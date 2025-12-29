Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník nejdřív jako náhradník nastoupil na posledních dvaadvacet minut do úvodním utkání proti Burkině Faso (1:2).
V dalším zápase Afrického poháru národů, který od 21. prosince do 18. ledna hostí Maroko, už byl v základní sestavě. A podle referencí se mu v utkání dařilo.
„Santiago Eneme skvělou přihrávkou za obranu vyzval ke skórování Lorena Zúňigu, ale jeho střelu vyrazil brankář Monged Abuzaid a dorážka skončila na břevně,“ informovala marocká média.
Ale po pětadvaceti minutách odstoupil. „Střídal kvůli zranění zadního stehenního svalu, jeho odchod hru mužstva poznamenal.“
Jeho tým byl v první půli lepší, ale po pauze si nešikovní obránci dali vlastní gól a Rovníková Guinea na turnaji podlehla i podruhé. Pokud v závěrečném duelu základní fáze porazí favorizované Alžírsko, má naději na postup do play off. Tam postoupí dva první týmy z každé ze šesti skupin a také čtyři s nejlepší bilancí ze třetích míst.
Ve vyřazovací fázi turnaje už je jistě Nigérie, která má na soupisce Igoha Ogbua. Slávistický stoper však do hry zatím nezasáhl, jeho tým porazil Tunisko i Tanzánii.
Naopak liberecký krajní obránce Aziz Kayondo odehrál za Ugandu při remíze s Tanzanií a prohře s Tuniskem plný počet minut. Jeho spoluhráč Isaac Muleme, jenž na podzim hrál jen za rezervu Žižkova v krajském přeboru, zatím nenastoupil.
Zambijský středopolař Benson Sakala, jenž patří Bohemians, byl proti Komorských ostrovům i Mali v závěru střídán, tým v obou duelech remizoval.
Podrobnosti o Enemeho zranění zatím známy nejsou. Pětadvacetiletý středopolař přišel do Sparty v létě z Liberce a většinou byl náhradníkem. V posledních šesti zápasech podzimní části byl ale pětkrát v základní sestavě.
„Když chodil z lavičky, tak nikdy nezklamal. Viděli jsme v Olomouci, těžký zápas, poprvé v základu, a zvládl to velmi dobře. Je to dobrý hráč, protože má jinou dimenzi než ostatní. Má atribut, který se mi strašně líbí, někdy ten míč zpomalí, aby ho pak mohl zrychlit. Má rád balón, někdy ho možná drží až moc, ale umí to pak zrychlit. Nikdo jiný takový není,“ chválil ho po podzimu sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro Sparťanské noviny.