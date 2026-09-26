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Nová éra. Co všechno musí Denia týmu vštípit? Základem jsou odvaha a tvář

David Čermák
  8:00
Když mu v angličtině popřejete hodně štěstí, zarazí se: „Štěstí není důležité. Hlavní je, abychom všichni odvedli dobrou práci.“ V tom se Santi Denia, nový španělský kouč fotbalové reprezentace, určitě neplete. Už večerní premiéra v Lize národů proti Chorvatsku (20.45) může poodhalit, jak bude nová éra vypadat. Co musí přinést, aby mohlo Česko myslet výš?
Část 1/6

Odvahu

Základ všeho. Zároveň to, co v posledních letech zoufale chybí. Předloňské Euro v Německu i letošní světová galashow v Americe Čechy svlékly donaha. Celá fotbalová planeta viděla, že národní tým je bez nápadu, bez chuti improvizovat a hlavně bez kuráže.

Noví trenéři exkluzivně. Jak poznali Yamala? A jak chtějí léčit český fotbal?

Minimálně tu do hráčů Denia a spol. musí dostat: aby se už nikdy neopakovalo, že proti soupeři, jakým byla Jihoafrická republika, po rychlém gólu srabácky zalezou a zabarikádují se ve vápně. Ne že by snad Češi měli machrovat, ale zdravé sebevědomí potřebují, aby se nelekali, kdykoli se před nimi otevře příležitost.



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Povltavská vs. Motorlet PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Povltavská vs. Motorlet Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 4.11
  • 3.41
  • 1.60
Loko Praha vs. Králův DvůrFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Loko Praha vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.41
  • 3.48
  • 2.15
Benešov vs. Slavia CFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Benešov vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 1.90
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Aritma Praha vs. Admira PrahaFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Aritma Praha vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 2.45
  • 3.19
  • 2.25
Liberec B vs. BenátkyFotbal - 8. kolo - 26. 9. 2026:Liberec B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:15
  • 1.81
  • 3.84
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26. 9. 10:15
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  • 3.78
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