Odvahu
Základ všeho. Zároveň to, co v posledních letech zoufale chybí. Předloňské Euro v Německu i letošní světová galashow v Americe Čechy svlékly donaha. Celá fotbalová planeta viděla, že národní tým je bez nápadu, bez chuti improvizovat a hlavně bez kuráže.
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Noví trenéři exkluzivně. Jak poznali Yamala? A jak chtějí léčit český fotbal?
Minimálně tu do hráčů Denia a spol. musí dostat: aby se už nikdy neopakovalo, že proti soupeři, jakým byla Jihoafrická republika, po rychlém gólu srabácky zalezou a zabarikádují se ve vápně. Ne že by snad Češi měli machrovat, ale zdravé sebevědomí potřebují, aby se nelekali, kdykoli se před nimi otevře příležitost.