Hašek chválil obranu, vyzdvihl Jemelku. Bod bereme, teď je to jen o nás, řekl

Češi v úterý od 20:45 v Olomouci vyzvou Gruzii. Ve hře bude postup do elitní úrovně Ligy národů a předběžně i místenka v baráži o mistrovství světa 2026.

„Motivaci máme obrovskou. I proto, že si chceme napravit reputaci po utkání v Gruzii, kde jsme odehráli náš nejhorší zápas,“ připomněl trenér na sobotní tiskové konferenci zářijový výplach 1:4. „Očekávám něco podobného jako tady v Albánii, protože i Gruzínci dokážou hrát velmi dobře v bloku a ze zabezpečené obrany hrozit z kontrů.“

Nepřekvapilo vás, jak moc se Albánci v úvodu utkání zatáhli?

Cením si hlavně toho, že jsme je nepouštěli do větších šancí, to byl základ. Schválně hráli v hlubokém bloku a čekali na naší chybu v rozehrávce. My byli v defenzivní fázi solidní a i zbytkovou obranu jsme měli neustále připravenou. Věděli jsme, že jejich přechod do útoku je velmi nebezpečný, varovali jsme před tím obrovským zrychlením, ale ztrát jsme se nedopouštěli.

A v prvních dvaceti minutách jste si sami vytvořili nadějné možnosti. Jemelka i Červ trefili během krátké chvíle břevno.

Škoda. Převahu jsme v ten moment měli obrovskou, držení míče také, ale na to se nehraje.

Co jste s asistenty říkali hráčům při krátké poradě zhruba po čtvrthodině hry? K lavičce přiběhli Souček, Holeš a další.

Jen jsme upozorňovali na detaily, které ještě bylo třeba doladit. Chtěli jsme víc centrů do vápna, ať soupeře jen neobehráváme ze strany na stranu jako v házené. A upozorňovali jsme samozřejmě na naše postavení při ztrátách.

ZNÁMKY Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v Albánii

Jak se vám líbila obměněná defenziva v čele s plzeňským Jemelkou?

Ukázalo se, že Venca má fantastickou formu. Také v pohárech s Plzní předvádí velmi dobré výkony a tady svou roli zvládl, i když nastoupil na trochu netradičním postu. S druhým stoperem Holešem kralovali ve vzduchu. A pochválit musím i kluky na krajích, kteří přerušovali protiútoky. Když uhrajete vzadu nulu a z brankáře navíc vyzařuje sebejistota, musíte mít dobrý pocit.

Ten vám ale jistě kazí ztráta Součka s Chorým. Oba se na úterní duel proti Gruzii vykartovali.

Věděli jsme, že to může nastat. Sehnat typologicky podobného hráče, jako je Souček, je samozřejmě těžké. Je to kapitán, lídr, kluk, co odehrál všechno. Ale varianty připravené máme, budeme to řešit.

A Chorý? V zápase jste se o něj tentokrát nemohli opřít tolik jako třeba před měsícem.

Měl to těžké, střídali se na něm oba stopeři. I tak odvedl spoustu práce, rozbíhal se do prostorů, dřel. Je to týmový hráč, což je cítit z každého jeho kroku. Pro něj náročné utkání, navíc pak dostal tu kartu za takový faul nefaul. Bude chybět.

Nečekal jste větší přínos od střídajících hráčů?

Každý měl své úkoly. Do obrany si splnili to, co měli. Ale v útoku už jsme v závěru nebezpeční nebyli, to je pravda.

Před utkáním jste varoval před bouřlivou a nenávistnou kulisou, kterou si hráči v Tiraně vyzkoušeli už před rokem. Co jste na atmosféru říkal?

Mám tyhle vypjaté zápasy rád. Jako hráče mě to vždycky motivovalo, tím spíš jsem chtěl dát v takovém prostředí gól a zvítězit. Bylo to určitě něco navíc a já jsem rád, že jsme se prostředím nenechali unést. Hráči to zvládli.