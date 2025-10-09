S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl vlastně bez práce. „Ale v závěru jsme šli vabank a soupeř přece jen nějaké šance měl,“ líčil brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář po bezgólové remíze v Edenu.
Český brankář Matěj Kovář v zápase proti Chorvatsku.

Český brankář Matěj Kovář v zápase proti Chorvatsku. | foto: Profimedia.cz

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Tomáš Chorý se po zápase zdraví s chorvatským kapitánem Lukou Modričem.
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Ladislav Krejčí se zdraví s Lukou Modričem.
Ta pro český tým příliš neřeší. Pokud Chorvati v závěru kvalifikace totálně nezkolabují, což se nepředpokládá, přímý postup je fuč.

Češi se budou muset o mistrovství světa poprat na jaře v baráži, což bude těžká úloha. Doma proti Chorvatsku to ještě mohli zvrátit.

„S odstupem pár minut ten výsledek trochu bolí,“ uznal Kovář. „Předvedli jsme dobrý výkon, ale chyběl nám gól. Chtěli jsme sobě i fanouškům udělat radost. Bohužel, nepovedlo se.“

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Reprezentace předvedla slušný první poločas, jenže bez vyložených šancí. Po přestávce fotbalistům došla energie, hlavně v závěru měli hru pod kontrolou hosté. A klidně mohli vstřelit vítězný gól.

Perišič, který už v první půle dvakrát pálil nad bránu, hlavičkoval po centru z pravé strany přímo do Kovářových rukavic. Český gólman si pak poradil i s prudkou střelou Sučiče.

„Jako gólman musíte být ready. Často to tak bývá, dlouho se nic neděje a potom zničehonic šance,“ krčil rameny Kovář. Ale poradil si.

Do brány se v kvalifikaci postavil poprvé od června, kdy právě od Chorvatů v Osijeku dostal pět branek. Mezitím přestoupil z Leverkusenu do Eindhovenu, kde se stal jedničkou. V září ovšem v bráně národního týmu dostal v Černé Hoře přednost konkurent Staněk, toho času zraněný.

Proto šel ve čtvrtek v Edenu do brány opět Kovář. A působil jistě.

Dlouhým nákopy do křídel založil i několik útoků. Balony pak prodlužoval za obranu Zelený, případně je sklepával obrovitý Chorý. „Chyběl jenom vytoužený gól,“ smutnil pětadvacetiletý brankář, který si pochvaloval i obnovenou sparťanskou spolupráci v obráně.

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Tomáš Chorý se po zápase zdraví s chorvatským kapitánem Lukou Modričem.
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Ladislav Krejčí se zdraví s Lukou Modričem.
Stoperskou dvojici tvořili Krejčí s Vitíkem, na levém kraji hrál Zelený.

„Vyhověli jsme si. Myslím, že i rozehrávka měla určité parametry,“ komentoval. „Kluci mi skákali do střely, hodně mi pomohli.“

I proto se dost možná na hřišti společně potkají zase v neděli, kdy kvalifikace pokračuje na Faerských ostrovech. Nebude to sranda. Faeřané ve čtvrtek smetli Černou Horu 4:0.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Budeme hrát na umělce, na kterou nejsme zvyklí. Navíc tam v tomhle období dost fouká, takže i na to si musíme dát pozor a připravit se.“

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

Úsměvy i nový účes. Lingr: Amerika mě nadchla, ale chci ji zažít také s nároďákem

Premium

Z Houstonu dorazil v pohodové náladě, s odhodláním a na žluto obarvenou hlavou. Americký styl? „Kdepak, inspiroval mě Tomáš Holeš, můj vzor a velký kámoš. Chtěl jsem mít tak kvalitní účes, jako on,“...

9. října 2025

