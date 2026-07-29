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Trefa! Ale kdo ho zaplatí? Denia vychovával zlatou generaci Španělů, teď hledá výzvu

David Čermák
  18:45

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Španělský kouč Santi Denia. | foto: Profimedia.cz

Představte si tu náhodu. Když se čeští fotbalisté chystali na zápasy mistrovství světa, rozbili stan v dallaském hotelu Sheraton. A jen o pár dní se minuli s chlapíkem, který je třeba už brzy bude mít na povel. Santi Denia, španělský expert, šampionát zblízka pozoroval jako divák, a než se z texaské výhně přesunul do New Yorku, na pár dní se ubytoval na stejném místě jako předtím Češi. Osud?

Až nejbližší dny odhalí, jestli národní tým vážně povede sympaťák, který má volno od loňského listopadu, kdy po třinácti zápasech skončil v katarském klubu Aš-Šaháníja.

David Trunda, předseda fotbalové asociace, v úterý potvrdil, že ve hře tahle silná karta rozhodně je: „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace.“

O čem se jedná, je zřejmé: trenér ze země čerstvých mistrů světa rozhodně nebude levná záležitost, navíc Denia se na výchově zlaté španělské generace výrazně podílel.

Práce v klubu nemá s tou u reprezentace vůbec nic společného. Na velkých turnajích jsou hráči třeba čtyřicet dní nonstop spolu a s tím musíte umět pracovat.

Santi Denia

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