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POHLED: Efekt novosti. Změna předběhla výsledky, ale Denia jde správným směrem

David Čermák

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Český trenér Santi Denia. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pouze jednou v historii se šňůra nehezkých výsledků natáhla ještě víc. Mezi prosincem 1947 a srpnem 1948 netrpěla jen republika, kterou ničil únorový komunistický převrat a čistky ve společnosti, ale stranou zájmu i fotbalová reprezentace. Prohrála šestkrát v řadě, což se předtím ani potom nikdy nestalo. Teď je na pěti porážkách, stejně jako na přelomu let 1972 a 1973.

Ale je to snad důvod panikařit a bát se o budoucnost? Neměl by být.

Vlastně spíš naopak, protože pod novým koučem Santim Deniou se vážně národní tým mění k lepšímu. Potíž je v tom, že změna je vidět dřív než výsledky a trenér sám už několikrát zopakoval: „Potřebujeme získávat body, takže spokojení být nemůžeme.“

Čtyři zápasy. Čtyři prohry. Skóre 2:10. A v posledním zápase s Anglií „krok zpátky“, jak český výkon pojmenoval reprezentační manažer Pavel Nedvěd. Je vážně důvod chválit? Ano, jen se nic nesmí přehánět.

Česko je totiž ve fázi, na niž sedí odborný termín efekt novosti.

Před tréninkem ve Wembley Denia nakázal, aby se hráči během úvodní čtvrthodiny rozcvičovali přímo před reportéry.

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