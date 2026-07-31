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Český fotbal musí fungovat jako rodina, říká nový kouč Denia. Schick? Chci ho

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  17:00
Santi Denia, nový trenér českých fotbalistů.

Santi Denia, nový trenér českých fotbalistů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.
Santi Denia, nový trenér české reprezentace.
Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.
Santi Denia, nový trenér českých fotbalistů.
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Během několika dnů už se pár českých slovíček naučil. „Ahoj, one pivo, prosím,“ usmíval se nově jmenovaný kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia ze Španělska. Svou vizi prezentoval na tiskové konferenci čtením z připravených poznámek, pak několikrát zopakoval: „Český fotbal musí fungovat jako rodina. Všichni za jednoho. A tady pan předseda David Trunda je hlava, takový otec.“

Principy, které odkoukal z mnohaletého působení u španělských mládežnických týmů, se teď pokusí dvaapadesátiletý trenér vtisknout i do českého prostředí.

Zadaří se?

Španělský fotbal si na slovíčku sounáležitost zakládá, což Denia podtrhl tím, že ho během svého představení zopakoval nesčetněkrát.

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„Hráči musejí cítit, že jsou tady doma. Že mají chuť reprezentovat a rvát se,“ zdůraznil španělský kouč, který zažil úspěchy na olympijských hrách či evropských šampionátech do 17, 19 i 21 let.

„Ze všeho nejdůležitější je tým. My jsme tady od toho, abychom zvolili správný profil a do něj zasazovali hráče,“ pokračoval Denia.

I Patrika Schicka, který po mistrovství světa oznámil, že v reprezentaci končí?
To je důležitá otázka. Pro český fotbal jde o velké jméno a společně chceme pracovat, abychom tady měli ty nejlepší hráče. Nechci úplně na úvod hovořit o jednotlivcích, protože je pro mě důležitý celý tým a sounáležitost. Nicméně v případě Patrika mohu říct: Chci ho.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci?
Minulý víkend jsem ještě českou ligu nestihl, ale chystám se na Spartu se Zlínem. Je pro mě klíčové, abych místní zápasy navštěvoval, poznal hráče i soutěž. Pro národní tým je velice důležitá. Musíme také navnímat místní trenéry a styl fotbalu.

Budete žít v Praze? Co na váš krok říká rodina?
Moje rodina je nadšená. Moje žena se sem chce také přestěhovat, bydlet budeme blízko domu Pavla Nedvěda hned u asociace. Tyhle apartmány vedle hřiště jsou perfektní. Chci bydlet v Praze, aby všichni okolo cítili naší podporu. Trenéři, hráči, nejen v áčku, ale i v mládeži.

Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

Jak vypadal první kontakt s českou asociací?
Chtěl bych poděkovat hlavně panu Trundovi, Nedvědovi i Grygerovi za příležitost. Je to zatím můj nejhezčí den v kariéře, protože být součástí tohoto projektu je velká čest. Postupně jsme se několikrát sešli a diskutovali tento ambiciózní projekt, který pro tuhle skvělou a historickou asociaci pánové připravili.

Proč jste kývl?
Protože této vizi věřím naplno. Od první schůzky cítím ambice český fotbal posunout. A nejde jen o trenérskou pozici, ale o tom chtít vybudovat něco smysluplného. Cítím upřímnost a chuť se posouvat. A navíc miluju Prahu i Česko. Dýchá na mě historie a máte spoustu talentovaných hráčů s obrovským potenciálem. Věřím, že uděláme vše pro to, abychom si důvěru fanoušků a veřejnosti získali.

Dostane standardní plat, chce letět za Schickem. Šéf fotbalu o novém kouči

S jakou vizí přicházíte vy?
Mám pět hlavních bodů. Důležitá je zmíněná rodina. Abychom se chovali jako domov fotbalu, který je otevřený všem bez rozdílu. Vytváříme prostředí, kde se všichni navzájem podporují a respektují. Nejde jen o taktiku a herní principy, ale že se všichni chovají jako rodina, jak to říkáme ve Španělsku. Aby hráči přijeli a odevzdali kolektivu něco navíc.

A dál?
Neméně důležitý je vývoj. Mí předchůdci dosáhli velkého úspěchu a kvalifikovali se na mistrovství světa, což je neuvěřitelné. Výsledky jsou nejdůležitější, ale všichni by měli každý den vnímat jako příležitost růst a dosahovat nejvyššího potenciálu. Dalším bodem je komunikace, abychom propojovali celý český fotbal. Základem všeho je upřímnost, protože důvěra se buduje skrze komunikaci.

Mé malé děti už se nemohou dočkat

asistent Pablo Amo o Česku

Pablo Amo, asistent nového trenéra české reprezentace Santiho Denii.

„Také se sem přistěhuji s rodinou a se dvěma malými dětmi. Už se nedočkavě vyptávaly, kdy se do Prahy přestěhujeme. Už se těšíme na bydlení blízko asociace. Musíme pracovat v Česku, abychom poznali všechny v místním fotbale a inspirovali se od lidí, kteří s ním mají zkušenosti.“

A poslední bod?
Rovnováha. Tu moderní fotbal vyžaduje na všech úrovních. Každý chce sice držet míč, ale musíte také skvěle bránit, přecházet do útoku, mít promakané standardky. Česká reprezentace se dotkla nejvyšší úrovně v podobě mistrovství světa a elitní skupiny Ligy národů. Víme, že se musíme zlepšit, zaměřit se na malé detaily, které rozhodují. Máme velkou zodpovědnost.

Co všechno chcete za dva roky stihnout? Určitě jste viděl výkony na mistrovství světa.
Nezměníme všechno, to určitě ne. Musíme začít pomalu a jít od základů. Navnímat si okolí, trenéry, abychom jim byli prospěšní. Co se týče výkonů se zlepšit musíme, ale mistrovství světa nebylo zdaleka nejhorší. Chyběly jen malé detaily. S Koreou i Jižní Afrikou to byly těsné zápasy. Není složité všechno zase otočit. Na top úrovni rozhodují malé věci. Trenéra Miroslava Koubka respektuji, ale nechci se příliš věnovat minulosti.

Co tedy bude dál?
Soustředím se na Ligu národů, na Chorvatsko, Španělsko a Anglii. Abychom v následujícím měsíci pořádně poznali všechny hráče, jeli za nimi do klubů a promluvili si s nimi. Nehodlám způsobit revoluci. Už teď máte silný tým i asociaci. Potřebujeme podporu, abychom mohli nějaké změny prosadit.

Španěl Santi Denia (vlevo), nový trenér českých fotbalistů, přichází na tiskovou konferenci po boku manažera reprezentace Pavla Nedvěda.

V čem podle vás tkví největší problém českého fotbalu?
Nemyslím si, že má nějaký velký problém. Je velice silný a historie je neuvěřitelná. Vždyť do roku 2008 mělo Španělsko stejný počet trofejí. Nejdůležitější pro trenéra reprezentace je vybrat hráče, identifikovat tvář a trefit sestavu. Máte silný tým, který potřebuje změnit jen pár detailů. Ty ve výsledku dělají velký rozdíl. Včetně mentality, která je tady velice silná.

Nemáte respekt z odlišného stylu hry, kterým se Česko prezentuje?
Ano, určitě jsou to ve srovnání se Španělskem odlišné světy. Nicméně za těch mnoho let vím, že je důležité, abychom znali ligu, trenéry a vybrali ty správné hráče. Pak musíme ten profil dál zdokonalovat. Já tvrdím, že český tým je velice silný a hraje na nejvyšší úrovni. Je ale pravda, že se chceme dál posouvat a zlepšovat.

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