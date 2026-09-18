Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

POHLED: Vánek místo tajfunu. Denia měl ideální příležitost být odvážnější

David Čermák
  20:00

Fotogalerie7 Premium

Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čekal se tajfun, který nekompromisně rozmetá všechno, co doteď nefungovalo. Místo toho zavál jen lehounký vánek. Bude to stačit, aby fotbalová reprezentace dělala už brzy fanouškům radost?

Hodnotit se bude až za necelé tři týdny, po zápasech Ligy národů proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku, do nichž Česko půjde v roli outsidera skupiny.

Ale pokud dostal nový španělský kouč Santi Denia jedinečnou šanci ukázat kuráž, moc ji nevyužil. Povolal tři nováčky, několik navrátilců, v porovnání s pokaženým mistrovstvím světa vyměnil deset jmen.

Ale nečekali jste víc?

Zvlášť když řada změn byla vynucena okolnostmi, protože v reprezentaci skončili třicátníci Darida, Holeš či Zelený i znechucený střelec Schick. Průměrný věk přesto klesl jen o rok, což napovídá, že Deniovi se nechce vyloženě riskovat. Žádná revoluce se prozatím nerozjela, což je škoda – byl na ni totiž ideální čas.

Upřímně, i kritizovaný předchozí kouč Miroslav Koubek byl možná odvážnější.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Bayern vs. Union BerlínFotbal - 4. kolo - 18. 9. 2026:Bayern vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
18. 9. 20:30
  • 1.04
  • 22.40
  • 36.00
Monza vs. SassuoloFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Monza vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
18. 9. 20:45
  • 2.83
  • 3.35
  • 2.67
Monaco vs. LensFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Monaco vs. Lens //www.idnes.cz/sport
18. 9. 20:45
  • 1.85
  • 3.95
  • 4.25
Brentford vs. ChelseaFotbal - 5. kolo - 18. 9. 2026:Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
18. 9. 21:00
  • 2.72
  • 3.70
  • 2.57
Espaňol vs. ElcheFotbal - 7. kolo - 18. 9. 2026:Espaňol vs. Elche //www.idnes.cz/sport
18. 9. 21:00
  • 1.79
  • 3.78
  • 4.83
Olomouc B vs. Zlín BFotbal - 8. kolo - 19. 9. 2026:Olomouc B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
19. 9. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

POHLED: Vánek místo tajfunu. Denia měl ideální příležitost být odvážnější

Premium
Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

Čekal se tajfun, který nekompromisně rozmetá všechno, co doteď nefungovalo. Místo toho zavál jen lehounký vánek. Bude to stačit, aby fotbalová reprezentace dělala už brzy fanouškům radost?

18. září 2026

UEFA a CONCACAF požadují, aby Infantino vyplatil všem svazům 10 milionů dolarů

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem.

Viceprezidenti FIFA za Evropu a Severní Ameriku Aleksander Čeferin a Victor Montagliani vyzvali šéfa světové fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina, aby všem členským svazům vyplatil jednorázový...

18. září 2026  18:46

Řekové se blíží. České kluby musí zabrat, jinak přijdou o jistotu Ligy mistrů

Zklamaný brankář Plzně Florian Wiegele.

Letos na jaře ji ještě s notnou dávkou štěstí udržel, teď to však vypadá, že český fotbal po třech letech přijde o přímou účast v Lize mistrů. Na kýžené desáté místo v žebříčku národních koeficientů...

18. září 2026  18:05

Tichý zabiják Radosta. Odboural tunelové vidění, přidal čísla a okouzlil Deniu

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.

Tichý zabiják, rychlonožka, hráč pro velkoklub. Když se blonďák s nakažlivým úsměvem Matěj Radosta dozvěděl radostnou novinu, že je poprvé v nominaci české fotbalové reprezentace, teplickým...

18. září 2026  17:06

Ústí postoupí přímo, Karviná ustojí kauzu a půjde do ligy z baráže, přeje si Goj

Patrik Goj slaví gól do jihlavské sítě.

Jak by vypadal happy end letošní druholigové sezony pohledem fotbalového ofenzivního záložníka Patrika Goje? Postup do nejvyšší soutěže by oslavilo jeho Ústí nad Labem a také mateřská Karviná, která...

18. září 2026  16:30

Schicka bych nerozebíral, řekl Nedvěd. Bavme se o těch, kteří tu jsou, žádal Denia

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Když se posledního července stal trenérem českého národního mužstva fotbalistů, jedna z prvních myšlenek Santi Denii směřovala k cestě za Patrikem Schickem. Aby mu rozmluvil konec reprezentační...

18. září 2026  14:44

Bílek nominoval do jednadvacítky šest nováčků, pomůže i Sochůrek

Michal Bílek

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy šest nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek,...

18. září 2026  13:48

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

18. září 2026  11:03,  aktualizováno  13:04

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Fotbalová Liga národů zahájí v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A se střetne se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Podívejte se na...

18. září 2026  12:29

Polepšený rebel Řezníček: Byl jsem magor, ale v Příbrami byly jen hospody a herny

Premium
Zbrojovka Brno se loučila s útočníkem Jakubem Řezníčkem.

Alkohol, hazard, rvačky, soudy, podmínka. Zkrátka jeden průšvih za druhým. První roky kariéry Jakuba Řezníčka byly tak naplněné maléry, že je až zázrak, že tehdy nepřišla definitivní stopka. „Měl...

18. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice vyzvou po výhře v poháru Bohemku. Fanoušky lákají i na gulášobraní

Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Že by se pardubičtí fotbalisté začínali rozjíždět? Nedávno v Ostravě uzurpovali první výhru v lize (2:1), uprostřed „anglického“ týdne v Mol Cupu v Kozlovicích už je koncovka najednou netrápila...

18. září 2026  8:50

Škola od mistrů dat. Plzeň dál hledá sama sebe, euforii za tři týdny vystřídal pískot

Udivený Amar Memič.

Nezdá se to, ale jsou to teprve tři týdny. Tři týdny od chvíle, kdy Radoslav Kováč vletěl do plzeňské kabiny a do zvadlého mužstva napumpoval kotel energie. Viktoria senzačně nastřílela pět gólů...

18. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×