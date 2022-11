Opustí UEFA? Rusové zvažují úkrok do Asie. Musíme to zvážit, říká šéf svazu

Ruská fotbalová federace, momentálně vyloučená ze všech soutěží UEFA a FIFA, zvažuje, že by změnila svou příslušnost a z Evropy se přesunula do Asie. Řekl to její šéf Alexandr Djukov: „Před několika měsíci jsem tuto úvahu označil za předčasnou. Nyní je to příležitost, nad níž bychom měli přemýšlet.“