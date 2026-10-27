Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Na premiéře akce, kterou organizuje FIFA, nechybí ani český tým pod vedením trenéra Karla Havlíčka: „Z počátku jsme se na to dívali trochu skepticky, jede se ve formátu sedm plus jedna, auty se kopou. Kluci už na malém hřišti dávno nehrají, ale je to megaakce, které se dává čím dál větší váha.“
Takže?
Fakta
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„Nevymýšlíme žádné složité taktické plány. Prostě jdeme hrát fotbal s technickými hráči a zkusit se poprat s exotikou,“ navázal.
Ale do toho všeho je tady téma Rusko.
Čtyři a půl roku po vypuknutí války na Ukrajině jde o dost zásadní krok pro celý světový fotbal.
„Jsme pyšní a velmi šťastní, že se můžeme účastnit takové akce. Věřím, že se nám povede posbírat dobré výsledky a že se v blízké budoucnosti objevíme i ve vyšších věkových kategoriích,“ citoval server The Athletic trenéra ruských fotbalistů Denise Pervušina.
A co říká na válku a bojkot ze strany Ukrajiny i některých dalších evropských zemí? „Jsme tady kvůli fotbalu,“ reagoval.
Bylo jasné, že poměrně nenápadný ruský návrat dřív nebo později vzbudí pozornost. Od února 2022 přece tamní reprezentace hrají výhradně přípravné zápasy či vlastní turnaje a kluby od začátku invaze nesmí startovat v evropských pohárech.
Zásadový postoj světového fotbalu však v posledních měsících pozvolna polevuje.
Gianni Infantino, současný prezident FIFA, už v únoru naznačil: „Musíme se o návrat Ruska do fotbalu pokusit. Zákaz, který platí, ničeho nedosáhl, a pouze stvořil ještě víc frustrace a nenávisti.“
Takže současný festival v Ázerbájdžánu, de facto mistrovství světa hráčů do patnácti let, lze vnímat jako první výstřel.
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„Podle nás nejde o nic menšího než legitimizací teroristického státu, a to i přesto, že je celý turnaj prezentován jako neoficiální festivalový formát,“ hřímal Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu.
FIFA do Baku pozvala týmy ze všech 211 členských asociací. Některé však i kvůli přítomnosti Ruska svou účast odřekly. „Mezinárodní sportovní společenství by si mělo zachovat jednotu, důsledně se držet svých zásad a vyloučit jakékoli ústupky vůči státu, který vede agresi,“ navázal Bidnyj.
Kromě Ukrajiny neposlali své reprezentanty do Ázerbájdžánu ze stejných důvodů například Němci, Islanďané, Norové, Dánové či Švédové. Z Evropy chybí také Arménci, Rakušané, Belgičané, Finové, Lichtenštejnci, Nizozemci, Norové, Rumuni, Sanmarinci, Srbové, Slovinci, Švýcaři a fotbalisté z Faerských ostrovů. Ze zbytku světa pak Spojené státy, Lybie a Severní Korea.
Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na sociální síti X doplnil, že některé další země sice na monstrakci v Ázerbájdžánu nechybí, ale do případného duelu proti Rusku by jejich hráči nenastoupili. Týká se to i Česka?
Zástupci fotbalové asociace na dotaz iDNES.cz účast v kontextu ruského návratu komentovat nechtěli. I český tým ale v pozdější fázi turnaje na Rusko může narazit.
David Trunda, šéf FAČR, přitom letos v únoru na dotaz na opětové zapojením Ruska do mezinárodních soutěží reagoval zamítavě: „Musíme vnímat, že se pořád válčí. Na Ukrajině umírají lidé a já si nedovedu představit, že by teď k takovému kroku došlo. I vzhledem ke vztahům, které naše země s Ruskem má.“
O návratu do různých sportovních odvětví se ale mluví dlouhodobě.
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) letos v červenci zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, Čína povolila start ruským sportovcům na zimní univerziádě v Čchang-čchunu a například vzpěračská federace IWF dokonce před pár dny přidělila Rusku pořadatelství mistrovství světa v roce 2030.
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Kolektivní sporty se ovšem zapojení Ruska vesměs brání.
Výjimku letos udělal například inline hokej, který Rusku dovolil startovat na nedávném mistrovství světa v Paraguayi, proti čemuž se ohradili také Češi.
„S účastí ruského týmu na světovém šampionátu nesouhlasíme. Rozhodnutí World Skate samozřejmě respektujeme, přesto se s ním v žádném případě neztotožňujeme,“ uvedli tehdy členové české inline hokejové reprezentace. „V základní části turnaje se s ruským týmem neutkáme. Pokud by však k vzájemnému utkání mělo dojít v další fázi turnaje, budeme situaci interně řešit s ohledem na aktuální vývoj a okolnosti a následně rozhodneme o dalších krocích. Pevně věříme, že k takové situaci nedojde.“
Nedošlo.
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Což ale – poprvé od února 2022 - nemusí platit pro mladé fotbalisty v Ázerbájdžánu.
Češi na turnaji prolétli základní skupinou, v níž postupně porazil Srí Lanku (5:0), Togo (5:0, Kubu (9:1), Americké Panenské ostrovy (14:1) a Jamajku (5:1).
„Teď jsme mezi nejlepšími dvaatřiceti týmy z celého světa a uvidíme, jak pro nás bude vypadat další rozlosování,“ uvedl kouč Havlíček.
V první části vyřazovací fáze jeho tým ve středu narazí na Angolu (výkop v 11:30) a následně může potkat třeba Itálii. Na duel s Ruskem, které postupně porazilo Súdán (12:0), Turecko (4:1), Afghánistán (8:0), Sierru Leone (7:0) a Džibutsko (13:0) a nyní se utká se Mexikem, by mohlo dojít nejdřív v semifinále, případně v duelu o umístění.