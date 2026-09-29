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Německý útočník Naderi je českým reprezentantem, ve Španělsku může hrát

Autor:
Aktualizujeme   19:40

Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku. | foto: Jason CairnduffReuters

Z německého fotbalisty Ryana Naderiho je český reprezentant. Vedení asociace vyřešilo všechny potřebné dokumenty a rodák z Drážďan se připojil k národnímu mužstvu těsně před utkáním Ligy národů proti Anglii. Proti ní však ještě k dispozici není.

Třiadvacetiletý Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, kromě českého má i německé občanství. Nový španělský trenér národního týmu Santi Denia ho chtěl nominovat už na začátek reprezentačního srazu, vedení mužstva ale nestihlo vyřídit všechny administrativní náležitosti.

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