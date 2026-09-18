POHLED: Vánek místo tajfunu. Denia měl ideální příležitost být odvážnější

Hodnotit se bude až za necelé tři týdny, po zápasech Ligy národů proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku, do nichž Česko půjde v roli outsidera skupiny.
Ale pokud dostal nový španělský kouč Santi Denia jedinečnou šanci ukázat kuráž, moc ji nevyužil. Povolal tři nováčky, několik navrátilců, v porovnání s pokaženým mistrovstvím světa vyměnil deset jmen.
Ale nečekali jste víc?
Zvlášť když řada změn byla vynucena okolnostmi, protože v reprezentaci skončili třicátníci Darida, Holeš či Zelený i znechucený střelec Schick. Průměrný věk přesto klesl jen o rok, což napovídá, že Deniovi se nechce vyloženě riskovat. Žádná revoluce se prozatím nerozjela, což je škoda – byl na ni totiž ideální čas.
Upřímně, i kritizovaný předchozí kouč Miroslav Koubek byl možná odvážnější.