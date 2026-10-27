Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Jiří Čihák
  13:00

Fotogalerie3

Fotbalisté Ruska hrají poprvé od vypuknutí války na Ukrajině na mezinárodním turnaji do 15 let. V hledišti se objevují i vlajky a další národní symboly | foto: x.com/officialffsnews

Velká vlajka v hledišti, kterou rozvinuli rodinní příslušníci mladých fotbalistů. Národní barvy, symboly, dresy, malé matrjošky jako dárečky pro soupeře, a v případě postupu do závěrečné fáze obřího turnaje také tóny státní hymny. Rusko je zpátky na mezinárodní fotbalové mapě. Na turnaji hráčů do 15 let, který se právě koná v ázerbájdžánském Baku, startuje po boku dalších 187 týmů z celého světa.

Na premiéře akce, kterou organizuje FIFA, nechybí ani český tým pod vedením trenéra Karla Havlíčka: „Z počátku jsme se na to dívali trochu skepticky, jede se ve formátu sedm plus jedna, auty se kopou. Kluci už na malém hřišti dávno nehrají, ale je to megaakce, které se dává čím dál větší váha.“

Takže?

Fakta

FIFA World Cup & Festival 2026
Jde v podstatě o mistrovství světa hráčů ročníku 2011 a 2012. Turnaj je označovaný jako MS U15, jakkoli v něm fakticky nastupují především hráči věkové kategorie U16. Účastní se 188 zemí světa a hraje se na menším hřišti ve formátu 7+1 dvakrát dvacet minut.

Výsledky Česka v základní skupině
Česko - Srí Lanka 5:0
Togo – Česko 0:5
Kuba - Česko 1:9
Česko - Americké Panenské ostrovy 14:1
Česko - Jamajka 5:1

„Nevymýšlíme žádné složité taktické plány. Prostě jdeme hrát fotbal s technickými hráči a zkusit se poprat s exotikou,“ navázal.

Ale do toho všeho je tady téma Rusko.

Čtyři a půl roku po vypuknutí války na Ukrajině jde o dost zásadní krok pro celý světový fotbal.

„Jsme pyšní a velmi šťastní, že se můžeme účastnit takové akce. Věřím, že se nám povede posbírat dobré výsledky a že se v blízké budoucnosti objevíme i ve vyšších věkových kategoriích,“ citoval server The Athletic trenéra ruských fotbalistů Denise Pervušina.

A co říká na válku a bojkot ze strany Ukrajiny i některých dalších evropských zemí? „Jsme tady kvůli fotbalu,“ reagoval.

Bylo jasné, že poměrně nenápadný ruský návrat dřív nebo později vzbudí pozornost. Od února 2022 přece tamní reprezentace hrají výhradně přípravné zápasy či vlastní turnaje a kluby od začátku invaze nesmí startovat v evropských pohárech.

Měli by čeští mladíci nastoupit do případného zápasu proti Rusku?

Zásadový postoj světového fotbalu však v posledních měsících pozvolna polevuje.

Gianni Infantino, současný prezident FIFA, už v únoru naznačil: „Musíme se o návrat Ruska do fotbalu pokusit. Zákaz, který platí, ničeho nedosáhl, a pouze stvořil ještě víc frustrace a nenávisti.“

Takže současný festival v Ázerbájdžánu, de facto mistrovství světa hráčů do patnácti let, lze vnímat jako první výstřel.

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

„Podle nás nejde o nic menšího než legitimizací teroristického státu, a to i přesto, že je celý turnaj prezentován jako neoficiální festivalový formát,“ hřímal Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu.

FIFA do Baku pozvala týmy ze všech 211 členských asociací. Některé však i kvůli přítomnosti Ruska svou účast odřekly. „Mezinárodní sportovní společenství by si mělo zachovat jednotu, důsledně se držet svých zásad a vyloučit jakékoli ústupky vůči státu, který vede agresi,“ navázal Bidnyj.

Kromě Ukrajiny neposlali své reprezentanty do Ázerbájdžánu ze stejných důvodů například Němci, Islanďané, Norové, Dánové či Švédové. Z Evropy chybí také Arménci, Rakušané, Belgičané, Finové, Lichtenštejnci, Nizozemci, Norové, Rumuni, Sanmarinci, Srbové, Slovinci, Švýcaři a fotbalisté z Faerských ostrovů. Ze zbytku světa pak Spojené státy, Lybie a Severní Korea.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na sociální síti X doplnil, že některé další země sice na monstrakci v Ázerbájdžánu nechybí, ale do případného duelu proti Rusku by jejich hráči nenastoupili. Týká se to i Česka?

Zástupci fotbalové asociace na dotaz iDNES.cz účast v kontextu ruského návratu komentovat nechtěli. I český tým ale v pozdější fázi turnaje na Rusko může narazit.

David Trunda, šéf FAČR, přitom letos v únoru na dotaz na opětové zapojením Ruska do mezinárodních soutěží reagoval zamítavě: „Musíme vnímat, že se pořád válčí. Na Ukrajině umírají lidé a já si nedovedu představit, že by teď k takovému kroku došlo. I vzhledem ke vztahům, které naše země s Ruskem má.“

O návratu do různých sportovních odvětví se ale mluví dlouhodobě.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) letos v červenci zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, Čína povolila start ruským sportovcům na zimní univerziádě v Čchang-čchunu a například vzpěračská federace IWF dokonce před pár dny přidělila Rusku pořadatelství mistrovství světa v roce 2030.

Blíží se hra o trůny: Infantino sílu neztrácí, Evropě se líbí Wenger. Kdo povede fotbal?

Kolektivní sporty se ovšem zapojení Ruska vesměs brání.

Výjimku letos udělal například inline hokej, který Rusku dovolil startovat na nedávném mistrovství světa v Paraguayi, proti čemuž se ohradili také Češi.

„S účastí ruského týmu na světovém šampionátu nesouhlasíme. Rozhodnutí World Skate samozřejmě respektujeme, přesto se s ním v žádném případě neztotožňujeme,“ uvedli tehdy členové české inline hokejové reprezentace. „V základní části turnaje se s ruským týmem neutkáme. Pokud by však k vzájemnému utkání mělo dojít v další fázi turnaje, budeme situaci interně řešit s ohledem na aktuální vývoj a okolnosti a následně rozhodneme o dalších krocích. Pevně věříme, že k takové situaci nedojde.“

Nedošlo.

Rektoři univerzit: Češi nemají hrát hokej s Ruskem. Co na to ministr sportu Šťastný?

Což ale – poprvé od února 2022 - nemusí platit pro mladé fotbalisty v Ázerbájdžánu.

Češi na turnaji prolétli základní skupinou, v níž postupně porazil Srí Lanku (5:0), Togo (5:0, Kubu (9:1), Americké Panenské ostrovy (14:1) a Jamajku (5:1).

„Teď jsme mezi nejlepšími dvaatřiceti týmy z celého světa a uvidíme, jak pro nás bude vypadat další rozlosování,“ uvedl kouč Havlíček.

Český tým na turnaji FIFA World Cup & Festival 2026 v Ázerbájdžánu, jehož se účastní hráči z ročníku 2011 a 2012.

V první části vyřazovací fáze jeho tým ve středu narazí na Angolu (výkop v 11:30) a následně může potkat třeba Itálii. Na duel s Ruskem, které postupně porazilo Súdán (12:0), Turecko (4:1), Afghánistán (8:0), Sierru Leone (7:0) a Džibutsko (13:0) a nyní se utká se Mexikem, by mohlo dojít nejdřív v semifinále, případně v duelu o umístění.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.58
  • 3.85
  • 5.71
Sassuolo vs. LazioFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Sassuolo vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:30
  • 3.57
  • 3.56
  • 2.14
Slavia vs. Zbrojovka BrnoFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Slavia vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
27. 10. 19:00
  • 1.33
  • 5.23
  • 8.24
Turín vs. ComoFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 4.78
  • 3.92
  • 1.77
AS Řím vs. CagliariFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:AS Řím vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 1.32
  • 5.71
  • 9.87
Příbram B vs. BenešovFotbal - 11. kolo - 28. 10. 2026:Příbram B vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
28. 10. 10:30
  • 1.66
  • 3.77
  • 3.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

Český útočník Tomáš Chorý před utkáním s Koreou.

Zatímco v Istanbulu zrovna kouč Jindřich Trpišovský médiím potvrdil, že Tomáš Chorý, problémový útočník Slavie, si v jeho týmu už nekopne, hráčův agent David Nehoda seděl v Praze na Žižkově na křtu...

Trapas Henryho i pískot při projevu vítěze. Co se dělo na vyhlášení Zlatého míče

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa.

Slavnostní ceremoniál v londýnském Palladium Theatre ještě zdaleka nezačal, ale pořadí ankety Zlatý míč na pár minut omylem vylezlo ven. Nejen předčasně uniklé výsledky, ale také trapas moderátora a...

27. října 2026  13:40

Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Fotbalisté Ruska hrají poprvé od vypuknutí války na Ukrajině na mezinárodním...

Velká vlajka v hledišti, kterou rozvinuli rodinní příslušníci mladých fotbalistů. Národní barvy, symboly, dresy, malé matrjošky jako dárečky pro soupeře, a v případě postupu do závěrečné fáze obřího...

27. října 2026

Mrzí mě, že odstavili odchovance, všímá si Dostálek. Zbrojovkou žije jako fanoušek

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Se Slavií zažil Richard Dostálek evropské poháry, se Zbrojovkou vyprodané Lužánky i návrat mezi fotbalovou elitu. Oba kluby se v úterý od 19 hodin střetnou v Praze v domácím poháru, tentokrát však za...

27. října 2026  11:53

ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zdánlivě stejné momenty, přesto každý úplně jiný. Ruka v pokutovém území. Jak rozlišit dovolené a nedovolené hraní? „Například góly Slavie a Hradce správně neplatily. Každá z těch situací má však...

27. října 2026  8:15

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

26. října 2026  23:53,  aktualizováno  27. 10.

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

26. října 2026  18:15

Ústecké prozření: Vzdálenost na postup je velká. Nemůžeme hráče rotovat jako City

Kouč Ústí David Oulehla.

Už nastavovali postupové zrcadlo? Ano. Ústeckým fotbalistům ho nemilosrdně nastavil lídr Karviná. „Ukázalo se, že vzdálenost na přímý postup je velká,“ uznal ústecký trenér David Oulehla po krachu...

26. října 2026  17:30

Chorý si za reprezentaci nezahraje. Musí se uklidnit a najít svou cestu, řekl Nedvěd

Tomáš Chorý svedl s dánskou obranou velké množství soubojů.

Minulý týden ho z kádru vyřadila fotbalová Slavia a teď Tomáš Chorý ví, že si nezahraje ani za reprezentaci. „V tuhle chvíli není otázka, jestli bude v národním týmu, protože určitě nebude, to je...

26. října 2026  15:45

Co bookmakeři nečekali: Selhání Plzně a Slavie, čtyři góly Brunese i šok v Norsku

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Fotbalový víkend přinesl další ztráty Slavie i Plzně, čtyři góly sparťana Jonatana Brauta Brunese a senzaci v Norsku, kde Vålerenga zaskočila favorizované Bodø/Glimt. Šlo o chybný odhad...

26. října 2026  15:26

Inzultace rozhodčího v sedmé lize. Hráč po penaltě vybuchl. Teď uvažuje, že skončí

Fotbalový rozhodčí sražený k zemi.

Předčasně skončil víkendový zápas 12. kola sedmé fotbalové ligy skupiny B na jihu Čech mezi Sedlicí a Sousedovicemi. Hosté odjeli se třemi červenými kartami a po fyzickém útoku Ondřeje Šimka na...

26. října 2026  14:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

22. října 2026  14:01,  aktualizováno  26. 10. 13:36

Vyplazený jazyk i skluz po kolenou. Jak si Mourinho vychutnal návrat na Camp Nou

Trenér Realu Madrid José Mourinho po utkání s Barcelonou.

Když Kylian Mbappé v závěru vstřelil gól na 2:1, sklouzl se po kolenou, zapumpoval pěstí a ještě lišácky vyplázl jazyk. Návrat na Camp Nou pro něj asi nemohl dopadnout lépe. „Můžete vyhrát se...

26. října 2026  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.