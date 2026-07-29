První zahraniční trenér? České fotbalisty by mohl vést Španěl Denia

O příchodu Denii informuje španělský deník AS a potvrzují ho i zdroje iDNES.cz. Zároveň není jasné, zda se vskutku stane trenérem českého národního týmu, jelikož část Výkonného výboru FAČR, který bude zasedat v srpnu, s angažováním zahraničního kouče nesouhlasí.
„Je velmi podobný typ jako Luis de la Fuente, současný trenér Španělska. Prošel mládežnickými reprezentacemi a byl s nimi úspěšný. Má pověst skvělého trenéra a mentora,“ říká Alek Sánchez, španělský videoanalytik druholigového ústeckého Viagemu.
Ostatně Denia s De La Fuentem, jenž vede španělský národní tým od prosince 2022, spolupracoval na tamní federaci 14 let. „Byla to neuvěřitelná příležitost učit se a poznat generaci hráčů, kteří postupně stoupali výš a výš. Ano, v minulosti jsme udělali řadu chyb, ale zároveň jsme se i hodně naučili,“ řekl Denia před pár dny pro FIFA.com.
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Rodák s Albacete má bohatý fotbalový životopis. Býval výtečným stoperem, oporou Atlétika Madrid. Má i dva starty za reprezentaci. V Atlétiku působil i coby sportovní ředitel a trenér. Poté vedl španělské mládežnické týmy do 17, 19 a 21 let. Loni na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku skončil s mladými Španěly ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s Anglií.
O rok dříve ale slavil se Španělskem zlaté medaile na olympijských hrách v Paříži 2024. Pyšní se i titulem mistra Evropy se španělským výběrem do 17 a 19 let.
Denia by byl historicky prvním zahraničním trenérem u české fotbalové reprezentace. Ba co víc, Krejčí a spol. hrají v letošní skupině Ligy národů právě se Španělskem. Po zářijových domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií (26. a 29. září) je čeká 3. října utkání proti mistrům světa v Oviedu. Bude na české lavičce opravdu Španěl?