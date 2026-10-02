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Odvážný Denia: Proč bychom tu nemohli vyhrát? Vychutnám si naši českou hymnu

David Čermák
  22:05

Santi Denia, trenér fotbalové reprezentace | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Když zjistil, že mikrobus s českými novináři zdržela kolona na cestě z letiště, zašel ještě před tiskovkou do sálu pozdravit staré známé. Samý úsměv, jedno objetí za druhým. Santi Denia, kouč české fotbalové reprezentace, se hned při prvním srazu v novém angažmá připravuje na pikantní zápas: v Oviedu se v sobotu pokusí v Lize národů zaskočit své Španělsko.

Ačkoli... Své? Vážně? Skoro to vypadá, že silnější vazbu teď Denia skutečně cítí k Česku, kde si pořád teprve zvyká.

„Teď je mou zemí Česko,“ přesvědčoval v rodném jazyce. „Je to speciální zápas, ale takhle o tom teď nemůžeme přemýšlet. Jde nám o tým a o to, jak ohrozit Španělsko. Ale určitě si to užijeme.“

Co budete cítit, až zazní španělská hymna?
Budu ji samozřejmě respektovat, ale pak si vychutnám tu naši, českou. Její význam už dobře znám. Užiju si to, ale opravdu se soustředím na zápas, na slabiny našeho soupeře, na to, abychom fungovali jako tým a snažili se vyhrát.

Naderi do základu, nebo je brzy? Kdo proti šampionům místo Šulce s Karabcem?

Vážně myslíte tak vysoko?
Vím, že vám to může znít jako bláznovství, ale proč bychom nemohli vyhrát? Španělsko už dlouho neprohrálo, bude to náročné, ale je to dobrá příležitost.

Co je potřeba zvládnout, abyste Španěly obrali?
Jsou to mistři světa, úžasný tým, to je nezpochybnitelné. Pokud chceme uspět, nesmíme vůbec chybovat. Potřebujeme, aby každý z nás odvedl sto procent. Chceme podat nejlepší možný výkon, abychom mohli být všichni spokojení. Všichni táhneme za jeden provaz, to je hlavní. Pak přijdou i výsledky.

Luis de la Fuente o Deniovi a Češích

„Výborně se známe, ale to nejintimnější z našeho vztahu vám samozřejmě neprozradím. Dvanáct jet jsme spolu pracovali, jsme výborní přátelé, máme spousty nádherných vzpomínek, například zlato na olympijských hrách. Život nás profesně rozdělil, ale oba nás potkávají v kariéře dobré věci.“

„Santi je fantastický trenér a má k dispozici kvalitní tým. Čeští fotbalisté jsou v dobrých rukou. Vzešel ze stejného fotbalového prostředí jako já, ale Češi budou hrát jinak, než my. Znají náš styl, jsou připraveni na to, jaké máme herní varianty. Ale není jednoduché se nám bránit, to dobře vědí. Ještě jsme neukázali všechno, pořád máme esa v rukávu.“

Jste rád, že se zase potkáte se španělským koučem Luisem de la Fuentem?
Kromě toho, že je Luis nejlepší trenér na světě – a to doslova – nás váže velké přátelství. Dvanáct let jsme spolu pracovali, ale i žili. V dobrém i zlém. Společně jsme získávali zkušenosti a výsledky Luisovy práce jsou úžasné. Jsem rád, že jsem mohl být z části u toho. Děkuju mu za ty skvělé zážitky.

Jak se na jeho tým připravujete?
Každý tým má své kvality a svůj herní rejstřík. My se soustředíme na sebe a na to, že se musíme zlepšovat individuálně i jako tým. Takže co vám mám vyprávět o Španělsku? (smích) Budeme se snažit sehrát dobrý zápas a snad to Španělům uděláme náročné.

Co myslíte: nastoupí Yamal, největší hvězda?
Osobně si myslím, že Lamine v sestavě bude, lidi přece chodí na něj. Kdyby bylo na mě, dal bych mu Zlatý míč. Pro nás není důležité, jestli bude v základu, nebo ne. Každopádně je to výzva. Chceme ukázat, jak hrajeme jako tým. Jsme připraveni předvést to nejlepší, co umíme.

Hodně se mluví o tom, jak je reprezentační přestávka dlouhá, Španělé hlásí pět zraněných hráčů. Co vy na to?
Situace je zkrátka taková. Není to ideální pro zdraví hráčů a na to bychom měli dbát nejvíc. Předchozí formát byl lepší, tohle je opravdu extrémně náročné. Hráči by potřebovali delší odpočinek.

Naderi v datech: Co přinese Česku? A čím je pro soupeře nejnebezpečnější?

Čerstvý je naopak Ryan Naderi, nováček v týmu. Jak jste ho přijali?
Jsme nadšení. Ryan je naše současnost i budoucnost. Hledáme hráče, kteří chtějí nosit český dres, a on je plný pozitivní energie. Jsem moc rád, že se k nám připojil.

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