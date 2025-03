Vystudovaný právník je bývalým komunálním politikem, spoluzakladatelem ODS, dělal místopředsedu pražské organizace. Ale to už je minulost.

Posledních dvanáct let vede pražský Motorlet, který má dorostenecké týmy ve stejných soutěžích jako ligové kluby Hradec Králové, Teplice či Bohemians.

O víkendu obhájil svou pozici ve výkonném výboru pražského fotbalového svazu, na jehož valné hromadě svou kandidaturu na šéfa českého fotbalu poprvé oficiálně oznámil.

„Mám zkušenosti s řízením velkých organizací a jsem připraven řídit i takový moloch jako je fotbal,“ prohlásil Blažek na tiskové konferenci, kde představil svou vizi. „Fotbal přešlapuje na místě, chybí mu transparentnost, jasná pravidla i moderní řízení.“

Jaký máte vztah se současným předsedou Petrem Fouskem?

Petra si velmi vážím jako člověka, který je silný v diplomatických strukturách, respektuju jeho pozici na mezinárodní úrovni. Moje silná stránka je zase sepětí s běžným fotbalový životem. Tam má současné vedení obrovskou rezervu.

Vyčítáte mu malou podporu amatérských klubů, výkonnostního fotbalu, okresů, krajů?

Nechci stavět kampaň, že se budu negativně vymezovat proti komukoli. A už vůbec ne vůči předsedovi.

Rudolf Blažek kandidát na předsedu fotbalové asociace (FAČR) narozen: 22. ledna 1968

web: rudolfblazek.cz Hlavní body programu: 1. Amatérský fotbal jako páteř celého systému „Chci zajistit stabilní financování mládežnického fotbalu, lepší podmínky pro trenéry a spravedlivou podporu klubu.“ 2. Férový a transparentní fotbal „Téma profesionalizace rozhodčích, budu prosazovat transparentní financování asociace a spravedlivé hospodaření.“ 3. Neústupnost vůči ovlivňování zápasů „Otevřený boj proti match-fixingu a nulová tolerance k jakékoli formě manipulace s výsledky zápasů.“ 4. Moderní FAČR „FAČR nutně potřebuje zmodernizovat digitalizaci a zefektivnit řízení a komunikaci s kluby a fanoušky. Fotbal patří všem a všichni si zaslouží informace, ne mlčení.“ 5. Investice do infrastruktury „Nutná modernizace regionálních stadionů, podpora při výstavbě kvalitních hracích ploch. Fotbal není jen o tom, co se děje na hřišti, ale i o tom, na jakém hřišti.“

Co vám vadí nejvíc?

Mně se například nelíbí současná transparentnost a otevřenost. Chtěli jsme znát obsah smluv se Sport Investem, s Fortunou. Nedostali jsme nic. Nebo téma odměňování na asociaci, zase jsme nedostali odpovědi. Netvrdím, že je všechno špatně, to vůbec ne. Ale když ty informace nemáte, budí to podezření. Když budu předsedou já, tohle se dít nebude. A hlavně si nemyslím, že se povedlo zajistit dostatečné financování fotbalu od státu. Chtěl bych ho mít mimo jiné zajištění ve víceletém horizontu. Financování musí být předvídatelné. Nebo v čele STES je za tři roky třetí ředitel a v čele kompletní představenstvo FAČR. To by za mě nebylo možné.

Podfinancování sportu v Česku je problémem obecně. Jaké si dáváte šance, že se to zlepší?

Fotbalová asociace je největší sportovní svaz v zemi. Každý čtvrtý sportovec je členem fotbalové asociace. Takže by měla být víc vidět, víc slyšet. Stejně tak její předseda musí být vidět, jak ve spolupráci s ostatními svazy bojuje o větší podporu státu. Musíme předkládat takové projekty a návrhy, aby je stát akceptoval a do sportu šlo víc peněz. Vždyť životní styl má dopady na zdraví obyvatel, to by mělo stát zajímat. Chci, aby fotbal vystoupil z neviditelné pozice a převzal lídrovskou roli v českém sportu.

O jaké projekty jde především?

Je to jednoduché. Nejde se dívat jen na ligové stadiony, ale je zapotřebí udělat mapu infrastruktury na okresech, krajích. Některé obce a města do sportu peníze dávají, ale základ je státní podpora. Potřebujeme výhled na dva tři roky. Dát mládežnickým trenérům víc jistoty. Taky máme málo hřišť. V Praze máme necelých čtyřicet ploch s umělou trávou a z toho je polovina na hraně životnosti. A to jsme proti jiným krajům na tom ještě dobře. Přitom od listopadu do března je umělka skoro jedinou možností, kde lze fotbal hrát. Podívejte se na šatny, zázemí, peníze pro trenéry. Oni investovali stovky hodin, tři čtyři dny v týdnu plus víkend svého času a dělali to zadarmo. Ale ta doba je dávno pryč.

V programu máte, že fotbal musí být férový a transparentní. Co si pod tím lze představit?

Fotbalu škodí dohady a spekulace. Chci navrhnout, aby v lize byli profesionální rozhodčí, aspoň ti, co jsou na mezinárodní listině. Na hřišti máte dvaadvacet profesionálních fotbalistů, trenéry, realizační týmy a k tomu čtyři amatéry a další dva za obrazovkou. Pravidla fotbalu jsou komplikovaná, složitá a vytváří obrovský prostor pro vytváření chyb, ale právě proto se o nich musí mluvit, aby bylo jasné, co rozhodčí pískají a taky, jak je hodnotit. Chápu, že je to citlivé téma, protože při maximální otevřenosti narážíme na určitá omezení vyplývající z konvence komise rozhodčích UEFA.

Kdy se zrodil nápad, že budete kandidovat na předsedu fotbalové asociace?

Čekal jsem, jak teď dopadnu na pražském svazu. Uspěl jsem, zásadním způsobem, což mě utvrdilo. Ale přemýšlet jsem o tom začal už loni v létě. Přišlo mi nemožné, že některé věci pořád nebyly hotové, nebo stály. Původně jsem chtěl kandidovat do výkonného výboru, ale po mnoha diskuzích to došlo k tomu, že fotbal se musí změnit od hlavy. Potřebuje restart. Asociace potřebuje vedení, které rozumí jak profesionálnímu, tak amatérskému fotbalu, umí řídit velké organizace a zajistí férové podmínky pro všechny.

Jakou máte podporu?

Věřím, že ji mám z těch struktur, odkud pocházím. Z amatérského a výkonnostního fotbalu. Podporu cítím z Prahy. Postupně bude mluvit se zástupci okresů, krajů i profesionálních klubů a budu se je snažit přesvědčit o své cestě.

Z profesionálního fotbalu vás podporuje Sparta. Co ostatní velké kluby?

S lidmi ze Sparty i ze Slavie mluvím pravidelně, což je z mého postavení v pražském svazu logické. Chystám se za Baníkem, čeká mě Viktorka Plzeň. Věřím, že jsem schopen svůj názor prodat a zaujmout. Fotbal je jen jeden, není možné ho rozdělovat na amatérský a profesionální. Jeden bez druhého nemůžou existovat, musí spolupracovat. Ano, nebude lehké přesvědčit velké kluby i LFA, ale věřím, že se mi to podaří.

Do voleb se promítá specifická role Moravy, která má přirozenou averzi k Pražanům. Jak chcete získat hlasy v moravské komoře?

Moje maminka pochází ze Žďárska, takže říkám, že jsem na půl Moravák. Ale vážně, s některými představiteli moravské komory jsem mluvil. Je pravda, že Morava je konzervativnější než Čechy a bude složitější ji přesvědčit. Ale ty základy platí i na Moravě. Já to nerozděluju na Čechy a na Moravu, ale na ty, kdo chtějí fotbal posunout a kdo ne.

Koho ve volbách považujete za největšího soupeře? Fouska, výkonného ředitele ligy Tomáše Bártu, nebo šéfa boleslavského klubu Davidu Trundu?

Vážím si všech, kteří chtějí pro fotbal něco udělat. Ale nechtějte po mně, abych hodnotil šance. Já je ani neznám. Kdyby si nevěřili, asi by do toho nešli. Současný předseda Fousek je silný kandidát, ale to jsou i ostatní. Mají své plány, své vize. Uvidíme.