V Moskvě prý zaznělo: Chceme vás zpátky! UEFA ale o návratu Rusů nemluví. Zatím?

Oficiálně se zatím nic nepohnulo, to téma ale pomalu ožívá.

V souvislosti s nedávnými kroky a ostrou rétorikou amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o trend, který je znatelný napříč sportovním prostředím, všímají si zahraniční média.

Šéf Bílého domu sice minulý týden nesmyslně obvinil Ukrajinu z rozpoutání války, prezidenta Volodymyra Zelenského označil za nezvoleného diktátora a tvrdí, že účast ukrajinské hlavy státu na jednáních o míru, které hodlá sám iniciovat, není nutná.

Právě uvažovaná mírová jednání a případná dohoda může být pro ruské sportovce a celé fotbalové prostředí bodem zlomu.

Vždyť i Sebastian Coe, šéf světové atletiky a kandidát na nového předsedu Olympijského výboru, před pár dny v rozhovoru s novinářem Piersem Morganem pronesl: „Pokud by skutečně došlo k dohodě o míru, měli bychom se na situaci ruských sportovců podívat blíž a jednat se všemi stranami.“

A podobné signály zatím nepřímo vysílá také fotbal, největší sport na planetě.

„Doufám, že se ruský sport ještě v roce 2025 vrátí tam, kam patří, tedy do Evropy,“ cituje ruský deník Izvestija Zorana Lakoviče, šéfa oddělení národních asociací UEFA, který začátkem měsíce navštívil mimořádnou valnou hromadu Ruské fotbalové unie (RFU).

Zoran Lakovič, šéf oddělení národních asociací UEFA, hostem na mimořádné valné hromadě Ruské fotbalové unie.

V Moskvě zopakoval otřepanou formulku o tom, jak by měl sport spojovat, nikoli rozdělovat. „Neměl by být ovlivněn žádnými politickými vlivy, což se ve vztahu k ruským sportovcům bohužel neděje,“ řekl. Pak zdůraznil respekt, který evropští zástupci k ruskému fotbalu chovají, a pochválil pokračující spolupráci mezi UEFA a RFA, která je podle něj na vysoké úrovni navzdory „vnějším těžkostem“.

Tedy v překladu: navzdory pokračující válce.

Není to poprvé, co ze strany UEFA, která přitom oficiálně ruské a kluby i všechny tamní národní týmy do odvolání vyřadila ze svých soutěží, prosakují opatrné snahy o pomalou reintegraci.

Už na podzim 2023 chtělo vedení evropského fotbalu vrátit ruskou reprezentaci do 17 let do kvalifikačních bojů o kontinentální šampionát, z čehož po hlasité kritice Evropy v čele s Ukrajinou nakonec sešlo; oficiálně proto, že se „nepodařilo najít technické řešení, jež by ruským týmům umožnilo hrát.“

Nyní se však Rusko i pod vlivem výroků amerického prezidenta Trumpa cítí silnější i sebevědomější, což na sportovním poli dokazují dílčí příběhy jednotlivců.

Třeba lyžař Alexandr Bolšunov, který je člen Národní grady Ruské federace, přímo podřízené Putinovi, před pár dny poprvé od začátku invaze závodil na Západě, konkrétně v italském Seiser Alm, a novinářům oznámil: „Trump mi dal svolení, abych se zúčastnil.“

S fotbalovými kluby a národními výběry je to pochopitelně složitější, protože jejich start v soutěžích musí nejprve schválit příslušné orgány UEFA a FIFA, konkrétně jejich výkonné výbory.

„O návratu ruských klubů se v současné chvíli nebavíme, proto k celé věci nemáme ani žádný další komentář,“ cituje mluvčího UEFA server The Athletic.

I z toho, co zaznělo při vystoupení pana Lakoviče přímo na ruské půdě, je ale zřejmé, že názory ve strukturách evropského fotbalu se mohou různit. Třeba proto, že členem výkonného výboru UEFA zůstává Alexandr Ďukov, šéf ruského fotbalu a předseda Gazprom Neft, dceřiné společnosti státem ovládaného Gazpromu...

Ruské kluby a reprezentace nehrají mezinárodní soutěže od února 2022. FIFA i UEFA tehdy ve společném prohlášení uvedly: „Celé fotbalové hnutí stojí jednoznačně za všemi, které na Ukrajině postihl válečný konflikt.“

Po dnech a hodinách lavírování a neúplných kompromisů šlo o rázný krok.

V Evropské lize ze dne na den skončil Spartak Moskva, který se chystal na osmifinále. Ruská reprezentace přišla o účast v baráži o mistrovství světa i o možnost účastnit se dalších kvalifikací či zápasů Ligy národů. UEFA také přesunula plánované finále Ligy mistrů z Petrohradu do Paříže. A verdikt následně potvrdila i Mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne, kam se Rusové odvolávali.

Mělo se za hotovou věc, že Rusko přešaltuje, vyváže se ze struktur UEFA a fotbalově se připojí k Asii. Delegáti RFU však tenhle návrh v prosinci 2023 v tajné volbě zamítli a dál trvají na návratu klubů i reprezentací do Evropy.

Určitě to nebude v kvalifikaci o mistrovství světa 2026, která je už rozlosovaná a startuje za necelý měsíc. O příští evropský šampionát 2028, který společně hostí Anglie, Skotsko, Wales a Irsko, už by se ale ruská reprezentace teoreticky ucházet mohla.

A do evropských pohárů ještě dřív?

Pokud se skutečně rozběhnout mírová jednání, tlak z Ruska opět zesílí.