Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství. Nový španělský trenér národního týmu Santi Denia ho chtěl nominovat už na začátek reprezentačního srazu, vedení mužstva ale nestihlo vyřídit všechny administrativní náležitosti.
Německý útočník Naderi je českým reprezentantem, ve Španělsku může hrát
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry
Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...
Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal
Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...
Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let
Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun....
Na hráče jsem hrdý. Věříme, že jsme na správné cestě, řekl Denia po Chorvatsku
Premiéra na lavičce mu výsledkově nevyšla dle představ, sám ale zdůraznil, že byl s výkonem hráčů spokojený. „Cílem je, aby hráči věřili, že jsme na správné cestě. A já nemám pochyb, že jsme,“ řekl...
Anglická liga má jasno: City porušili finanční pravidla. Vinu prokázala komise
Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí...
Vyzkoušejte v záloze Macka, radí čtenáři před Anglií. Do hry by už poslali i Krejčího
Po sobotním vystoupení proti Chorvatsku si od čtenářů vysloužil nejlepší známku, teď útočník Adam Hložek ovládl i tradiční anketu iDNES.cz o sestavě na večerní duel českých fotbalistů v Lize národů...
Brankář Dudek o kamarádovi Barošovi: Musíte na něj být hrdí, byl obrovský talent
Polský brankář Jerzy Dudek si někdejšího fotbalového útočníka Milana Baroše váží natolik, že na jeho sobotní rozlučkový zápas s kariérou přijel do Ostravy i přesto, že měl pořádně naspěch. Hned po...
Fotbalistům bude proti Anglii scházet Coufal, v nominaci chybí i Sejk či Šubert
Na pondělním tréninku chyběl, ve zveřejněné nominaci na večerní utkání s Anglií český pravý obránce Vladimír Coufal rovněž není. Fotbalisté se ve druhém duelu Ligy národů musejí obejít také bez...
Sláma v datech: Technik, ne atlet. Čím může být nováček pro Deniu zajímavý?
Není z těch, kteří by soupeře přehráli rychlostí. Levý obránce Jiří Sláma, sobotní debutant ve fotbalové reprezentaci, vyniká spíš technickou zdatností a rozehrávkou. Dostane šanci i v úterý večer...
Chlapec z jiné doby. Romantika skoro vymizela, trápí anglické eso Gordona
Když začnete přemýšlet, kdo by mohl večer strašit fotbalovou reprezentaci v Lize národů, jeho jméno vás jistě na anglické soupisce netrkne jako první.
Infantino podpoří vyplacení bonusu za MS federacím, požaduje ale transparentnost
Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podpoří návrh na vyplacení jednorázového bonusu členským federacím za mistrovství světa. Uvedl to v dopise, který citovala zahraniční...
Viděl jsem španělské vzorce, máme z Čechů respekt, řekl anglický kouč Tuchel
Usměvavý, zdvořilý. „Na shledanou,“ pronesl Thomas Tuchel, trenér anglických fotbalistů, když po tiskové konferenci v sále míjel české novináře. Jak byl hladce oholený, vypadal na míň než...
Chci vidět stejné nasazení jako v sobotu, velí Denia před Anglií. Rotace? Uvidíme
Když hráli doma s Anglií naposledy, v říjnu 2019 si v Edenu připsali senzační výhru 2:1 v kvalifikaci o Euro. Teď čeští fotbalisté vyzvou stejného soupeře na stejném stadionu v rámci Ligy národů....
Itálie po 111 letech nasadila bratrské duo, Espositovi pomohli k jasné výhře v Turecku
Fotbalisté Itálie ve druhém kole skupiny A1 Ligy národů porazili Turecko na jeho půdě 4:1 a připsali si první tři body do tabulky. O góly se starali především hráči Interu Milán, po jednom vstřelili...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Francouzi udolali v Lize národů Belgii gólem v závěru. Italové dominovali
Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.