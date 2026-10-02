Naderi v datech: Co přinese Česku? A čím je pro soupeře nejnebezpečnější?

Od univerzála k zakončovateli
Býval všestrannější, než z něj herní styl Rangers učinil zabijáka ve vápně. Jeho profil se časem měnil. Z univerzálního útočníka ve třetí bundeslize, kde vynikal v mnoha směrech, se stal zakončovatel, kterému není cizí ani aktivní presink.
Ryan Naderi
Narozen 10. července 2003
Kariéra: SFK Drážďany, Dynamo Drážďany, Mönchengladbach II (2022 až 2024), Hansa Rostock (2024 až února 2026), Rangers (únor 2026 - ?)
Bilance v Rangers: 22 zápasů, 7 branek, 6 asistencí
V Rostocku, kde působil v sezonách 24/25 a 25/26, uměl téměř vše. Ve všech herních profilech patřil ke špičce ligy. Ve Skotsku jsou jeho přednosti užší, ale o to více vynikají.
Už během druhé sezony ve třetí německé lize se Naderi čím dál víc nabízel ve vápně a gólů dával výrazně víc (z jednoho na každých 418 minut se posunul na jeden za každých 176). Pohyb mezi liniemi mu přitom zůstal.
Stále je třeba brát v úvahu, že nejčerstvější data z rozjeté sezony ukazují spíš určitý vývoj než definitivní závěr.