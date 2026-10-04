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Naderi po premiéře: Největší zápas života, bylo to ohromné. Gól? Budu makat dál

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  10:57
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.

Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska. | foto: AP

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.
Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
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Jen co vběhl na hřiště, okamžitě zkusil zapresovat španělského stopera Le Normanda. Chvíli trvalo, než se fotbalista Ryan Naderi při své premiéře v českém dresu vůbec potkal s balonem. A když se po chvíli konečně pokusil ztlumit dlouhý centr, míč mu uskočil rovnou do autu. Problém? „Vůbec ne. Takové věci tě nesmí ovlivnit. Cítil jsem spirit z týmu, všude kolem mě samí ohromní kluci,“ líčil před novináři.

Číslo devět v reprezentaci nosili například pánové Koller, Kuka nebo Kubík.

A teď je tady Naderi. Kluk z Drážďan, který má bulharského tatínka a maminku Češku. Teprve v úterý, po vyřízení všech nezbytných formalit, se v Praze oficiálně připojil k národnímu týmu, o čtyři dny později už v Oviedu vyběhl proti mistrům světa a příběh zdaleka nekončí.

Už v úterý může být v základní sestavě proti Anglii přímo ve Wembley.

„Neuvěřitelné,“ vykládal v sobotu. „Bylo ohromné stát na hřišti v takovém zápase, pro mě určitě největším v životě. Bylo to těžké, ale pokoušel jsem si to co nejvíc užít.“

Což se mu povedlo navzdory nepříznivému skóre – Španělsko vyhrálo 3:1.

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Naderi po necelé hodině hry vystřídal vyčerpaného parťáka Ambrose a od té doby zvládl jedenáct dotyků s míčem. Mohl být slavný, kdyby asi patnáct minut před koncem srovnal na 2:2.

Jeho gól po chybě brankáře Rayi však neplatil, protože řecký rozhodčí Fotias pískal Červův útočný faul. Naderi se ani nerozčiloval.

„Jde to dál, nemůžu to ovlivnit,“ krčil rameny. „Rozhodčí navíc pískl dost rychle, takže nebyla možnost se dlouho těšit. Je to škoda, ale budu makat. A třeba příště...“ zasnil se.

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Na to, že v Česku nikdy nežil, ovládá jazyk vážně perfektně. A také na hřišti během nejtěžší možné premiéry naznačil, že může být pro reprezentaci platný: důrazem, agresivitou, pracovitostí, rychlostí, nadšením i výběrem místa.

Kdo by to byl čekal?

Naderi před pár měsíců nejspíš ne.

Ještě před rokem kopal třetí ligu za německou Hansu Rostock a teprve v lednu odešel do skotských Rangers. Kdyby v srpnu v předkole Konferenční ligy nenarazil na Jablonec, proti kterému se střelecky prosadil, možná by si sobotní duel s mistry světa vychutnal maximálně u televize.

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Právě tehdy se totiž s Naderim z Česka spojili a ze sluchátka se ozval přímo reprezentační manažer Pavel Nedvěd: „Když mi řekl: Kluku, nemáš chuť hrát za Česko? Byl to hodně hezký moment.“

A sobotní debut ještě hezčí.

Svůj první reprezentační dres si s žádnou španělskou hvězdou nevyměnil, protože o cennou památku nechtěl přijít.

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„Ale máte pravdu, že to, co se děje v posledních dnech, je trochu pohádka,“ reagoval po Španělsku na dotaz jednoho z novinářů. „Fakt je ohromný být tady. Musíš mít důvěru v sám sebe, ale tohle jsou pro mě celkově velké kroky a jsem vděčný, že se to všechno děje.“

Milého a pokorného hocha vřele uvítali také v reprezentační partě.

„Česká kabina je vtipná a humor dobrej,“ culil se. „Každopádně musím říct, že jsou na mě všichni lidi hodní a pomáhají mi, jak můžou.“

Popsat jednou větou frmol, který v posledních dnech zažívá? „Nemožné. Ale miluju fotbal a jsem rád, když to jde nahoru a klape to,“ navázal.

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Teď se těší na duel proti Angličanům, kteří v sobotu vypráskali Chorvaty v Rijece vysoko 7:0. „Nevěděl jsem to, ale to nás přece nezajímá, ne?“ rozchechtal se, než znovu zvážněl: „Musíme se fokusovat na sebe a hrát co nejlíp, abychom je porazili.“

Což bude mimořádně těžká mise.

Naderi si ale věří, když tvrdí: „Musíš mít důvěru v sám sebe!“

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