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Naderi v datech: Co přinese Česku? A čím je pro soupeře nejnebezpečnější?

Autor: ,
  8:28
Už v sobotu může debutovat za českou fotbalovou reprezentaci. Německý rodák Ryan Naderi na sebe upozornil v Rostocku ve třetí lize, odkud si ho vyhlédli skotští Rangers. Co může národnímu týmu přinést? A jaké jsou jeho silné stránky? Podívejte se v dalším datovém rozboru.
Část 1/5

Od univerzála k zakončovateli

Profil útočníka Ryana Naderiho.

Býval všestrannější, než z něj herní styl Rangers učinil zabijáka ve vápně. Jeho profil se časem měnil. Z univerzálního útočníka ve třetí bundeslize, kde vynikal v mnoha směrech, se stal zakončovatel, kterému není cizí ani aktivní presink.

Ryan Naderi

Narozen 10. července 2003

Kariéra: SFK Drážďany, Dynamo Drážďany, Mönchengladbach II (2022 až 2024), Hansa Rostock (2024 až února 2026), Rangers (únor 2026 - ?)

Bilance v Rangers: 22 zápasů, 7 branek, 6 asistencí

V Rostocku, kde působil v sezonách 24/25 a 25/26, uměl téměř vše. Ve všech herních profilech patřil ke špičce ligy. Ve Skotsku jsou jeho přednosti užší, ale o to více vynikají.

Už během druhé sezony ve třetí německé lize se Naderi čím dál víc nabízel ve vápně a gólů dával výrazně víc (z jednoho na každých 418 minut se posunul na jeden za každých 176). Pohyb mezi liniemi mu přitom zůstal.

Stále je třeba brát v úvahu, že nejčerstvější data z rozjeté sezony ukazují spíš určitý vývoj než definitivní závěr.



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