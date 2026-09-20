Domácí lídr soutěže v 7. kole poprvé v sezoně ztratil body a vede tabulku před Rangers už jen o dva. Naderiho tým po úvodní remíze a porážce vyhrál v lize popáté za sebou.
🚨🏴 GOAL : RAYAN DON NADERI ⚽🔥— 𝐀𝐮𝐫𝐚𝐅𝐨𝐨𝐭𝐲 🥷 (@aurafooty) September 20, 2026
RAYAN DON NADERI HAS OPENED THE SCORING FOR RANGERS! 😱🔥
🏴 CELTIC 0–1 RANGERS 🏴#SCOTTISHPREMIERSHIP #CELRAN pic.twitter.com/OPCpOS1YSt
Bezmála dvoumetrový útočník rozhodl o výsledku ve 33. minutě. Po rohovém kopu Rangers se za vápnem opřel do odraženého míče korejský záložník Kim Min-su, jeho střelu gólman Sinisala pouze vyrazil před sebe, kde se nejlépe zorientoval Naderi a pohotově poslal míč do odkryté branky. V této sezoně to byla jeho čtvrtá soutěžní trefa – o vítězství 1:0 rozhodl i proti Motherwellu a také v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy proti Jablonci.
Naderi by se měl v dohledné době stát členem českého národního týmu. Podle generálního manažera národního týmu Pavla Nedvěda aktuálně Fotbalová asociace ČR vyřizuje poslední potřebné formality k tomu, aby třiadvacetiletý syn české matky a bulharského otce mohl reprezentovat.
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„Je v našem hledáčku, je to hráč, kterého bychom povolali i do národního týmu. V tomhle momentě to bohužel udělat nemůžeme, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Naše právní oddělení pro to dělá možné i nemožné, aby tyto dokumenty byly co nejrychleji vyřízeny,“ uvedl Nedvěd na tiskové konferenci k nominaci před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů.