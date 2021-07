Souček a přestup? Ve West Hamu jsem šťastný, ale nikdy nevíte, co se stane

Ve středu odpoledne si cenu v centru Prahy vyzvedl.

Po Euru má zaslouženou dovolenou, než se vrátí do přípravy s anglickým West Hamem. „Ale já stejně tři týdny ležet na posteli nevydržím,“ poví upřímně.

Čeká ho další náročná sezona. Dost možná zlomová. V Anglii si šestadvacetiletý záložník zejména v minulé sezoně nasadil laťku tuze vysoko, s národním týmem pak bude coby nový kapitán na podzim bojovat o postup na mistrovství světa v Kataru.

„Je to náš velký cíl,“ kývne.

A ta kapitánská páska?

Obrovská čest! Chtěl bych ale poděkovat a pogratulovat Vláďovi Daridovi za to, co pro Česko odvedl. Pro mě osobně se toho tolik nezmění, už teď jsem se snažil kluky kolem sebe povzbuzovat, vést je. Vědí, že se na mě mohou spolehnout. Snad jen víc rozhovorů mi teď přibude...

Na to už jste zvyklý, jen individuální ocenění v posledních dvou letech sbíráte pravidelně: dvakrát Fotbalista roku, nyní podruhé i Zlatý míč.

Jen těžko se mi jednotlivé sezony porovnávají. Ve Slavii jsme se stali mistry, udělali úspěch v Evropě, ale teď mám za sebou první přestup do zahraničí, skočil jsem do toho po hlavě. Když sečtu fotbal i osobní život včetně stěhování, byl to asi životní rok.

K tomu vás po sezoně v Anglii zařadili po bok velkých hvězd: byl jste v nominaci na hráče roku Premier League. Není to ještě víc než ceny doma?

To nevím, já jsem zrovna velký Čecháček, vždycky se domů rád vracím, i po kariéře bych tady chtěl žít, takže si moc vážím toho, když mě v mojí zemi ocení. Ale samozřejmě, že pokud vidíte svoje jméno vedle Harryho Kanea, Bruna Fernandese, Kevina De Bruyneho, prostě nejlepších hráčů světa, je to velká věc, motivace do další práce a zážitek. Nečekal jsem, že by se to mohlo stát.

A že znovu dostanete Zlatý míč v Česku, jste čekal?

Vzhledem k tomu, že se hlasy sčítají s podzimem a já věděl, že mám velký náskok, tušil jsem, že můžu obhájit. Zároveň jsem se k tomu však neupínal, soustředil jsem se na své výkony, na jednotlivé zápasy.

To bylo vidět – jen v anglické lize jste dal deset branek v sezoně, což je český rekord...

Až si říkám, že jsem pořád přece defenzivní záložník a mým úkolem je gólům hlavně zabraňovat. Nechci teď, aby se psalo, že jsem z formy, když ve čtyřech zápasech nedám gól.

...a pak jste uspěli na Euru, kde jste s národním týmem došli do čtvrtfinále.

Věřili jsme si, chtěli jsme něco dokázat. Zpětně to musím hodnotit kladně, i když nás pochopitelně mrzí, jak dopadl poslední zápas s Dánskem. Ale celkově? Zaslouženě jsme postoupili ze skupiny, pak jsme odehráli vynikající utkání s Holandskem v Budapešti v parádní kulise. A naštvání ze čtvrtfinálového vyřazení nám snad pomůže do dalších zápasů. Třeba právě v kvalifikaci na mistrovství světa.

Překvapilo vás vítězství Italů?

Před turnajem mezi největšími favority nebyli, ale sami jsme si už v přípravě vyzkoušeli jejich sílu.

V Boloni jste s nimi na začátku června prohráli 0:4.

Od začátku Eura na Italech bylo vidět, že jim to opravdu jde. Byl z nich patrný obrovský náboj, zaujetí. Zlato si zasloužili a já jim gratuluju.

Ale fandil jste zřejmě spíš Angličanům, že?

Ano, přál jsem jim to. Přece jen tam znám spoustu kluků včetně spoluhráče Declana Rice z klubu, ale tak to ve fotbale holt chodí. Neměli den, i tak to pro Anglii byl skvělý turnaj, po letech postoupili do finále, vezmou to pozitivně.

I to, jak se nepovedly penalty? Překvapilo vás, že šel jako poslední kopat devatenáctiletý mladík Saka?

Můžeme se bavit o tom, že to bylo nešťastné rozhodnutí, na druhou stranu, kdyby on nebo další proměnili, mohli být na hrdiny. Dneska mají mladí kluci velké sebevědomí, chtěli jít, šli. Bohužel to nedopadlo.

Zlatý míč ČR Vítězové podle počtu triumfů 12 - Petr Čech

6 - Pavel Nedvěd

2 - Tomáš Souček

1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík

Vás brzy čeká návrat do West Hamu a nová sezona včetně evropských pohárů. Nebo je ve hře nějaký přestup? O zájmu velkých anglických klubů se dlouhodobě hovoří.

Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane druhý den, ale já jsem ve West Hamu šťastný. Po skvělém roce a půl, kdy jsme vybojovali záchranu a vykopali poháry, před sebou máme velkou výzvu. A já osobně musím říct, že si působení v klubu i život v Londýně opravdu užívám.

V Premier League jste skončili šestí, kam se ještě můžete posunout? A vůbec: účast v pohárech bývá často pro anglické kluby s užším kádrem problematická, nebojíte se toho?

Myslím, že můžeme hrát s naším týmem ligu i Evropu, mám stejné zkušenosti i ze Slavie a věřím, že to půjde i v Anglii. Motivace jsou jednoznačné: v pohárech se dostat co nejdál a v lize navázat na výkony z loňské sezony.



Půjde to?

Bude to hodně těžké, s West Hamem jsme udělali rekord v počtu bodů, ale doufám, že podobnou sezonu můžeme zopakovat.

A v Evropě byste rád potkal Slavii?

Spíš jí přeju to nejlepší, takže Ligu mistrů. Budu jim fandit v předkolech, ale kdyby se to náhodou nepovedlo, třeba bychom se v Evropské lize mohli potkat.