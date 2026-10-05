Denia o chvále: Zapomeňte na Španělsko, hrajeme jako Češi. Souček? Čekáme na něj

Před týdnem Češi doma nezklamali, ale jejich snahu stoplo zbytečné Šulcovo vyloučení. Mezitím ovšem Angličané rozsekali Chorvatsko 7:0, což budí respekt. Ale ne obavy.
„Jejich tým známe velmi dobře, je jeden z nejlepších na světě, kvalita hráčů je úžasná. A to platí i pro trenéra Tuchela. My se ale soustředíme na sebe,“ zdůraznil Denia. „Na to, abychom se zlepšovali v detailech a šli všichni stejným směrem.“
Jaký dojem na vás udělalo Wembley?
Je nádherné, že? Úžasný stadion. Ale pro nás je hlavní to, co se děje na trávníku. Ano, je to krásné místo, ale nejdůležitější je, abychom na hřišti plnili to, co chceme.
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Viděli jste, jak potrápili Španěly? Anglický kouč Tuchel měl pro Čechy jen slova chvály
Po třech zápasech máte tři porážky, zároveň ale slyšíte na výkony týmu většinou chválu. Jste sám spokojený?
Jsem hrdý na to, jak zatím hrajeme, ale určitě se musíme dál zlepšovat. Naším cílem je udržet se na téhle úrovni a postupně ji ještě posouvat. Potřebujeme samozřejmě získávat body a zatím je nemáme, což mě mrzí. Určitě cítím velký tlak, abychom se zlepšovali. Ale hráčům stoprocentně věřím, že to zvládnou.
Thomas Tuchel, trenér Angličanů, vás a způsob hry chválil, mluvil o viditelném španělském vlivu. Co to pro vás znamená?
Zapomeňte na Španělsko. Pracujeme v Česku, na českém stylu a českých výkonech. Chceme hrát jako Češi. Ano, styl se možná mění, ale musíme se soustředit na výkony, opravovat chyby a zlepšovat se.
Čeští fotbalisté během tréninku ve Wembley.
Třeba nedostávat tolik karet?
Ano, přesně na tom chceme zapracovat. Je to pro nás důležité téma. Když budeme hrát lépe, nebudeme dostávat tolik karet. Ale když hrajete proti tak silným týmům, proti nejlepším na světě, karty jsou bohužel součástí hry. Musíme se v tom zlepšit, to je jasné, ale není to snadné. V deseti bohužel na téhle úrovni hodně trpíme. Potřebujeme začít i skončit zápas s jedenácti hráči.
Proti Anglii nemohou hrát dva stopeři, Chaloupek a Krejčí. Dostane šanci nováček Kričfaluši?
To je fotbal. Hráči se občas zraní, je to špatné, vlastně to nejhorší, co se může stát. Dva kluci teď nebyli stoprocentní, proto museli odjet. Ale věříme všem ostatním, které tu máme. Máme Vitíka, Hranáče i Kričfalušiho a určitě sestavu poskládáme tak, aby spolupráce dobře fungovala.
Koho postavíte do branky? A bude ten, kdo nastoupí, do budoucna vaší jedničkou?
Věříme všem třem brankářům. Počkejte si. (usmívá se)
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Je výhoda, když si můžete přihrát. Santimu věřím, říká Schick. Vrátí se do repre?
Patrik Schick, čerstvý vítěz českého Zlatého míče, nevyloučil, že se do reprezentace vrátí. Budete s ním znovu mluvit?
Před týdnem jsme se spolu o jeho situaci bavili a jen zopakuju, co už jsem říkal: dveře má otevřené. On i všichni ostatní hráči, kteří za národní tým chtějí hrát.
Tým přišel pozdravit také Tomáš Souček. Uvítal byste ho zpátky? A co jste spolu stihli probrat?
Bavili jsme se o jeho zranění a o tom, že se vrací do zápasové zátěže. Má k reprezentaci hodně silný vztah, hráči ho rádi viděli, to bylo znát. A já také! Jsem moc rád, že za námi přišel. Je to další hráč, se kterým můžeme počítat. Ještě není stoprocentní, ale rozhodně na něj čekáme.