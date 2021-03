Jsou to dva roky, co si posteskl: „Každý trenér občas trpí pocitem osamění. Když jdou hráči hodinu před zápasem na rozcvičku, zůstanu v kabině sám. Vím, že jsem udělal všechno, co jsem mohl. A v tu chvíli to na mě padne.“ Znělo to jako upřímné vyznání muže, který ve fotbale leccos prožil. Ale věřte, že až teď je Ryan Giggs opravdu sám.