červovi. Ještě 25. června kmital proti Mexičanům na mistrovství světa. Už za 19 dní ale hrál plzeňskou generálku před ligou, přestože studie a hráčské odbory doporučují mezi sezonami alespoň čtyřtýdenní volno bez fotbalu a tréninku. Nejspíš i proto Červ ze zdravotních důvodů počátkem týdne opustil reprezentaci.

Kromě něj trenéru Deniovi odpadli i záložník Karabec nebo obránci Chaloupek s Coufalem. Obdobně dopadly i další výběry. „Nedává mi to smysl,“ lamentuje i trenér Walesu Craig Bellamy.

Ten zase naráží na fakt, že menší země nemohou jako velmoci rotovat kádry, každý výpadek znamená citelný problém. „Najednou hráč místo dvou zápasů zmešká čtyři. Stresovalo nás to,“ připouští Bellamy.

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Češi v úvodních třech duelech herně obstáli. Zájem přitahoval i nástup prvního zahraničního trenéra v historii. Kdo ví, jak by české fandy rajcovalo, kdyby nároďák místo Španělska nebo Anglie postupně v rychlém sledu za sebou hrál s Kosovem, Gruzií a Irskem. Ano, i takhle může vypadat složení v příštím ročníku Ligy národů, pokud se Češi podle očekávání sesunou do nižší divize.

Negativ se dá vymyslet víc, reprezentační mače představují svátek, který ale v novém režimu zevšední.

Fandům i ligovým týmům se už teď zdá pauza nekonečná. „V lize to může být gamechanger. Mančafty ve formě to může rozhodit, pokopaným týmům to zase může pomoct,“ přemítá obránce Holeš.

FIFA odsouhlasila, že mezinárodní kalendář v novém režimu pofrčí do roku 2030. Po třech letech může nápad revidovat.

Už první zkušenost ale naznačuje, že praxe dost drhne a bolí.

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