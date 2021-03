U televize jsem byl nervózní, přiznal Darida. Za Belgii chválil Provoda

Je to pro něj a další tři krajánky z Německa - gólmana Pavlenku, obránce Kadeřábka i útočníka Schicka - dost netradiční reprezentační sraz.

Kvůli přísným německým nařízením v souvislosti s pandemií nemohli přicestovat do Prahy kvůli hrozbě karantény. Původně navíc neměli hrát ani ve Walesu, ale pravidla pro cestování mezi Německem a Velkou Británii byla v průběhu minulého týdne upravena.



„Odletěl jsem z Berlína do Kolína, kde přistoupili ostatní kluci, a společně jsme pokračovali až do Cardiffu. Přistáli jsme ve stejný čas jako zbytek týmu a pak jsme se potkali na obědě,“ popisoval Darida.

Jaký byl váš program během posledních dnů?

Po utkání s Estonskem jsem měl klasický výklus, regeneraci a dál jsem se v klubu připravoval individuálně s menší skupinkou. Absolvoval jsem další tři tréninky.

A mezitím jste jistě sledoval, jak se vaši reprezentační kolegové předvedli proti Belgii (1:1). Co jste říkal na krásný gól Lukáše Provoda?

Jako vždycky, když nemůžu hrát, jsem byl docela dost nervózní, ale kluci odehráli velmi slušné utkání. A Lukáš to korunoval krásným gólem. Podobné branky ze střední vzdálenosti mohou zápasy rozhodovat, musíme se do nich tlačit víc.

Co očekáváte od Walesu?

Dobře organizované mužstvo, které má rychlé hráče vpředu a hrozí z brejků. Jsou nebezpeční i ze standardních situací, na to si určitě musíme dát pozor. Věřím ale, že když budeme hrát týmově jako dosud, budeme mít navrch.

Velšané na odpolední tiskové konferenci řešili, kdo bude hlídat Tomáše Součka. Vy už víte, kdo bude střežit Garetha Balea, největší hrozbu soupeře?

Znovu opakuju: bude to o našem týmovém výkonu. Nemůžeme se zaměřit jen na jednoho hráče. Vždycky záleží, v jakém se zrovna pohybuje prostoru, podle toho se musíme řídit.

Ze dvou zápasů máte zatím čtyři body. Vnímáte, že by vás vítězství posunulo blíž ke hře o postup?

Bodovat rozhodně chceme. A pokud vyhrajeme, budeme maximálně spokojení. Uděláme všechno pro to, aby se nám to povedlo.