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Pro Naderiho formalita. Objev nároďáku dorážkou rozhodl derby o Glasgow

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  15:58
Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku.

Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku. | foto: Jason CairnduffReuters

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Ryan Naderi z Rangers se snaží zkrotit míč v derby se Celtikem.
Gól v derby! Ryan Naderi z Rangers slaví trefu proti Celtiku.
Ryan Naderi z Rangers si zpracovává míč v obležení soupeřů ze Celtiku.
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Nebýt administrativních formalit, mohl příští víkend střílet branky i za český nároďák. To se zatím odkládá, ale potenciální reprezentant Ryan Naderi znovu ukázal formu, když ve skotské fotbalové lize rozhodl glasgowské derby. Díky gólu třiadvacetiletého německého rodáka vyhráli Rangers nad Celticem 1:0.

Domácí lídr soutěže v 7. kole poprvé v sezoně ztratil body a vede tabulku před Rangers už jen o dva. Naderiho tým po úvodní remíze a porážce vyhrál v lize popáté za sebou.

Bezmála dvoumetrový útočník rozhodl o výsledku ve 33. minutě. Po rohovém kopu Rangers se za vápnem opřel do odraženého míče korejský záložník Kim Min-su, jeho střelu gólman Sinisala pouze vyrazil před sebe, kde se nejlépe zorientoval Naderi a pohotově poslal míč do odkryté branky. V této sezoně to byla jeho čtvrtá soutěžní trefa – o vítězství 1:0 rozhodl i proti Motherwellu a také v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy proti Jablonci.

Naderi by se měl v dohledné době stát členem českého národního týmu. Podle generálního manažera národního týmu Pavla Nedvěda aktuálně Fotbalová asociace ČR vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby třiadvacetiletý syn české matky a bulharského otce mohl reprezentovat.

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„Je v našem hledáčku, je to hráč, kterého bychom povolali i do národního týmu. V tomhle momentě to bohužel udělat nemůžeme, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení pro to dělá možné i nemožné, aby tyto dokumenty byly co nejrychleji vyřízeny,“ uvedl Nedvěd na tiskové konferenci k nominaci před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů.

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